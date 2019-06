Fünf Gründe, den Film „Beanpole“ zu sehen, der das Filmfestival von Cannes sprengte

Kantemir Balagow gewann im Mai beim berühmten Filmfestival im zweitwichtigsten Programm Un Certain Regard mit seinem Film den Preis als bester Regisseur. Er soll noch dieses Jahr in fast allen europäischen Ländern anlaufen. Aber warum sollten man sich diesen Streifen unbedingt ansehen?

1. Nur zwei Filme, aber beide in Cannes ausgezeichnet

Kantemir Balagow tauchte 2017 in der russischen Filmindustrie förmlich aus dem Nichts auf, als sein Debütfilm Tesnota (Enge) unerwartet in das Festivalprogramm Un Certain Regard eben dieser Filmfestspiele in Cannes aufgenommen wurde. Damals kannte in Russland noch niemand den jungen Regisseur, einen Schüler des legendären Alexander Sokurows.

Tesnota gewann den FIPRESCI-Preis in Cannes und startete als Favorit bei Filmfestivals in Russland. Nach den Aufführungen in Balagows Heimat keimte auch gleich die Hoffnung auf ein neues russisches Kino auf: Sein kreativer Ansatz (eine Kombination aus fast dokumentarischem Realismus und komplexen Metaphern) ließ die technische Unvollkommenheiten des Films, die durch das äußert bescheidene Budget bedingt waren, vergessen.

Bei Beanpole (zu Deutsch Lulatsch) hatte Balagow keine finanziellen Schwierigkeiten mehr. In diesem Film offenbart der Regisseur mit frischer Kraft erneut sein unbestreitbares Talent, mitreißende menschliche Geschichten zu erzählen. Und dafür wurde er mit dem Preis in Cannes geehrt.

2. Ein ungewöhnlicher Blick auf den Zweiten Weltkrieg

Beanpole erzählt die Geschichte von zwei Kriegsveteraninnen, die nach dem Ende der Blockade nach Leningrad zurückgekehrt sind. Kantemir Balagow wollte zunächst einen der Monologe aus dem Buch der Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch Der Krieg hat kein Frauengesicht verfilmen, ließ diese Idee dann aber zugunsten eines eigenständigen Drehbuchs fallen. Beanpole unterscheidet sich deutlich von den traditionellen russischen Kriegsfilmen der letzten Jahre. Und das nicht nur durch seinen Mangel an spritzigen Dialogen und Kampfszenen. In erster Linie zeigt der Film die sehr private und intime Geschichte von zwei Frauen, die versuchen, die innere Leere zu füllen – mit aller Gewalt und dabei sehr zielsicher.

3. Der Produzent als Gütezeichen

Kantemir Balagow und Alexander Rodnjanskij Jekaterina Tschesnokowa/Sputnik Jekaterina Tschesnokowa/Sputnik

Produziert wurde Beanpole von Alexander Rodnjanskij, der bisher alle Filme von Andrei Swjaginzew produziert hat, darunter auch jene, die zahlreiche internationale Auszeichnungen erhielten wie Jelena, Leviathan und Loveless. Rodnjanskijs Name ist mittlerweile eine Art Gütezeichen. In der Regel übernimmt dieser Produzent anspruchsvolle Kunstprojekte, die nicht nur für das russische Publikum von Interesse sind. Das neue Werk von Kantemir Balagow ist da keine Ausnahme.

4. Der Schöpfer neuer Filmstars

Alexander Rodnjanskij, Wiktoria Miroschnitschenko, Wasilisa Perelygina, Kantemir Balagow

Bereits nach seinem Debüt Tesnota war klar, dass Balagow ein „Schauspieler“-Regisseur ist. Dank seinem ersten Film startete Darja Schowner, die dort eine Hauptrolle spielt, mit ihrer Filmkarriere durch.

Der junge Regisseur sucht sich talentierte, aber unbekannte Schauspieler. In Beanpole bahnte er der 25-jährigen Wiktoria Miroschnitschenko und der 23-jährigen Wasilisa Perelygina, die bisher noch nicht in einem großen Film mitgewirkt hatten, den Weg.

5. Die Arbeit des Kameramanns

In den Filmkritiken wird darüber fast nichts geschrieben, doch die zurückhaltende und zugleich malerische Arbeit des Kameramanns ist eine der starken Seiten von Beanpole – sie ist voller visueller Reminiszenzen an die Meisterwerke der europäischen Malerei. Xenia Sereda ist zweifellos eine der talentiertesten Kameraleute Russlands.

Wie auch das restliche Filmteam ist Xenia mit ihren gerade einmal 24 Jahren noch sehr jung. Sie kann allerdings bereits auf sechs Jahre Berufserfahrung zurückblicken und hat sich in dieser Zeit zu einer echten Meisterin entwickelt. Im vergangenen Jahr arbeitete sie an Acid von Alexander Gortschilin, einem weiteren Debütfilm mit interessanter visueller Stilistik. Aber Beanpole bringt Sereda zweifellos auf eine ganz neue Ebene.

