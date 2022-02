Wer wohnt heutzutage im Moskauer Kreml?

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts beherbergte die alte Moskauer Festung, die einst als Residenz der russischen Zaren diente, mehr als nur Regierungsgebäude, Kathedralen und Museen. Der königliche Hof hatte sage und schreibe nicht viel Platz: Der größte Teil des Kremls hinter den Mauern bestand aus belebten Straßen mit Privatanwesen prominenter Bojaren, Handwerkern und ihren Höfen und Werkstätten, religiösen Führern und anderen und einem ganz gewöhnlichen Stadtbild.

Als die Bolschewiki an die Macht kamen, änderte sich dies erst in den 1960er Jahren: Im Kreml lebten noch immer Normalsterbliche innerhalb seiner Mauern. Einer der ersten, die nach der Revolution von 1917 einzogen, war Wladimir Lenin. In die Kremlwohnungen zogen dann zahlreiche Staatsbeamte mit ihren Familien ein. Jeder, der zuvor dort gelebt hatte und keine Beziehung zur sowjetischen Machtspitze hatte, wurde vertrieben und durch „einen von uns ersetzt“, so der große Revolutionär Leo Trotzki. Er schrieb weiter: „Wie in ganz Moskau gab es auch im Kreml einen unerbittlichen Kampf um die Wohnungen. Infolgedessen zogen mehr als 2.000 Menschen innerhalb der Kremlmauern um!“

Diese Praxis fand ein Ende, als Nikita Chruschtschow sie 1955 verbot. Die letzten Bewohner zögerten den Abmeldeprozess bis 1961 hinaus, und das war das letzte Mal, dass jemand innerhalb dieser Mauern lebte. Aber heißt das, dass heute niemand mehr dort wohnt?

Präsidentenregiment

Das historische Gebäude des Kreml-Arsenals beherbergt eine Kaserne des Präsidentenregiments - einer einzigartigen Militäreinheit, deren Aufgabe es ist, die höchsten Mitglieder der Regierung zu schützen und die Sicherheit der Schätze des Kremls zu gewährleisten. Diese Soldaten bilden die Ehrenwache am Grab des Unbekannten Soldaten und am Lenin-Mausoleum und nehmen an allen offiziellen Zeremonien teil. Sie sind das Aushängeschild des Kremls, daher müssen ihr Erscheinungsbild und ihr Verhalten tadellos sein (allein das Schuhwerk muss sieben Inspektionsrunden über den Tag verteilt bestehen).

Das Regiment lebt und trainiert innerhalb der Kremlmauern. Aufstehen ist um 6 Uhr morgens, dann folgt die Formation und das Morgentraining. „Wir trainieren und machen dann einen Zwei-Kilometer-Lauf. Das Training findet auf dem Gelände des Kremls statt, dort gibt es einen speziellen Platz dafür“, sagt der Gefreite Nikolai Tarow. Auf das Training folgen Studien und Marschübungen. Nach 18 Uhr steht es dem Regiment frei, seinen Tagesablauf zu gestalten. Abends gibt es oft einen entspannten Spaziergang über das Gelände - aber auch dieser Teil wird als Einheit durchgeführt. Um 22 Uhr werden die Lichter gelöscht.

Ein Soldat darf das Kreml-Gelände erst nach vier Monaten Dienstzeit und unter der Voraussetzung, dass er seine Prüfung bestanden hat, verlassen, um etwas außerhalb des Kremls zu erledigen. Handys sind erlaubt, allerdings ohne Internetzugang und ohne die Möglichkeit, Fotos zu machen. Auch das Rauchen ist in ausgewiesenen Bereichen erlaubt, Alkohol ist jedoch streng verboten.

Die Anzahl der Mitglieder des Regiments ist streng geheim. Das Regiment des Präsidenten wurde traditionell als Reservekorps aller Zweige des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSO) behandelt - sie bewachen unter anderem den Präsidenten und die ranghöchsten Regierungsmitglieder.

„Phil“ und die Falken

Die Männer des Regiments sind jedoch nicht die einzigen Kremlwächter. Es gibt auch eine Eule namens Phil und etwa zehn Falken. Diese speziell ausgebildeten Raubtiere gehören ebenso zur Wache wie die Menschen, mit einem Unterschied: Sie bewachen die Schätze des Kremls nicht vor Menschen, sondern vor einer anderen Bedrohung - den Krähen, die seit jeher den Borowizki-Hügel bewohnen.

Der Kreml kämpft schon seit Jahrhunderten gegen diese Krähen. Früher liebte man sie nicht, denn sie galten als schlechtes Omen: „Wenn du Schwärze über dem Kreml kreisen siehst - erwarte Krieg und Hungersnot.“ Später bekam der Kampf eine praktischere Bedeutung: Krähen werden von den goldgestrahlten Kuppeln der Kathedralen des Kremls angezogen und zerstören sie nach und nach.

Ein Dutzend verschiedener Methoden wurden getestet. Zu Lenins Zeiten schoss man sie, aber das lenkte den Revolutionsvater ständig von seiner Arbeit ab. Dann kam eine besonders grausige Methode: Schallfolter. Auch das funktionierte nicht. Dann, 1973, wurde eine spezielle ornithologische Abteilung gegründet, und Habichte wurden die gefiederte Polizei des Kremls. Sie erwiesen sich nicht als die beste Wahl, also nahmen Falken (und später auch Phil, die Eule) ihren Platz ein. „Eulen sind die natürlichen Feinde der Krähen. Die Eule ist ein allwettertauglicher, tagaktiver Vogel, der langsam über die Krähen hinwegfliegt und sich nimmt, was er erreichen kann“, erklärt der FSO.

Die Vögel des Kremls haben ihr Quartier im Tainizki-Garten. Ihr Hauptziel ist es nicht, die Krähen zu töten, sondern sie zu verjagen. Und bis jetzt hat es funktioniert. Nach Angaben der Kreml-Behörden ziehen es die Krähen nun vor, um den Komplex herumzufliegen, anstatt ihn zu überfliegen.

P.S.: Nein, der russische Präsident lebt nicht im Kreml

Obwohl jeder weiß, dass der Kreml die offizielle Residenz des russischen Präsidenten ist, wohnt Wladimir Putin nicht dort. Stattdessen dienen diese Häuser der Moskauer Senatsabteilungen, die von Katharina der Großen erbaut wurden, als offizieller Arbeitsort des russischen Staatschefs.

