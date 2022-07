Wie Stoffreste in Russland zu Kunstwerken wurden (FOTOS)

In den letzten Jahren ist die Herstellung aller Arten von selbstgefertigter Erzeugnisse zu einem immer beliebteren Hobby geworden. Und Herstellen von Quilts, gesteppten Stoffen mit einer Vielzahl von Mustern und Verzierungen, die zum Beispiel als Tagesdecke verwendet werden können, ist inzwischen in der ganzen Welt verbreitet. Die Stoffstücke werden auf ein vorgefertigtes Vlies (z. B. Watte) aufgenäht oder miteinander verbunden. Eine der Techniken des Verfahrens, das Patchwork, ist in Russland bereits seit dem 19. Jahrhundert sehr beliebt.

W. Browzyna. Patchwork-Quilt. 1979. Dorf Kortala, Kreis Boksitogorskij, Gebiet Leningrad (1979). State Russian Museum

Altertümliche Handwerkskunst

Mit Stoffen wurde in Russland schon immer sorgfältig umgegangen. Jeder Haushalt besaß ein eigenes Spinnrad – Tücher aus selbst gesponnenen Garn wurden hoch geschätzt und die kunsthandwerklichen Fertigkeiten einer jungen Frau war ein Trumpf bei der Suche nach einem Bräutigam. Die Mädchen fertigten ihre eigenen Kleider und ihre Mitgift an – Decken für die Hochzeit und zur Geburt der Kinder.

Konstantin Makowskij. Am Spinnrad, 1900. Konstantin Makovsky Konstantin Makovsky

Es blieben nur sehr wenige Stoffreste übrig – meistens waren die Stoffstücken genau auf die richtige Größe zugeschnitten. Reste oder Teile beschädigter Textilien, die nicht mehr zu gebrauchen waren, wurden zum Ausbessern anderer Kleidungsstücke und zum Flicken verwendet. Nichts wurde weggeworfen!

Vor der Erfindung des Spinnrads wurden solche Spinnstöcke verwendet (1910). Sergei Prokudin-Gorsky Sergei Prokudin-Gorsky

Die Tradition des Patchworkens begann in Russland im 19. Jahrhundert, als eine Reihe von Bekleidungsfabriken entstanden und fabrikmäßig hergestellte, bunt bedruckte Kattun-Stoffe sehr beliebt waren. Die Bäuerinnen begannen, Kleider aus billigen und farbenfrohen Baumwollstoffen zu nähen. Und wenn diese abgetragen waren, wurde ihnen ein zweites Leben eingehaucht: Große Stoffteile wurden zu Kleidern und anderen Kleidungsstücken umgearbeitet, die Reste wurden sorgfältig gesammelt und zu Steppdecken, Teppichen und Servietten zusammengenäht.

Mitte des 19. Jahrhunderts beschrieb der Schriftsteller Wladimir Sollogub eine typische russische Bauernhütte und erwähnte dabei, dass hinter dem Ofen ein Bett steht, das mit „einer Decke aus verschiedenen Kattunfetzen“ bedeckt ist.

Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte jeder Bezirk und jede Region ihre eigenen künstlerischen Methoden, Formen und Muster (selbst die Schnitzereien an den Fensterbänken waren überall unterschiedlich). Dieses originelle Design wurde von Generation zu Generation weitergegeben und beeinflusste auch das Kunsthandwerk.

„Bei der Entwicklung künstlerischer Prinzipien und Techniken zur Herstellung verzierter Patchwork-Kompositionen halfen den Kunsthandwerkern die jahrhundertelange Erfahrungen mit bäuerlicher Kleidung“, meinen Experten der Abteilung für Volkskunst des Staatlichen Russischen Museums. In der Volkstracht war es üblich, Texturen, Stoffe und Muster zu kombinieren. Die russische Kleidung war oft sehr komplex und war aus vielen dekorativen Elementen, darunter Spitzen, gewebten Einsätzen, Seidenbändern und bunten Borten, zusammengesetzt.

Patchwork. Ende des 19. Jahrhunderts. Gouvernement Kasan. State Russian Museum

Die meisten Patchwork-Erzeugnisse wurden aus dreieckigen oder quadratischen Stücken von ungefähr gleicher Größe zusammengesetzt und in unterschiedlicher Reihenfolge zusammengenäht – zu Quadraten, Kreisen oder Mustern.

Patchwork-Quilt. Ende des 19. Jahrhunderts. Gouvernement Kasan. State Russian Museum

Im späten 19. Jahrhundert wurde das Patchworken zu einer Kunst. Noch heute kann man in Kasan in den Neunzigerjahren des 18. Jahrhunderts hergestellte Wandbehänge sehen. Sie bestehen aus Hunderten handgenähten Miniaturteilen: Quadrate, Rauten und Dreiecke aus Stoffen, die zu einer großflächigen Komposition gestaltet wurden. Es handelt sich nicht nur um einfach zusammengefügte Stücke, sondern um ein kompliziertes Mosaik mit Mustern.

Der sowjetische Ansatz

Für die Volkskunst, wie zum Beispiel die oben beschriebene Collagetechnik oder den Lubok (den russischen Volksbilderbogen mit satirischem, patriotischem oder sozialkritischem Charakter) interessierten sich auch die Künstler der Avantgarde. Sie spielten mit der Volkskunst in verschiedensten Formen.

Kasimir Malewitsch. Frau mit einer Harke. Kazimir Malevich Kazimir Malevich

So findet sich zum Beispiel die Patchwork-Geometrie auch im Suprematismus von Malewitsch wieder.

Kazimir Malevich Kazimir Malevich

Oder auch in seinen Kostümentwürfen für die futuristische Oper Sieg über die Sonne.

Varvara Stepanova Varvara Stepanova

Die Künstlerin Warwara Stepanowa erfand Anfang des 20. Jahrhunderts Muster für Stoffe, von denen viele an Patchwork-Erzeugnisse erinnern.

Während der Sowjetzeit wurde in den Kleinstädten und Dörfern in der Freizeit aktiv Patchwork betrieben. Während des Zweiten Weltkriegs war dies nicht nur ein Hobby, sondern eine Lebensnotwendigkeit – die Patchworkdecken mussten nämlich warmhalten und sollten nicht nur als Dekorationselement dienen. Später, zu Zeiten des großen Defizits, begannen die sowjetischen Hausfrauen wieder damit, ihre Kleidung und Stofferzeugnisse für den Haushalt selbst zu nähen. Viele hatten ihre eigene Nähmaschine.

1981 A. Kusnezowa. Bettvorleger. 1981. Dorf Pesok, Bezirk Woschegodskij, Gebiet Wologda. State Russian Museum

Viele Menschen in Russland können sich noch daran erinnern, wie ihre Mütter und Großmütter sich mit Nadelarbeiten beschäftigt haben: Perlenstickerei, Stricken, Nähen von Kleidern oder Hauswäsche – und natürlich die Verwendung von Stoffresten, die sie zu neuen und immer wieder anderen Textilerzeugnissen zusammengenäht haben.

Links: F. W. Browzyna. Bettvorleger. 1979. Gebiet Leningrad. Rechts: G. S. Wischnjewskij. Bettvorleger. 1970er Jahre. Gebiet Pskow. State Russian Museum

Wie bereits zu Sowjetzeiten ist auch im modernen Russland Patchwork Bestandteil des Werkunterrichts bei den Mädchen.

1987. I. Pljusnina. Patchwork-Decke. 1987. Gebiet Archangelsk. State Russian Museum

Patchwork ist auch heute noch in Russland sehr beliebt. Angesichts des Überflusses an verschiedenen vorgefertigten Stoffen und Kleidungsstücken besteht jedoch keine dringende Notwendigkeit, selbst zu nähen, wie es in der UdSSR der Fall war.

A.F. Schenina. Patchwork-Decke. 1970er Jahre. Dorf Grischinskaja, Bezirk Wilegodskij, Gebiet Archangelsk. State Russian Museum

In ganz Russland gibt es Gemeinschaften von Patchwork-Liebhabern. Die besten von ihnen verkaufen ihre Kunstwerke über das Internet und veranstalten auch Kurse und Workshops, in denen sie ihre Geheimnisse und ihre kreative „Handschrift“ weitergeben. Im Patchwork-Stil werden sowohl Kleidungsstücke, als auch Spielsachen, die Verkleidung von Polstermöbeln und Accessoires für die Einrichtung von Wohnungen gefertigt.

Gewinnerin des Wettbewerbs Patchwork-Mosaik von Russland: Swetlana Solotarjowa. Wandbild Baum des Lebens, 2020, Region Perm State Russian Museum

Und in der „Textilhauptstadt“ Iwanowo, dem Epizentrum der Kattun-Industrie, wird sogar ein entsprechendes Festival veranstaltet – das Patchwork-Mosaik von Russland.

