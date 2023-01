Kasimir Malewitsch: 7 wichtige Fakten über das „Schwarze Quadrat“

Wussten Sie, dass der ursprüngliche Name dieses Werkes „Schwarzes suprematistisches Quadrat“ lautete? Dies ist nur einer der Fakten über eines der weltweit berühmtesten Werke der russischen Kunst.

Es ist kein Quadrat und es ist nicht schwarz.

Das „Schwarze suprematistische Quadrat“ Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

Malewitschs Schwarzes Quadrat ist eigentlich gar kein Quadrat: Die gegenüberliegenden Seiten verlaufen nicht parallel zueinander oder zum Rahmen des Bildes. Mathematisch gesehen ist es nur ein Viereck.

Und es ist nicht schwarz. Malewitsch verwendete eine spezielle Farblösung, in der keine schwarze Farbe enthalten war, so dass der Name des Bildes nicht ganz der Realität entspricht.

Das Gemälde hat zwei Entstehungsdaten.

Ausstellung „0.10“ Public domain Public domain

Das Schwarze suprematistische Quadrat wurde 1913 von Malewitsch als ein Teil eines Entwurfs für einen Bühnenvorhang gemalt. Der Künstler schuf das Bühnenbild sowie die Kostüme für die futuristische Oper Sieg über die Sonne.

Die erste Version des Schwarzen Quadrats entstand 1915. Malewitsch präsentierte das Werk auf der letzten futuristischen Ausstellung 0,10 in Petrograd (Sankt Petersburg). Der Künstler gab das Datum 1913 auf die Rückseite der Leinwand von 1915 an, um zu betonen, dass das Werk ursprünglich 1913 entstanden war und erst 1915 gemalt wurde.

Es ist eigentlich Teil eines Triptychons.

Yuri Somov/Sputnik Yuri Somov/Sputnik

Als das Werk 1915 zum ersten Mal ausgestellt wurde, war es zusammen mit zwei anderen „Hauptformen der Suprematisten“ zu sehen – dem Schwarzen Kreis und dem Schwarzen Kreuz.

Es ist über ein anderes Gemälde gemalt.

Kasimir Malewitsch Legion Media Legion Media

Bei der Durchleuchtung des Originalgemäldes im Jahr 2015 wurde eine wichtige Entdeckung gemacht. Vor dem Schwarzen Quadrat befanden sich auf der Leinwand bereits zwei andere Gemälde. Das erste war eine kubofuturistische Komposition und das zweite, das über das erste gemalt wurde, war eine suprematistische Komposition. Dann übermalte Malewitsch die gesamte Leinwand und schuf so das Schwarze suprematistische Quadrat.

Es ist nicht das erste völlig schwarze Gemälde.

„Kampf von Negern in einer Höhle, bei Nacht“ von Paul Bilhaud, 1882, Wikinizan12 (CC BY-SA 4.0) Wikinizan12 (CC BY-SA 4.0)

Die Inschrift, die entdeckt wurde, stammt von Malewitsch selbst, wie Graphologen behaupten. Sie bezieht sich auf das wahrscheinlich erste völlig schwarze Gemälde, das Malewitsch zwar nie gesehen, aber offenbar von ihm gehört hatte: Es handelt sich um Combat de nègres dans une cave, pendant la nuit (dt.: Kampf von Negern in einer Höhle, bei Nacht). Das Werk wurde 1882 von Paul Bilhaud geschaffen, der kein Maler, sondern Dramatiker und Librettist war. Die „Negerschlägerei in der Nacht“ ist eine völlig schwarze Leinwand. Dieses seit 1882 verschollene Gemälde wurde 2017-2018 in einer Privatsammlung gefunden.

Doch selbst Bilhauds Gemälde ist nicht die erste Darstellung von Schwarz – der englische Arzt und Okkultist Robert Fludd veröffentlichte 1617 ein Bild der „Dunkelheit“ in seinem Buch über den Ursprung und die Struktur des Kosmos; und der französische Illustrator Bertall zeichnete 1843 seine schwarze Vue de La Hogue (effet de nuit).

Es gibt vier Versionen des Schwarzen Quadrats, die sich alle in russischen Museen befinden.

Das zweite, das dritte und das vierte Schwarze Quadrat. Russian Museum, Tretyakov Gallery, State Hermitage Russian Museum, Tretyakov Gallery, State Hermitage

Kasimir Malewitsch schuf mehrere Versionen seines berühmtesten Werkes. Es gibt vier Gemälde, die sich durch Muster, Textur und Farbe voneinander unterscheiden.

Das erste Schwarze Quadrat wurde 1915 geschaffen und in der Ausstellung 0.10 gezeigt. Heute wird das Werk in der Tretjakow-Galerie in Moskau aufbewahrt. Die Leinwand ist 79,5 x 79,5 Zentimeter groß.

Das zweite Schwarze Quadrat, 106 x 106 Zentimeter, wurde 1923 für die Biennale in Venedig geschaffen. Heute wird es im Russischen Museum in St. Petersburg aufbewahrt.

Kasimir Malewitschs Sarg, mit „Schwarzem Kreis“ und „Schwarzem Quadrat“. Public domain Public domain

Das dritte, aus dem Jahr 1929, wurde von Malewitsch für seine persönliche Ausstellung in der Tretjakow-Galerie gemalt. Es ist eine exakte Kopie des Originals (ebenfalls 79,5 x 79,5 Zentimeter) und wird ebenfalls in der Tretjakow-Galerie aufbewahrt.

Das vierte Werk ist das geheimnisvollste. Es wurde 1932 geschaffen und ist 53,5 x 53,5 Zentimeter groß. Vor 1993 war es unbekannt, bis es in Samara auftauchte. Eine Person, deren Name nicht genannt wird, brachte es als Sicherheit für einen Kredit in eine Bank. Das Gemälde wurde nicht zurückgefordert und schließlich an den Oligarchen Wladimir Potanin verkauft. Er schenkte es dann der Staatlichen Eremitage, wo es heute aufbewahrt wird.

Malewitsch malte auch das Rote Quadrat und das Weiße Quadrat.

„Malerischer Realismus einer Bäuerin in zwei Dimensionen“ Russian Museum Russian Museum

Das Rote Quadrat mit dem Titel Malerischer Realismus einer Bäuerin in zwei Dimensionen schuf der Künstler 1915 für dieselbe Ausstellung, auf der auch sein berühmtestes Werk erstmals gezeigt wurde.

Das Weiße Quadrat, das den Titel Weiße auf Weiß trägt, wurde 1918 geschaffen. Es ist in zwei nahe beieinander liegenden Weißtönen gemalt. Der Hintergrund des Gemäldes ist in einem leicht warmen Farbton gemalt, das einen einen Hauch von Ocker enthält.

„Weiße auf Weiß“ Museum of Modern Art, NY Museum of Modern Art, NY

Das darauf dargestellte Quadrat ist in einem kalten Blauton gemalt. Der Künstler selbst schrieb: „Die drei suprematistischen Quadrate stehen für die Etablierung bestimmter Weltanschauungen und den Aufbau der Welt... Schwarz als Zeichen der Ökonomie, Rot als Signal der Revolution und Weiß als reine Aktion.“

