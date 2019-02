Der Schwan, der Hecht und der Brexit: Moderne Adaptionen der Fabeln Iwan Krylows

Der Affe und die Google Glass

Eine kurze Nacherzählung der Fabel Der Affe und die Brille: Mit zunehmendem Alter verschlechterte sich das Sehvermögen des Affen und er kaufte sich eine Brille. Aber er wusste nicht, wie man sie benutzt. Da sich sein Seevermögen nicht besserte, zerbrach er sie in seiner Wut.

Im Jahr 2019 würde Krylow den Kauf von teuren, unpraktischen Gadgets kritisieren. Die Leute legen sich hochgezüchtete Elektrogeräte zu, aber ihr Smartphone, zum Beispiel, nutzen sie meist nur für Selfies und Anrufe. Je reicher der Unwissende, desto teurer und anspruchsvoller werden seine Anschaffungen und desto ungezügelter kauft er sich immer leistungsfähigere Geräte und denkt, je cooler sie sind, desto klüger ist er.

Der Schwan, der Hecht und der Brexit

Eine kurze Nacherzählung der Fabel Der Schwan, der Krebs und der Hecht: Ein Schwan, ein Krebs und ein Hecht beschlossen, zusammen einen Karren fortzuziehen. Alle zogen mit voller Kraft, aber der Schwan flog in die Lüfte, der Krebs lief rückwärts und der Hecht sprang ins Wasser. Deshalb blieb der Karren an seiner Stelle stehen.

Krylow schrieb diese Fabel als Satire auf das unkoordinierte Vorgehen der Verbündeten im Krieg gegen Napoleons Armee, aber sie ist durchaus auf die aktuellen politische Situation anwendbar. „Wenn es in Großbritannien keine Einigung darüber gibt, wie der Brexit durchgeführt werden soll, wird das Land nicht aus der Sackgasse herauskommen“, könnte man heute sagen.

Die Downshifter und das Plankton

Eine kurze Nacherzählung der Fabel Die Libelle und die Ameise: Eine frivole Libelle hatte den ganzen Sommer Spaß, während die fleißige Ameise unermüdlich ein Haus baute. Als der Winter kam, erkannte die Libelle, dass sie nirgendwo wohnen kann und bat die Ameise um einen Unterschlupf, aber diese erklärte ihr unbarmherzig, die Libelle hätte im Sommer arbeiten müssen und solle deshalb nun weiterhin ihren Spaß haben.

Was würde Krylow über die Großstädter sagen, die ihre Wohnungen in Russland vermieten und die produktivsten Jahre ihres Lebens am Strand, zum Beispiel in Thailand, verbringen? Unter der warmen südlichen Sonne liegend, lachen sie über die Büroangestellten im kalten Moskau. Gleichzeitig jedoch verlieren sie ihre berufliche Qualifikation und den Bezug zur Realität. Aber früher oder später müssen sie zurück in den Moskauer Winter und werden nicht mehr Fuß fassen.

Die Blogger und die Internet-Hater

Kurze Nacherzählung der Fabel Der Elefant und der Mops: Der kleine Hund bellt den Elefanten wütend an, aber der schenkt ihm keine Beachtung. Jeder fragt sich, warum das Hündchen sich so abstrampelt – aber das war sein Ziel: Alle glauben zu lassen, dass es stark und mutig ist, da es wagte, den Elefanten anzukläffen. Und es weiß, dass es keine schlimme Folgen für ihn haben wird.

Heute würde Krylow über die Internet-Hater lachen, die wissen, dass sie auf der anderen Seite des Bildschirms sicher sind und ungestraft Grobheiten in den sozialen Netzwerken verbreiten können.

Info-Unternehmer

Eine kurze Nacherzählung der Fabel Das Quartett: Der Affe, der Esel, die Ziege und der Bär nahmen verschiedene Musikinstrumente und beschlossen, ein Quartett zu spielen. Aber es kam keine schöne Musik dabei heraus, und sie wechselten ständig ihren Platz und dachten, dass es dadurch besser werden würde, bis die gewandte Nachtigall ihnen erklärte, dass es ihnen in Wirklichkeit an Talent und Können fehle.

Moderne Scharlatane suggerieren ihren Kunden, dass diese nach ein oder zwei teuren Kursen ein profitables Unternehmen gründen können. Sie versichern, dass erfolgreiche Geschäftsleute keine betriebswirtschaftliche Ausbildung oder juristische Grundkenntnisse benötigen. Alles, was man tun müsse, sei, den magischen Kurs zu besuchen und das Persönlichkeitstrainig zu absolvieren. Es sind die Kunden solcher Kurse, die Krylow in unserer Zeit verspotten würden.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.