Acht Hollywood-Filme über russische Atom-U-Boote

1 Zwischenfall im Atlantik (1965)

Während seiner Mission vor der grönländischen Küste entdeckt der amerikanische Zerstörer USS Bedford ein sowjetisches U-Boot. Der Kapitän beschließt, mit den Sowjets Katz-und-Maus zu spielen. Er kann nicht ahnen, dass dies tragische Folgen für beide Seiten haben wird.

2 Jagd auf Roter Oktober (1990)

Basierend auf Tom Clancys gleichnamigen Bestseller folgt der Film Marko Ramius, Kapitän eines neuartigen sowjetischen U-Bootes, der mit seinem Schiff heimlich zu den Amerikanern überlaufen will. Da die USA nicht in seine Pläne eingeweiht sind, betrachten sie das sich nähernde sowjetische U-Boot als reale Bedrohung. In den Hauptrollen sind die Leinwandgrößen Sean Connery und Alec Baldwin zu sehen.

3 Crimson Tide – In tiefster Gefahr (1995)

Wir befinden uns mitten in den Neunzigerjahren. Nationalisten besetzen eine nukleare Raketenbasis auf Kamtschatka und drohen mit dem Start einer nuklearen Interkontinentalrakete. Die USA schicken ihre Unterwasserflotte an die russische Küste, um zu versuchen, die Situation unter Kontrolle zu bekommen – denn die Gefahr eines globalen Atomkriegs ist groß.

4 Hostile Waters – Feindliche Gewässer (1997)

Dieser Streifen handelt vom sowjetischen U-Boot K-219, das 1986 unweit der amerikanischen Ostküste mit der USS Aurora kollidierte. Um die Explosion der ballistischen Raketen an Bord zu verhindern, beschließt der sowjetische Kapitän, gespielt von Rutger Hauer, sein U-Boot zu versenken…

5 K-19 – Showdown in der Tiefe (2002)

Mit Harrison Ford und Liam Neeson in den Hauptrollen erzählt dieser Film die wahre Geschichte des sowjetischen Atomraketen-U-Bootes, bei dem es 1961 während einer Übungsfahrt zu einem Störfall im Kernreaktor kam. Die Besatzung ist gezwungen, schnell zu handeln, um eine Atomkatastrophe zu verhindern, aber ist das Schicksal des U-Bootes bereits entschieden?

Interessanter Fakt: Das erste Drehbuch wurde komplett neu geschrieben, nachdem Seeleute, die an dem historischen Vorfall beteiligt waren, sich über Unstimmigkeiten des Plots beschwert hatten.

6 Phantom (2013)

Ed Harris stellt Dmitrij Subow dar, den Kapitän eines sowjetischen Atom-U-Bootes mit dem KGB-Agenten Bruni (David Duchovny) an Bord. Bald erkennt Zubov, dass Bruni ein Abtrünniger ist, der plant, das U-Boot zu benutzen, um einen atomaren Weltkrieg zu beginnen.

7 Kursk (2018)

Das in Kürze anlaufende französisch-belgische Drama (der einzige Film in der Liste, der nicht aus Hollywood stammt) erzählt die Tragödie des russischen U-Boots K-141. Im Jahr 2000 sank das Boot durch eine Explosion an Bord und alle 118 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. In den Hauptrollen erleben wir Hollywood-Stars wie Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux und Colin Firth neben dem deutschen Star Matthias Schweighöfer.

8 Hunter Killer (2018)

Während seines Besuchs einer Flottenbasis in der Barentssee wird der russische Präsident vom Verteidigungsminister gestürzt und gefangen genommen. Joe Glass (Gerard Butler), Kapitän des U-Bootes USS Omaha, wird in die russischen Gewässer geschickt, um den Präsidenten zu retten und damit einen Dritten Weltkrieg zu verhindern. Hardcore-Action pur!

