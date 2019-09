Wer war der erste Erotikkünstler im zaristischen Russland? (BILDER)

Liebende. Abend, 1910 Armenian National Art Gallery Armenian National Art Gallery

Konstantin Somow (1869-1939) wurde in Sankt Petersburg in der Familie eines Bewahrers des Eremitage-Museums geboren. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Junge seine ganze Kindheit von Kunst umgeben verbrachte und später an der Kaiserlichen Kunstakademie studierte.

Summermorgen, 1920 State Russian Museum State Russian Museum

Sein Lehrer war der große Maler Ilja Repin, der jedoch von seinem Schüler keinen großen Erfolg erwartete: Repin war frustriert über Somows „kindliche Dummheit in Farben“ und „kompositorische Unfähigkeit“.

Junge Frau schlafend auf dem Gras, 1913 Public domain Public domain

Aber der künstlerische Einfluss des französischen Impressionismus und die Entstehung der symbolistischen Bewegung in der russischen Kunst des frühen 20. Jahrhunderts sorgten dafür, dass alles seinen Gang lief - in diese Richtung entwickelte Somow seine Talente. Würden Sie nicht sagen, dass die „Junge Frau schlafend auf dem Gras“ etwas an das einst skandalöse „Frühstück im Grünen“ von Édouard Manet erinnert?

Summermorgen, 1932 Public domain Public domain

Somow war an der Gründung der Literatur- und Kunstzeitschrift „Mir Iskusstwa“ („Die Welt der Kunst“) beteiligt, das wichtigste Magazin der russischen Symbolisten und der Vorläufer der russischen Avantgarde.

Daphnis und Chloe, 1930 Public domain Public domain

Außerdem waren sein Stil und sein Interesse an Grafik für Drucksachen äußerst geeignet - er schuf Illustrationen für literarische Werke, zum Beispiel Alexander Puschkins Parodie über Ehebruch „Graf Nulin“ und für den spätantiken Liebesroman „Daphnis und Chloe“.

Buchumschlag von „Lesebuch der Marquise“ State Russian Museum State Russian Museum

Somows berühmtestes und skandalösestes Werk ist jedoch „Lesebuch der Marquise“, eine Sammlung erotischer französischer Texte aus dem 18. Jahrhundert, denen er mit seinen sinnlichen Illustrationen noch mehr Ausdruck verlieh.

Somows Illustrationen für „Lesebuch der Marquise“ Public domain Public domain

Viele der Zeichnungen sind zu erotisch, sodass wir sie nicht veröffentlichen können.

Selbstbildnis, 1898 State Russian Museum State Russian Museum

Zu dieser Zeit gehörten einige der wichtigsten Künstler des frühen 20. Jahrhunderts zu Somows sozialem Umfeld - der Künstler Alexandre Benois, der Impresario Sergei Djagilew und der Dichter und Komponist Michail Kusmin.

Nackter junger Mann (B. Sneschkowski), 1937 Public domain Public domain

Übrigens war Kusmin der erste, der das Thema Homoerotismus in der russischen Literatur ansprach, und Somow war der erste Künstler, der in seinen Werken einen nackten männlichen Körper glorifizierte.

Nacktbaderinnen in der Sonne, 1930 Public domain Public domain

Im Jahr 1923 reiste Somow zusammen mit seinem langjährigen Lebensgefährten Methodius Lukjanow in die USA, um dort eine Einzelausstellung zu veranstalten, und kehrte nie wieder ins bolschewistische Russland zurück. Einige Jahre später ließ er sich in Frankreich nieder, wo er weiterhin Bücher illustrierte.

Intime Spiegelung, 1934 Public domain Public domain

Bis zu seinem Tod im Jahr 1939 lebte er in Paris und ist dort auf dem russischen Friedhof von Sainte-Geneviève-des-Bois beigesetzt, zusammen mit vielen russischen Auswanderern wie dem Schriftsteller Iwan Bunin, den symbolistischen Dichtern Sinaida Gippius und Dmitri Mereschkowski, und dem Ballett-Tänzer Rudolf Nurejew.

Anlässlich seines 150. Geburtstages gibt es im Staatlichen Russischen Museum in St. Petersburg bis zum 4. November 2019 eine Ausstellung mit Werken von Konstantin Somow.

