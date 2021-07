Begräbnisrituale im alten Russland

Als das Christentum im 10. und 11. Jahrhundert in die russischen Länder kam, bedeutete dies eine Veränderung oder völlige Auslöschung der heidnischen Traditionen, die zuvor unter den vielen verschiedenen Völkern, die das Gebiet des heutigen Russlands bewohnten, aktiv waren. Mit der Entwicklung des russischen Staates eroberten und unterwarfen die christlichen Russen die Länder im Osten - den Ural und dann Sibirien.

Christliche Bestattungsriten ersetzten langsam die einheimischen Rituale. Dennoch haben historische Quellen Informationen darüber bewahrt, wie die verschiedenen Völker Russlands ihre Toten vor der Einführung des Christentums bestatteten. Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf diese indigenen Bestattungsriten werfen.

Oberirdische Bestattungen

Es scheint, dass oberirdische Bestattungen unter den Völkern Russlands lange vor dem Christentum praktiziert wurden.

Mokschas in Trachten. XIX. Jahrhundert. Public domain Public domain

Von den Mokschas, einer mordwinischen Volksgruppe in Zentralrussland, ist bekannt, dass sie ihre Schamanen auf diese Weise bestatteten. Später, während der Christianisierung Russlands, wurden die meisten solcher Grabstätten zerstört, aber die Bestattungspraxis selbst blieb in Sibirien erhalten, da der russische Staat Sibirien nur langsam eroberte.

Das Volk der Nenzen ist die größte ethnische Gruppe Sibiriens. In ihrer Vorstellung vom Leben nach dem Tod setzt die Seele eines Menschen nach dem Tod die Lebensweise fort, die sie zu Lebzeiten geführt hat. Deshalb war es für das Volk der Nenzen wichtig, ihre Toten schnell zu begraben. Am nächsten Tag nach dem Tod wurde der Leichnam zum Friedhofsgelände transportiert.

Die Friedhöfe der Nenzen befanden sich gewöhnlich auf Hügeln. Der Körper wurde in einen Holzsarg gelegt, zusammen mit Werkzeugen, Waffen und anderen Dingen, die der Verstorbene im Jenseits brauchen könnte.

Aber es war keine Bestattung im eigentlichen Sinne, denn die Nenzen beerdigten ihre Toten nicht - das gefrorene Land im Norden erlaubte es nicht, tiefe Löcher zu graben, also wurde der Sarg mit Reisig bedeckt und an Ort und Stelle belassen.

Luftbestattung. Museum für Anthropologie und Ethnographie Museum für Anthropologie und Ethnographie

Das Volk der Burjaten, das in der Baikalregion und in der näheren Umgebung lebt, praktizierte ebenfalls oberirdische Bestattungen. Sie kleideten ihre toten Verwandten in ihre feinste Kleidung, legten sie mit Waffen, Werkzeugen und Elementen des Pferdegeschirrs auf den Boden und bedeckten sie dann mit Erde, Steinen oder Reisig.

Ethnograph W.N.Wasiliew bei der jakutischen Luftbestattung, Provinz Jenissei, 1905. Public domain Public domain

Die Altai-Hausgräber

In den 1990er Jahren entdeckten Archäologen auf dem Ukok-Plateau in der Altai-Republik riesige Gräberfelder. Die barrenartigen Bestattungen oder Kurgane, wie sie in Russland genannt werden, gehören zur so genannten Pazyryk-Kultur - der alten skythischen Gesellschaft, die das Gebiet im 5. bis 4. bevölkerte.

Ausgrabung der Grabhügel von Pazyryk. Regierung der Republik Altai

Der bemerkenswerteste Fund war die so genannte „Sibirische Eisjungfrau“, eine tätowierte Schamanin, die mit sechs geopferten Pferden und einer Menge Schätze begraben wurde. Aber es war nur eine von vielen Bestattungen, bei denen der Körper erstaunlich gut erhalten war, weil das Wasser, das die Grabstätten überflutete und dann gefror, den Inhalt der Gräber eingebettet in Eis konservierte.

Illustration aus dem Buch „Kultur der Altai-Bevölkerung in der skythischen Zeit“. Rudenko S.I. / Akademie der Wissenschaften der UdSSR, 1953 Rudenko S.I. / Akademie der Wissenschaften der UdSSR, 1953

Die Pazyryk-Kurgane waren tatsächlich Häuser, die für die Toten gebaut wurden. Ein komplettes Blockhaus wurde errichtet, mit einem separaten Raum im Inneren für die Unterbringung des Leichnams. Vollständig bekleidet wurde der Leichnam in einen Holzsarg gelegt, und um den Sarg herum wurden die für das Leben nach dem Tod benötigten Gegenstände platziert - Pferde, Geschirre, Teppiche, Waffen und sogar Karren und Streitwagen. Nur edle und reiche Pazyryk wurden auf solch eine teure und komplizierte Art und Weise bestattet.

Slawische Kurgane

Ein Kurgan ist eine Art Tumulus (Grabhügel), der über einem Grab errichtet wurde. Meistens wurden Kurgane für wohlhabende und adlige Leute – zum Beispiel Krieger und Fürsten - errichtet und waren meist nur kleine Hügel, die über der Grabstätte angelegt wurden. Kurgane verbreiteten sich während des 3. Jahrtausends v. Chr. in weiten Teilen Zentralasiens und Europas.

Hügel in der Nähe des Meglino-Sees. Witold Muratow (CC BY-SA 4.0) Witold Muratow (CC BY-SA 4.0)

Es gibt noch viele slawische Kurgane in Zentralrussland, aber ihr sichtbarer Teil wurde auf der Suche nach Schätzen geplündert.

Ein Kurgan konnte schnell errichtet werden, indem man eine Masse von Erde zusammentrug und das Fundament mit Steinen oder Holzstämmen umgab. Der Leichnam wurde in die besten Kleider gekleidet und es wurde ein Leichenschmaus abgehalten. Der Leichnam wurde verbrannt. Die Überreste wurden dann im Inneren des Kurgans beigesetzt und mit Erde und Steinen bedeckt. Zusammen mit dem Körper konnten auch Waffen, Rüstungen, Haushaltsgeräte, Geld und andere Gegenstände beigesetzt werden.

Dolmen

Dolmen, Megalithgräber, sind so uralt, dass wir nicht einmal wissen, aus welchen Kulturen sie kommen. Dolmen stammen aus der Zeit 3000-2000 v. Chr. In Russland befinden sich die meisten im Nordkaukasus.

Dolmengräber sind aus Sand- und Kalkstein gebaut und haben üblicherweise vier Wände und ein Dach. In eine der Wände ist ein Loch, wahrscheinlich um die Leiche in die geschlossene Kammer zu legen. Zum Verschließen dieser Löcher wurden dann Steinstopfen verwendet. Dolmen könnten auch mit Kurganen bedeckt gewesen sein.

Es wurden keine Spuren von Erdkurganen oder menschlichen Überresten im Inneren der Dolmen gefunden. Aber wir können sicher sein, dass sie mit astronomischer Orientierung als Gräber genutzt wurden: einige eindeutig als Familiengruften und andere als heilige Stätten.

