Die „Mutter Heimat ruft!“: Gigantisches Kriegerdenkmal wird restauriert (Fotos)

Das Ausmaß des Denkmals „Mutter Heimat ruft“ in Wolgograd ist so gigantisch, dass Arbeiter unerwartet überraschende Verstecke in seinem Inneren gefunden haben.

Die Mutter-Heimat-Statue in Wolgograd (ehemals Stalingrad) ist riesengroß. Mit ihren 85 Metern ist sie die größte Kolossalstatue in Europa und das berühmteste Denkmal des Zweiten Weltkriegs in Russland.

Dies ist die größte Rekonstruktion des Denkmals seit seiner Eröffnung im Jahr 1967.

Es gab bereits früher Renovierungsarbeiten. 1972 mussten die Ingenieure das Schwert durch ein leichteren ersetzten, weil sein Gewicht die gesamte Konstruktion gefährdete.

Heute konzentrieren sich die Spezialisten auf Risse in den Beinen, Händen und dem Kleid der Statue. Sie bringen Schutzvorrichtungen vor Vögeln an ihren Augen an und „putzen“ ihre Zähne.

Das Ausmaß des Denkmals und der Arbeitsaufwand sind so groß, dass die Arbeiter unerwartet auf überraschende Entdeckungen stoßen. „Bei der Ausführung von Arbeiten in der Statue haben wir ganze Räume voller Müll gefunden, den die Bauarbeiter 1967 hier aufbewahrt haben. Wir haben auch 1 200 Rubel gefunden, die von den Arbeitern 2010 während der Renovierungsarbeiten zurückgelassen wurden“, sagt der Chefrestaurator Wladimir Antonow.

Die Restaurierungsarbeiten sollen 2020, kurz vor dem 75. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland, der am 9. Mai begangen wird, abgeschlossen sein.

Diese 1967 errichtete Statue verkörpert ein allegorisches Bild des Vaterlandes, das die Bevölkerung aufruft, den Aggressor, das nationalsozialistische Deutschland und seine Verbündeten, zu bekämpfen.

Das Monument erinnert an die Schlacht von Stalingrad, einen der entscheidenden Kämpfe des Zweiten Weltkriegs.

Die Mutter-Heimat-Statue steht auf dem Gipfel des Mamajew-Hügels und ist Teil einer riesigen Gedenkstätte, in der die Überreste von mehr als 35 000 sowjetischen Soldaten in einem Massengrab beerdigt sind.

