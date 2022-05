So haben Sie die Tänzer vom Mariinski-Ballett noch nie zuvor gesehen (FOTOS)

Russia Beyond

Der Fotograf Walentin Perelmuter kam 1977 zum St. Petersburger Kirow (Mariinski) Opern- und Balletttheater. Der damalige künstlerische Leiter und Ballettmeister Oleg Winogradow bat ihn, für das weltberühmte Ballett ein Markenzeichen, das einem direkt ins Auge fällt, zu schaffen. Perelmuter widmete sich 20 Jahre lang der Fotografie des Mariinskij-Balletts, darunter zählte auch die Teilnahme an deren internationalen Tourneen nach Japan (1979), Frankreich (1983), in die USA und nach Kanada (1992).

Als Insider der Ballettszene hatte Perelmuter unbegrenzte und außergewöhnliche Möglichkeiten, sowohl auf als auch hinter der Bühne, zu fotografieren. Er hatte sehr enge und vertrauensvolle Beziehungen zu den Tänzern und porträtierte die Haupttänzer. Gleichzeitig filmte er die Ballettgruppe aber auch ausgiebig in den Unterrichtsräumen und zeigte den harten Arbeitsalltag der Tänzer. Nach dem Fotografieren experimentierte Perelmuter später in der Dunkelkammer und war einer der ersten, der Mehrfachbelichtungen und Pionierarbeit in der Fotomontage leistete.

Valentin Perelmuter Valentin Perelmuter

Irina Kolpakowa war mehrere Jahrzehnte lang die Primaballerina des Mariinski-Theaters, 1977.

Valentin Perelmuter Valentin Perelmuter

Galina Mesenzewa war berühmt für ihr Improvisationstalent, 1978.

Valentin Perelmuter Valentin Perelmuter

Ein Klassiker. Ballerina Galina Mesenzewa, 1980er Jahre

Valentin Perelmuter Valentin Perelmuter

Selbstporträt mit der führenden Mariinski-Ballerina Tatjana Terechowa, 1984

Valentin Perelmuter Valentin Perelmuter

Tatjana Terechowa in Aktion, 1984

Valentin Perelmuter Valentin Perelmuter

Primaballerina Olga Tschentschikowa, 1984

Valentin Perelmuter Valentin Perelmuter

Der zukünftige Ballettstar Uljana Lopatkina als weißer und schwarzer Schwan, 1991

Valentin Perelmuter Valentin Perelmuter

Die Wilis (oder „Giselle“), 1991





Valentin Perelmuter Valentin Perelmuter

Haupttänzer Faruk Rusimatow, 1994

Valentin Perelmuter Valentin Perelmuter

Nach der dritten Pause, 1992

Valentin Perelmuter Valentin Perelmuter

Julia Machalina als Schwan, 1993

Valentin Perelmuter Valentin Perelmuter

Generationen, 2001

Valentin Perelmuter Valentin Perelmuter

Zukünftige Ballettstars, 2001

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.