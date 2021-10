Revolutionärer Ausverkauf: In welchen Ländern sind die Schätze der Zaren gelandet?

Durch die Verstaatlichung kirchlicher, kaiserlicher und adeliger Besitztümer wurden die Bolschewiki unermesslich reich (allein die Diamanten des Zaren hatten zusammen 51.479,38 Karat), von denen sie bald beschlossen, einige zu verkaufen. Für sie wurde die sogenannte Gochran, die Staatliche Schatzkammer des Finanzministeriums, eingerichtet, deren Aufgabe es war, die gesammelten Wertgegenstände aufzubewahren, sie zu „entpersonalisieren“ und zu veräußern. Wo kann man heute die Schätze der Romanows und des russischen Adels besichtigen?

USA

In den Jahren 1933 bis 1937 kaufte die Frau des amerikanischen Botschafters in der UdSSR, Marjorie Post, in einem Moskauer Konsignationslager eine große Anzahl zaristischer Gegenstände. Im Jahr 1968 brachte sie diese umfangreiche Sammlung von Antiquitäten auf ihr Anwesen Hillwood in der Nähe von Washington, DC. Heute befindet sich dort eines der größten Museen für russische Antiquitäten in den USA.

Hillwood Museum, Washington, DC Hillwood Museum, Washington, DC

Die Sammlung umfasst unter anderem eine kostbare Schale aus dem Jahr 1791 und ein Vasenpaar aus der Kaiserlichen Porzellanfabrik von 1836.

Hillwood Museum, Washington, DC Hillwood Museum, Washington, DC

1966 ersteigerte Marjorie Post bei Sotheby's die Kaiserkrone der Romanows von 1884 aus Silber, Diamanten und Samt. Sie kam über Umwege nach Hillwood. 1926 wurde der Schatz an den Antiquitätenhändler Norman Weiss verkauft. Im darauffolgenden Jahr erwarb ihn ein anderer Antiquitätenhändler bei einer Christie's-Auktion in London für die Wartski-Galerie.

New York Public Library New York Public Library

Das chromolithografische Porträt aus dem Buch „Beschreibung der Krönung Ihrer Kaiserlichen Majestäten, Kaiser Alexander II und Kaiserin Maria Alexandrowna aller Russen“, das in der Bibliothek von Alexander II. aufbewahrt wurde, wurde an die New York Public Library verkauft.

Virginia-Museum der Schönen Künste. Virginia-Museum der Schönen Künste.

Die kostbaren Ostereier von Fabergé wurden von verschiedenen Käufern erworben. Zehn davon wurden an die Hammer Brothers Gallery in New York verkauft, darunter das unten abgebildete drehbare Miniatur-Ei. 1945 wurde es von Lillian Thomas Pratt gekauft, der Besitzerin einer der größten Sammlungen von Fabergé-Eiern. Sie schenkte ihre Schätze dem Virginia Museum of Fine Arts, wo sie noch heute zu sehen sind.

Sandro Botticelli/Andrew W. Mellon Collection/National Gallery of Art Sandro Botticelli/Andrew W. Mellon Collection/National Gallery of Art

Viele Gemälde aus der Eremitage-Sammlung wurden von dem amerikanischen Staatsmann und Industriellen Andrew Mellon gekauft. Sie bildeten später den Kern der National Gallery of Art in Washington, DC, deren Gründer und Hauptsponsor Mellon war. So beherbergt die Washingtoner Galerie heute die „Anbetung der Könige“ von Sandro Botticelli (Anfang der 1480er Jahre).

Raphael/ Andrew W. Mellon Collection/National Gallery of Art Raphael/ Andrew W. Mellon Collection/National Gallery of Art

Auch die „Madonna von Alba“ von Raffael (um 1510) wird dort aufbewahrt. Die Bolschewiki verkauften sie für die damalige Rekordsumme von über 1,7 Millionen Dollar.

Vincent Van Gogh / Yale University Art Gallery, USA Vincent Van Gogh / Yale University Art Gallery, USA

Sie verstaatlichten die umfangreichen Privatsammlungen russischer Kaufleute und Mäzene, die westliche Kunst, darunter viele Werke des Impressionismus und der Avantgarde. Aus der Morosow-Sammlung erwarb beispielsweise der Kunstsammler und Geschäftsmann Stephen Clark über die Galerie Knoedler & Co. Vincent Van Goghs „Das Nachtcafé“ und schenkte es später der Yale University Art Gallery.

Großbritannien

Die Fabergé-Eier „Mosaik“ und „Korb mit Wildblumen“ wurden in den 1930er Jahren an die Windsors verkauft und befinden sich seitdem neben anderen zaristischen Schmuckstücken in der Sammlung von Königin Elisabeth II.

Sammlung von Königin Elizabeth II. von Großbritannien Sammlung von Königin Elizabeth II. von Großbritannien

Diese Haarnadel oder Aigrette in Form eines blühenden Zweigs aus den 1760-70er Jahren wurde sogar von den sowjetischen Behörden als „eines der schönsten Werke des 18. Jahrhunderts“ bezeichnet. Sie wurde am 16. März 1927 bei Christie's verkauft. Sowohl die Aigrette als auch zwei mit Smaragden geschmückte Anstecknadeln aus dem 18. Jahrhundert befinden sich heute in der Sammlung von S.J. Phillips in London.

Collection of S.J. Phillips, London Collection of S.J. Phillips, London

Die British Library beherbergt den Codex Sinaiticus aus dem 4. Jahrhundert, der 1859 vom griechischen Katharinenkloster Zar Alexander II. geschenkt wurde.

Britische Bibliothek, London Britische Bibliothek, London

Frankreich

Zahlreiche Gemälde aus der Sammlung der Eremitage befinden sich im Louvre. Sie wurden von französischen Sammlern der Gesellschaft der Freunde des Louvre, die russische Schätze von den Bolschewiki aufkauften, in das Pariser Museum gebracht. Auf diese Weise gelangte beispielsweise Rembrandts „Landschaft mit Schloss“, das der Kunsthändler Georges Wildenstein gekauft hatte, in den Louvre.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn / Louvre Rembrandt Harmenszoon van Rijn / Louvre

Die Gesellschaft der Freunde des Louvre kaufte für das Museum einen Schulterpanzer (ein Teil einer Rüstung) mit einer Szene der Auferstehung Christi. Er wurde um 1170 bis 1180 in Lothringen (Frankreich) hergestellt und befand sich vor der Revolution in der Sakristei der Maria-Himmelfahrt-Kathedrale in Wladimir.

Louvre Louvre

Deutschland

Religion war den Bolschewiki ein Dorn im Auge. Sie konfiszierten alle kirchlichen Utensilien aus Edelmetall, schmolzen Glocken ein und verkauften Ikonen. So gelangte die „Ikone der Jungfrau mit Kind“ aus dem 15. Jahrhundert (links) Ende der 1920er Jahre nach Brüssel in die Sammlung des Ehepaars O'Meara, bevor sie von dem russischen Emigranten Alexander Popow gekauft wurde, der sie mit nach Paris nahm. Im Jahr 1966 wurde die Antiquität in das Ikonenmuseum der deutschen Stadt Recklinghausen überführt. Dort befindet sich auch die „Ikone des Heiligen Kaisers Konstantin und seiner Mutter Helena“.

Ikonen-Museums Recklinghausen Ikonen-Museums Recklinghausen

Schweden

Die Sammlung des Nationalmuseums in Stockholm enthält Ikonen mit Darstellungen des Apostels Petrus und des unbekannten großen Märtyrers aus dem späten 13. und frühen 14. Jahrhundert. In den 1930er Jahren wurde sie vom schwedischen Gesandten in Moskau, Wilhelm Assarson, erworben.

Nationalmuseum, Stockholm Nationalmuseum, Stockholm

Viele Ikonen wurden dem Nationalmuseum in Stockholm vom Bankier Olof Aschberg gestiftet. Er sympathisierte von Anfang an mit den Bolschewiki und unterstützte sie bei der Gründung der Russischen Handelsbank. In den späten 1920er Jahren nahm er mit Zustimmung und unter Vermittlung der sowjetischen Regierung rund 250 (!) Ikonen aus Russland mit. Darunter befanden sich eine Ikone der Mutter Gottes aus dem 17. Jahrhundert und eine von Johannes dem Täufer.

Nationalmuseum, Stockholm Nationalmuseum, Stockholm

Norwegen

Die Ikone „Einführung der heiligen Jungfrau Maria in den Tempel“ aus dem 16. Jahrhundert wurde vom norwegischen Händelsrat Richard Zeiner-Henriksen gekauft. Aus seiner Sammlung gelangte sie 1957 in das Nationalmuseum für Kunst, Architektur und Design in Oslo.

National Gallery, Oslo National Gallery, Oslo

Niederlande

Zahlreiche Gemälde niederländischer Meister aus der Sammlung der Eremitage kehrten nach Hause zurück und wurden vom Amsterdamer Rijksmuseum erworben. Darunter befanden sich mehrere Werke von Rembrandt, wie „Die Verleugnung des heiligen Petrus“ (im Bild) und „Titus als Mönch“ aus den 1660er Jahren.

Rembrandt Harmensz van Rijn/Rijksmuseum Rembrandt Harmensz van Rijn/Rijksmuseum

Schweiz

In den Jahren 1928 bis 1931 veräußerte die Staatliche Öffentliche Bibliothek (heute Russische Staatsbibliothek) eine einzigartige Gutenberg-Bibel aus den frühen 1450er Jahren. Heute befindet sie sich in der Martin Bodmer Stiftung in der Schweiz.

Alpra ArazeL (CC BY-SA 4.0) Alpra ArazeL (CC BY-SA 4.0)

Portugal

Eine große Sammlung zaristischer Schätze wird im Calouste-Gulbenkian-Museum in Lissabon aufbewahrt. In den Jahren 1929/30 kaufte der armenischstämmige Ölmagnat und Namensgeber des Museums eine große Anzahl von Gemälden aus der Eremitage, darunter das „Porträt der Hélène Fourment“ von Rubens, „Pallas Athena“ und das „Porträt eines alten Mannes“ von Rembrandt, „Die Verkündigung“ von Dierick Bouts, „Fällen der Bäume im Park von Versailles“ von Hubert Robert (siehe Bild) und viele andere.

Uber Rober/Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon Uber Rober/Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon

Zur Sammlung gehört auch die zwei Meter hohe Marmorskulptur „Diana“ von Jean-Antoine Houdon.

Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon

Nach langen Verhandlungen mit der sowjetischen Regierung kaufte Gulbenkian auch eine Sammlung von Geschirr aus der Zeit Ludwigs XVI, das von französischen Kunsthandwerkern für den russischen Kaiserhof hergestellt wurde.

Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon

Australien

1933 segelte Giovanni Battista Tiepolos Meisterwerk „Das Bankett der Kleopatra“ (1743-44) über den Ozean nach Melbourne. Das von Katharina der Großen für die Eremitage erworbene Gemälde wurde von der Stiftung des australischen Kunstmäzens Alfred Felton für die National Gallery of Victoria erworben, wo es sich bis heute befindet.

Giovanni Battista Tiepolo/ National Gallery of Victoria Giovanni Battista Tiepolo/ National Gallery of Victoria

