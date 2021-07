Stanislawski verewigte sich in der Geschichte als einflussreichster Macher des modernen Theaters und als Erfinder neuer Techniken für den Schauspielunterricht.

Das Theater war für den charismatischen Konstantin Stanislawski eine Quelle von Freude. Er strotzte vor Energie und Ideen und war ein erfolgreicher Schauspieler, Regisseur und Theaterpraktiker. Er entwickelte eine eigene Unterrichtsmethode, das „Stanislawski-System“. Es wurde in der ganzen Welt bekannt und gelobt und ist die Basis des sogenannten „Method- Acting“.

Konstantin Stanislawski als Benedick in „Viel Lärm um nichts“ im Jahr 1897. W.Schijanowski/Sputnik W.Schijanowski/Sputnik

Das System, das über vier Jahrzehnte entwickelt wurde, ist ein Versuch zu verstehen, wie ein Schauspieler, egal was er auf der Bühne tut, wie müde, verängstigt oder frustriert er oder sie ist, kreative Freude „genau hier, genau jetzt“ erleben kann. Das System erwies sich als äußerst nützlich für eine Vielzahl von Menschen in verschiedenen Umgebungen weltweit. Die Quintessenz ist die Überzeugung. Zuallererst, so Stanislawski, muss ein Schauspieler vollständig die gegebenen Umstände annehmen, die er im Stück vorfindet. Die größte Herausforderung ist also zu lernen, überzeugt zu sein. Überzeugung, Fantasie und intensive Vorstellungskraft sind die drei Säulen des Systems.

Konstantin Stanislawski als Gajew in „Der Kirschgarten“. Sputnik Sputnik

Familie

Stanislawski, der neun Geschwister hatte, erbte die Liebe zur Kunst von seinen Eltern. Er wurde in eine große und wohlhabende Kaufmannsfamilie in Moskau hineingeboren. Sein richtiger Nachname war Alexejew. Konstantins Vater war ein Fabrikant in der dritten Generation und seine Mutter war die Tochter einer französischen Schauspielerin.

Die Familie Aleksejew im Jahr 1879. Sputnik Sputnik

Im Haus der Alexejews fanden Konzerte und Amateuraufführungen statt, bei denen Erwachsene und Kinder auftraten. Ihre Gäste waren die Crème de la Crème der High Society.

Kostja (kurz für Konstantin) war nicht gerade das Aushängeschild für Disziplin und akademische Leistungen - er lernte nicht gerne fleißig, denn das Studium stahl wertvolle Zeit vom Theater. Er blieb ein ungebildeter Mensch.

Das Haus, in dem Konstantin Stanislawski geboren wurde. Früher bekannt als Große Kommunistische Straße, wurde sie 2008 nach Alexander Solschenizyn umbenannt. Sputnik Sputnik

Sein bemerkenswertes Debüt auf der elterlichen Amateurbühne gab Konstantin 1877, als er 14 Jahre alt war. Zu dieser Zeit entwickelte der spätere Theaterguru die lebenslange Angewohnheit, Tagebücher zu führen, die akribische Beobachtungen über das Schauspielen enthalten. Die umfassende Aufmerksamkeit, die er allen Aspekten einer Inszenierung widmete, hob ihn von der Masse ab. Als nachdenklicher und reflektierender Künstler mit einem scharfen Auge für Beobachtungen und Details wurde Konstantin zum wichtigsten Mitglied des Alexejews-Zirkels und begann, in anderen Theatergruppen aufzutreten.

Im Jahr 1885 nahm er das Pseudonym „Stanislawski“ an, eine Hommage an einen talentierten Amateurschauspieler, dessen Nachname Markow war und der unter dem Namen Stanislawski aufgetreten war.

1888 lernte Konstantin Stanislawski seine zukünftige Frau, Maria Perewostschikowa, eine aufstrebende junge Schauspielerin, kennen. Sie heirateten ein Jahr später und bekamen drei Kinder. Ihre Ehe hielt fünfzig Jahre.

Konstantin Stanislawski als Nanki-Poo in Arthur Sullivans komischer Oper „The Mikado“ im Jahr 1890. Sputnik Sputnik

Stanislawski hinterließ mehr als ein Dutzend bahnbrechende Bücher über Regie- und Schauspieltechniken, Charakterentwicklung und Selbstreflexion.

1888 gründete er die „Gesellschaft für Kunst und Literatur“ mit einer Amateurtruppe, die er selbst finanzierte. Dies war zehn Jahre lang sein kreatives Lernlabor. Er bewies seine schauspielerischen Fähigkeiten, glänzte in komödiantischen und dramatischen Rollen und wurde von den etablierten Schauspielern gelobt.

Duo mit Nemirowitsch-Dantschenko

Die wachsende Unzufriedenheit mit dem Zustand der russischen Bühne am Ende des 19. Jahrhunderts veranlasste Stanislawski und seinen Kompagnon Wladimir Nemirowitsch-Dantschenko, ihre künstlerischen Ziele und ihre Schauspieltruppen zu vereinen.

Wladimir Nemirowitsch-Dantschenko und Konstantin Stanislawski. Sputnik Sputnik

Die Begegnung mit dem russischen Dramatiker, Regisseur und Produzenten Wladimir Nemirowitsch-Dantschenko war in der Tat ein Wendepunkt für Stanislawski. Das historische Treffen, das 1897 in Moskau stattfand und 18 Stunden dauerte, führte zur Gründung des „Moskauer Kunsttheaters“ im Jahr 1898.

In den ersten Jahren wurden die Aufführungen, die die Gründung des neuen Theaters markierten, gemeinsam erarbeitet. Es war schwierig, den genauen Anteil der beiden Partner festzustellen. Zu Beginn ihres gemeinsamen Schaffens waren sie untrennbar.

Wasilij Katschalow, Maxim Gorki und Konstantin Stanislawski mit den Schauspielern des Moskauer Kunsttheaters. Sputnik Sputnik

Und doch gab es eine Rivalität zwischen Stanislawski und Nemirowitsch-Dantschenko. Wie fruchtbar und konfliktreich die Gründer des Moskauer Kunsttheaters waren, zeigte sich bei der Arbeit an der triumphalen Inszenierung von Maxim Gorkis „Nachtasyl“ (1902). Während anfangs beide, Konstantin und Wladimir, noch einig waren, kam es nach 1906 zu kreativen Konflikten. Denn, wie Stanislawski schrieb, wollte und konnte jeder „nur seiner eigenen unabhängigen Linie folgen, während er dem allgemeinen, grundlegenden Prinzip des Theaters treu blieb".

Russische Seele

Russen haben eine Vorliebe für Aufführungen, die das Herz berühren, glaubte Stanislawski. „Sie genießen Dramen, in denen man weinen, über das Leben philosophieren und einige Worte der Weisheit hören kann, mehr als freche Varieté-Shows, die die Seele leeren."

Konstantin Stanislawski als Argan in der Komödie „Der imaginäre Invalide“ von Molière. Sputnik Sputnik

Als Schauspieler brillierte Stanislawski als Astrow in Anton Tschechows „Onkel Wanja“, als Satin in Maxim Gorkis „Nachtasyl“ und als Famusow in Alexander Gribojedow „Wehe von Wit“. Sowohl russische als auch europäische Kritiker waren von diesen Rollen beeindruckt. Aber Stanislawski ruhte sich nicht auf diesen Lorbeeren aus. Er hörte nie auf, sich neue Ziele zu setzen.

Das Moskauer Kunsttheater tourte Anfang der 1920er Jahre durch Europa und Amerika. Sputnik Sputnik

In Bezug auf seine maximalen Ansprüche könnte man Stanislawski wohl mit Fjodor Dostojewski oder Leo Tolstoi vergleichen. Wie ein Arzt, der ständig den Puls eines Patienten überprüft, musste sich der unermüdliche Stanislawski immer wieder vergewissern, ob seine Kunst nicht zum Selbstzweck wurde. „Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die schöpferische Freiheit eines Künstlers darin besteht, zu tun, was er will. Das ist die Freiheit eines kleinkarierten Tyrannen. Wer ist denn der Freieste von allen? Derjenige, der seine Unabhängigkeit gewonnen hat, denn sie wird immer gewonnen, nicht gegeben.“

