Die drei bedeutendsten Kathedralen des Kremls (FOTOS)

Russia Beyond

Der Moskauer Fotograf Michail Rosanow zeigt die schlichte Architektur der Kathedralen und die farbenfrohe Dekoration in einer Schwarz-Weiß-Technik, die die erstaunliche Schönheit, Unveränderlichkeit und Erhabenheit der großen Monumente unterstreicht.

1. Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale

Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls

Die Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale (Uspenskij-Kathedrale) wurde im 15. Jahrhundert von dem italienischen Architekten Aristotele Fioravanti als Hauptkirche des russischen Staates erbaut. Mehrere Jahrhunderte lang war sie das religiöse Zentrum Russlands, in dem große Fürsten zur Regentschaft bestimmt und Zaren und Kaiser gekrönt wurden. Die russischen Heiligen Hierarchen, Metropoliten und Patriarchen des 14. bis 17. Jahrhunderts wurden hier eingeweiht und die Kathedrale wurde auch zu ihrer Begräbnisstätte. Nach der Revolution von 1917 wurde die Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale in ein Museum umgewandelt.

Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls

Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls

Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls

Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls

2. Die Erzengel-Kathedrale

Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls

Die Erzengel-Kathedrale wurde Anfang des 16. Jahrhunderts von einem anderen italienischen Architekten, Aloisio Novyi, entworfen. Großfürst Iwan III., der sich gerade von der jahrhundertelangen tatarisch-mongolischen Invasion in Russland befreit hatte, vereinigte alle russischen Länder - und initiierte den Bau der Kirche, um das Ansehen Moskaus als neue Hauptstadt zu steigern. Die Erzengel-Kathedrale wurde zur Begräbnisstätte der Moskauer Großfürstenfamilie. Bevor sie in den Krieg zogen, beteten die russischen Großfürsten und Zaren in der Kathedrale, die dem Erzengel Michael gewidmet war, dem Schutzpatron der Fürsten bei ihren Waffengängen.

Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls

Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls

Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls

3. Die Mariä-Verkündigungs-Kathedrale

Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls

Die Verkündigungskathedrale wurde Ende des 15. Jahrhunderts von russischen Architekten aus Pskow erbaut, die sich an die sehr alte Tradition der russischen religiösen Architektur hielten (im Gegensatz zu den beiden oben beschriebenen anderen Kremlkirchen). Die Kathedrale ist der glücklichen Ankündigung des Erzengels Gabriel an die Jungfrau Maria gewidmet, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen würde. Jahrhundertelang wurde die Kathedrale als Privatkapelle der Moskauer Großfürsten und Zaren genutzt.

Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls

Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls

Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls Michail Rozanow/Museen des Moskauer Kremls

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.