Die schönsten russisch-orthodoxen Kirchen außerhalb Russlands (FOTOS)

Russisch-orthodoxe Kirchen sind in vielen Ländern der Welt zu finden. Einige von ihnen sind wahre architektonische Wunderwerke.

Russisch-orthodoxe Kirchen wurden in verschiedenen Teilen der Welt zu unterschiedlichen Zeiten und aus unterschiedlichen Gründen gebaut. Vor der Russischen Revolution 1917 wurden diese Kirchen in europäischen Ländern für die dort lebenden russischen Gemeinden errichtet.



Es war unter wohlhabenden Russen üblich, zur medizinischen Behandlung oder einfach nur zur Erholung nach Europa zu reisen; oft fuhren aber auch berühmte russische Schriftsteller, Künstler und Komponisten dorthin. Gleichzeitig wurden russisch-orthodoxe Kirchen in Ländern außerhalb der westlichen Welt auf Initiative von Missionen errichtet. So wurde zum Beispiel eine russische Kirche in Japan gebaut.

Nach der Revolution wanderten viele Gläubige aus Russland aus und flohen vor dem kommunistischen Regime. Auch diese Menschen brauchten Kirchen, die mit dem von der Gemeinde gesammelten Geld gebaut wurden.

St.-Elisabeth-Kirche (Deutschland, Wiesbaden. Erbaut 1855)

Die Kirche wurde zu Ehren der verstorbenen Großherzogin Elisabeth Michailowna aus dem Hause Romanow errichtet. Sie heiratete Adolf, Herzog von Nassau, und sie ließen sich in Wiesbaden nieder. Ein Jahr nach ihrer Heirat starb Elisabeth bei der Geburt, und ihr Mann ließ eine Kirche über ihrem Grab errichten.

Im 19. Jahrhundert war Wiesbaden ein beliebtes Urlaubsziel für die russischen Adligen, so dass die Kirche eine große Gemeinde hatte. Auch Zar Nikolaus II. und seine Frau Alexandra Fjodorowna besuchten die Kirche auf ihren Reisen. Nach der bolschewistischen Revolution von 1917 wuchs die Zahl der Gemeindemitglieder aufgrund von Emigranten. Die Kirche ist auch heute noch in Betrieb, und es wurde sogar eine nach Dostojewski benannte Sonntagsschule eröffnet.

St.-Johannes-von-Kronstadt-Kirche (Deutschland, Hamburg.Erbaut 1907)

Russische Gemeinden hatten nicht immer die Möglichkeit, ihre eigene Kirche zu bauen – in solchen Fällen mietete oder kaufte die Gemeinde die Gebäude von anderen Konfessionsgemeinschaften. Deshalb befinden sich einige der orthodoxen Kirchen in für die russische Architektur untypischen Gebäuden. Das ist auch bei der Kirche des Heiligen Johannes von Kronstadt in Hamburg der Fall.

Das Gebäude wurde von der lutherischen Gemeinde zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet, aber die Zahl der Gemeindemitglieder sank allmählich auf eine so geringe Zahl, dass die lutherische Gemeinde die Kirche nicht mehr unterhalten konnte.

Im Jahr 2004 wurde sie an die orthodoxe Gemeinde verkauft. Die Evangelische Kirche war der russischen Gemeinde gegenüber nachsichtig – diese zahlte nur für das Grundstück, auf dem die Kirche stand; das Gebäude selbst wurde für einen symbolischen Betrag von einem Euro übertragen.

Im Jahr 2005 wurde die Kirche am Gedenktag des Heiligen Johannes von Kronstadt eingeweiht.

Kirche von Christus dem Erlöser, der Großmärtyrerin Katharina und dem ehrwürdigen Seraphim von Sarow (Italien, San Remo. Erbaut 1913)

Die russische Aristokratie begann Mitte des 19. Jahrhunderts San Remo zu besuchen – Ärzte empfahlen den Ort zur Behandlung von Lungenkrankheiten. Es gibt auch die Theorie, dass die Idee, eine russische Kirche in der Stadt zu errichten, zuerst die Zarin Maria Alexandrowna, die Frau von Alexander II., die Idee hatte, eine russische Kirche in der Stadt zu errichten.

Dieser Plan wurde jedoch viel später, erst unter Nikolaus II., verwirklicht. 1913 fanden in der unvollendeten Kirche bereits Gottesdienste statt.

St.-Nikolaus-Kathedrale (Frankreich, Nizza. Erbaut 1912)

Die Vorbereitungen für den Bau begannen 1900; der Grundstein wurde 1903 gelegt. Zarin Maria Fjodorowna, die Gemahlin Alexanders III., übernahm die Schirmherrschaft für den Bau. Die Kathedrale wurde erst 1912 mit dem eigenen Geld von Zar Nikolaus II. erbaut.

Alexander-Newski-Kathedrale (Frankreich, Paris. Erbaut 1861)

Im 19. Jahrhundert lebten etwa 1.000 Russen dauerhaft oder vorübergehend in Paris. Die kleine orthodoxe Kirche in der russischen Botschaft konnte jedoch nicht alle unterbringen. So initiierte Josef Wassiljew, ein Priester der Botschaft, den Bau einer neuen Kirche und kümmerte sich persönlich um die Beschaffung der Finanzen dafür.

Nicht nur russisch-orthodoxe Christen, sondern auch Katholiken und Protestanten beteiligten sich an dieser Spendensammlung, wobei Roman Kusmin und Iwan Strohm die Architekten der Kirche wurden.

Nach der bolschewistischen Revolution von 1917 wurde Frankreich zum Anziehungspunkt für die russische Emigration, und so bekamen in der Kathedrale die Letzte Ölung solche berühmte Persönlichkeiten wie der Schriftsteller Iwan Turgenjew, der Unternehmer Sergej Djagilew, der Sänger Fjodor Schaljapin, der Künstler Wassily Kandinsky und viele andere.

St.-Barbara-Kirche (Schweiz, Vevey. Erbaut 1878)

Die geliebte Tochter des Grafen Pjotr Schuwalow starb 1872 im Kanton Waadt im Kindbett. Der Graf wollte, dass sie in einer orthodoxen Kirche auf christlichem Boden ihre letzte Ruhe fand. So baute er 1878 die St.-Barbara-Kirche (seine Tochter trug den Namen dieser Heiligen).

Bis heute finden in der Kirche regelmäßig Gottesdienste statt.

Kirche der Heiligen Maria Magdalena in Gethsemane (Jerusalem. Erbaut 1888)

Die Idee zum Bau der Kirche stammt von Antonin Kapustin, dem Leiter der russischen Mission im Heiligen Land. Als 1881 die Großfürsten Sergej Alexandrowitsch und Pawel Alexandrowitsch als Pilger ins Heilige Land kamen, erzählte Kapustin ihnen von seiner Idee.

Im Jahr 1882 hatte Russland bereits die Besitzurkunden für das Land am Hang des Ölbergs erhalten. Erst im Jahr 1888 wurde der Bau fertiggestellt.

Die Kirche wurde dank finanzieller Unterstützung der Zarenfamilie und den Spenden errichtet. Heute wird sie von der Russisch-Orthodoxen Kirche und der Russisch-Orthodoxen Kirche im Ausland verwaltet.

Allerheiligenkirche (Deutschland, Bad Homburg. Erbaut 1899)

Die Grundsteinlegung für die Kirche erfolgte 1896 auf Initiative des Geheimrats Alexander Proworow. Er war, zusammen mit einigen russischen Kaufleuten und Industriellen, einer der Hauptsponsoren. Nach dreijähriger Bauzeit wurde die Kirche schließlich eingeweiht.

Das kleine Gebäude ist für nur 60 Personen ausgelegt. Der einstufige Ikonostas aus Eichenholz wurde aus St. Petersburg gebracht.

St.-Nikolaus-Kathedrale (USA, New York. Erbaut 1902)

Ende des 19. Jahrhunderts bildete sich in New York eine große orthodoxe christliche Gemeinde. Damals wurde beschlossen, eine Kirche zu bauen, die bis zu 900 Menschen Platz bieten sollte.

Im Jahr 1900 reiste der Vorsitzende des Bauausschusses der Kirche nach Russland, um Gelder für den Bau zu sammeln. Die ersten 5.000 Rubel erhielt er von Nikolaus II. und weitere 500 Rubel von Johannes von Kronstadt. Viele orthodoxe Christen folgten ihrem Beispiel; in kurzer Zeit kamen rund 80.000 Rubel zusammen.

Im Jahr 1902 wurde die Kirche geweiht. Ab 1905 wurde sie zur Kathedrale – dem geistigen Zentrum der russisch-orthodoxen Christenheit in Nordamerika.

Kirche der Heiligen Auferstehung (Marokko, Rabat. Erbaut 1932)

Die älteste russisch-orthodoxe Kirche in Afrika wurde 1931-1932 auf Wunsch russischer Emigranten erbaut. Bald wurden auch in anderen marokkanischen Städten orthodoxe Kirchen eröffnet.

Aufgrund der geringen Größe der Gemeinde wurde mehrfach über die Schließung der Kirche diskutiert. Doch ein neuer Strom russischer Emigranten in den Jahren 1980-2000 rettete die Kirche in Rabat; in den 2010er Jahren wurde sogar eine umfassende Restaurierung des Gebäudes durchgeführt.

Kathedrale der Heiligen Auferstehung (Japan, Tokio. Erbaut 1891)

Der russische Missionar Nikolai von Japan (Kasatkin) war Pfarrer an der russischen Botschaft in der japanischen Stadt Hakodate.

Während seiner ersten Jahre in dem neuen Land studierte er die Sprache und Kultur Japans. Später beherrschte er die japanische Sprache so gut, dass er die Heilige Schrift ins Japanische übersetzte. Er wurde auch der Gründer der geistlichen Mission in Japan. Sie war erfolgreich, und in Tokio entstanden zahlreiche orthodoxe Kirchen.

Es wurden Gelder für den Bau einer Kathedrale benötigt, und 1880 reiste Nikolai von Japan nach Russland. Er predigte in verschiedenen Städten und sammelte 130.000 Rubel.

1891 wurde die Kathedrale eingeweiht – die Japaner nennen sie Nikolai-do.

