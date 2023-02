Die Schencks: Wie zwei Brüder aus der russischen Provinz Hollywood gründeten

Joseph und Nicholas Schenk wurden im Jahr 1878 bzw. 1881 in einer armen jüdischen Familie in der Kleinstadt Rybinsk am Ufer der Wolga geboren. Ihr Vater war ein Angestellter im Büro einer Wolga-Dampfschiff-Gesellschaft. In den frühen 1890er Jahren gehörten die Jungen und ihre Eltern zu den jüdischen Flüchtlingen, die sich auf den Weg durch Europa nach Amerika machten, das für sie tatsächlich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten werden sollte.

Anders als viele Auswanderer, die mit den Erinnerungen an ihr Heimatland leben, haben sich die Brüder schnell an die neue Realität angepasst. Sie änderten sogar ihre Namen, um amerikanisch zu klingen – so wurden aus Iosif und Nikolai Schenker in New York Joseph und Nicholas Schenk. Unter diesen Namen wurden sie berühmt.

In der neuen Heimat mussten alle hart arbeiten, selbst die russischen Teenager waren keine Ausnahme. Morgens verkauften sie Zeitungen auf der Straße und abends gingen sie zur Schule. Ihr unternehmerisches Talent zeigte sich schon in ihrer Jugend: Nachdem sie zwei Jahre lang als Apothekergehilfen gearbeitet hatten, kauften sie die Apotheke für 600 Dollar und verkauften sie drei Monate später für fast das Sechsfache dieses Betrags weiter. Joe war damals noch keine zwanzig Jahre alt.

Joseph M. Schenick (rechts) erhält eine silberne Plakette in Anerkennung seiner Verdienste als Präsident der Association of Motion Picture Producers of California, Los Angeles, 1925. Bettmann / Getty Images Bettmann / Getty Images

Die Brüder gaben das Geld für eine Reise nach Europa aus. Als sie zurückkehrten, begannen sie, Alkohol zu verkaufen. Das Treffen mit Marcus Loew war ein weiterer Wendepunkt in ihrem Leben. Loew hatte bereits ein kleines Vermögen mit Spielhallen und Nickelodeons gemacht – Kinos, in denen Filme für einen Nickel (fünf Cent) gezeigt wurden. Der Unternehmer lieh den Brüdern Geld, um mehrere extreme Fahrgeschäfte zu eröffnen. Die Schenks erkannten das Bedürfnis der Menschen nach Unterhaltung und sahen in diesem Bereich großes Entwicklungspotenzial. Sie bauten Tanzflächen, Bars und Fahrgeschäfte für den Rummel. Im Jahr 1906 begannen sie mit dem Bau des Paradise Park auf dem höchsten Punkt Manhattans, der zu einem der beliebtesten Orte für Erholung und Liebeserklärungen wurde. Ein weiterer Vergnügungspark sollte folgen.

Die ganze Zeit über studierten die Brüder den Film und investierten in ihn. Die junge Kunst, die sich sprunghaft entwickelte, sollte den Brüdern später enorm viel Geld und Ruhm einbringen, aber zu dieser Zeit entzweite sie sie. Im Jahr 1916 heiratete Joe den Stummfilmstar Norma Tolmadge und zog nach Kalifornien. Nicholas hingegen blieb in New York, um unter Marcus Loew in dessen wachsenden Filmgeschäft zu arbeiten – zu diesem Zeitpunkt besaß der Unternehmer bereits 119 Kinos in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Neue Unterhaltung

Im Jahr 1924 kaufte Loew drei Filmgesellschaften. Zusammen mit Nicholas stellten sie ein Team von Fachleuten ein und legten die Studios zusammen. Das neue Unternehmen wurde der Welt als Metro-Goldwyn-Mayer bekannt. Nach dem Tod von Loew im Jahr 1927 übernahm Nicholas das Unternehmen und entwickelte es weiter.

Schauspieler und Produzenten der United Artists Corporation (Joseph M. Schenck, Charles Chaplin, 4. und 3. von rechts). Los Angeles, 1930. Scherl / Global Look Scherl / Global Look

Zu dieser Zeit wurde Joseph auf Einladung von Charlie Chaplin, Mary Pickford und Douglas Fairbanks Präsident von United Artists. Vor seiner Ankunft war dies ein recht kleines Studio, das etwa acht Filme pro Jahr produzierte. Joe organisiert das Unternehmen neu, zog neue Stars und Produzenten an. 1927 gewann die UA mit Two Arabian Knights von Howard Hughes ihren ersten Academy Award.

Joseph Schenck (2. von rechts) empfängt als Vorsitzender von United Artists Vertreter der britischen Presse in Hollywood, 1929 Hulton Archive / Getty Images Hulton Archive / Getty Images

Das Aufkommen des Tons im Film in den 1930er Jahren erschütterte das auf Stummfilme ausgerichtete Studio, aber Schenk schaffte es, es über Wasser zu halten. Drei Jahre später gründete Joseph zusammen mit dem ehemaligen Produktionsleiter von Warner Bros., Darryl Zanuck, die unabhängige Produktionsfirma 20th Century Pictures. Der Erfolg verhalf UA zu höheren Gewinnen und zwei Jahre später fusionierte 20th Century Pictures mit der Fox Film Corporation zur 20th Century Fox Corporation.

Zu diesem Zeitpunkt gehörten die Brüder bereits zu den einflussreichsten Menschen in Hollywood. Joe war so mächtig, dass er die Entscheidungen der staatlichen Behörden beeinflussen konnte. Er war es, der den Kampf gegen die Einführung einer 35%igen Einkommenssteuer in Kalifornien anführte, indem er den Behörden drohte, die riesigen Filmgelder nach Florida zu verlagern.

Eine Gruppe von Führungskräften von Filmgesellschaften nach einer Konferenz mit Präsident Roosevelt. Nicholas M. Schenck ist in der Mitte der ersten Reihe abgebildet, 1938. Legion Media Legion Media

1952 gewann Joe einen Oscar für seinen Beitrag zur Filmindustrie, zog sich aber bald zurück, erlitt einen Schlaganfall und erholte sich nie wieder. Er starb 1967 und Marilyn Monroe, die ihm mit All About Eve ihren internationalen Durchbruch verdankte, kaufte nach seinem Tod seine Villa in Los Angeles.

Joseph Schenck and Marilyn Monroe at Walter Winchell birthday party, 1953. Screen Archives / Getty Images Screen Archives / Getty Images

Nicholas überlebte seinen Bruder um acht Jahre. Er leitete Metro-Goldwyn-Mayer bis 1955, als er den Platz an der Spitze an den Sohn des Gründers, Arthur Loew, abtrat. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Nicholas in seinen Luxusanwesen auf Long Island und in Miami Beach, wo er auch starb.

Louis B. Mayer und Nicholas Schenck (rechts), 1941. NY Daily News Archive via Getty Images NY Daily News Archive via Getty Images

