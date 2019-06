Bekannte russische Schauspielerin ist auf der Besetzungsliste von „The New Pope“

Russia Beyond

Die russische Schauspielerin Julia Snigir wird eine der Rollen in „The New Pope“ (Der neue Papst) übernehmen, ein Nachfolger der Miniserie „The Young Pope“ (Der junge Papst) von Paolo Sorrentino. Ein Foto der Schauspielerin wurde vom Regisseur auf Instagram mit der Bildunterschrift „Auf der Suche nach dem Foto. Die großartige Schauspielerin“ veröffentlicht.

In Russland ist Snigir für ihre Darstellung der russischen Zarin in der Fernsehsendung „Katharina die Große“ berühmt. Im Ausland ist sie am bekanntesten für ihre Rolle im Hollywoodfilm „Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben“ aus dem Jahr 2013 .

Jude Law nimmt seine Rolle in der neuen Show wieder auf, während John Malkovich, Sharon Stone und Marilyn Manson die neuesten Stars der kommenden TV-Serie werden.

Es wurden keine weiteren Details veröffentlicht.

