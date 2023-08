Der Moskauer Kreml auf den Gemälden russischer Künstler

Russia Beyond

Alewisow-Graben und Nikolskaja-Turm (Fjodor Aleksejew, 1800)

Der Künstler zeigt den Kreml aus einem unerwarteten Blickwinkel. Bis 1814 befand sich entlang der Mauern ein Festungsgraben, der später zugeschüttet wurde.

Roter Platz (Fjodor Aleksejew, 1801)

Aleksejew zeigt einen belebten Platz mit Handelsständen sowie das Spasskij-Tor, das durch den gleichnamigen Turm in den Kreml führt.

Moskau. Kreml. Blick auf den Spasskij-Turm. (Blick auf den Spasskij-Tor im Kreml). (Iwan Moschkow, 1800-1802)

Der Künstler Moschkow gibt uns einen Einblick in das Innere des alten Kremls. In der Mitte befindet sich der wichtigste Turm, der Spasskij-Turm, und links von ihm das Himmelfahrtskloster, das in der Sowjetzeit abgerissen wurde.

Der Brand von Moskau im Jahr 1812 (Iwan Aiwasowski, 1851)

Diese ungewöhnliche und untypische Landschaft des berühmten Marinemalers zeigt nicht das Meer, wofür er berühmt ist, sondern Feuer. Hier sehen wir die Umrisse des Kremls vor dem Hintergrund des größten Brandes in der Geschichte der Stadt, der während des Krieges mit Napoleon wütete. (Lesen Sie hier mehr darüber, wer Moskau niederbrannte).

Ansicht des Moskauer Kremls (Aleksej Sawrasow, 1873)

Alle Gemälde von Sawrasow vermitteln ein Gefühl von toska (Wehmut). In seinen Werken ist die Natur immer als etwas Trauriges dargestellt. Sogar der Kreml ist hinter einem alten Zaun abgebildet.

Moskau. Blick auf die Moskworezkij-Brücke, den Kreml und die Pokrowskij-Kathedrale. (Archip Kuindschi, 1882)

Der Kreml ist das kompositorische Zentrum dieses Gemäldes.

Blick auf den Kreml vom Bezirk Samoskworetschje (Archip Kuindschi, 1882)

Dieses weitere Kuindschi-Gemälde zeigt den Kreml von einer anderen Seite.

MOSKAU (Aristarch Lentulow, 1913)

Diese architektonische Landschaft ist ein Kaleidoskop von Gebäuden und Bildern von Moskau. Nach den Worten des Künstlers hat er all diese „bunte" und „dekorative und üppige Schönheit“ um den Iwanowskij-Glockenturm des Kremls herum angeordnet, der als zentraler Punkt des Werkes dient.

Natürlich sind die Wände des Kremls und die Farben der Basilius-Kathedrale in diesen roten Pinselstrichen leicht zu erkennen.

Moskau. Roter Platz. (Wassily Kandinsky, 1916)

Ein anderer Avantgarde-Künstler, Kandinsky, sah den Kreml direkt von seinem Atelierfenster aus. Er stellte das Moskauer „Orchester“ aus Kirchen, Häusern und Fabrikschornsteinen auf Leinwand dar.

Der Palmsonntagsmarkt in der Nähe des Erlösertors auf dem Roten Platz, Moskau. (Boris Kustodijew, 1917)

Mit seiner Vorliebe für Genreszenen hat Kustodijew den Roten Platz so dargestellt, wie er seit Jahrhunderten ausgesehen hat – als chaotisches und buntes Treiben, das kurz vor Ostern besonders beeindruckend war. Wir sehen Kaufleute, Gymnasiasten und Adlige in Pelzen.

Moskauer Kreml. Kathedralen. (Apollinarij Wasnezow, 1894)

Die goldenen Kuppeln der Kreml-Kathedralen, die im Sonnenlicht schimmern, sind einer der schönsten Anblicke des alten Moskaus.

Buchhandlung auf der Spasskij-Brücke im 17. Jahrhundert. (Apollinarij Wasnezow, 1916)

Wasnezow, ein Meister der historischen Landschaft, zeigt auf seinem Werk den mittelalterlichen Kreml aus weißem Stein.

Von dem Künstler stammt auch eine Reihe von Gemälden, in denen er die Geschichte und den Wandel des Moskauer Kremls von einer Festung aus Holz und aus weißem Stein zu rotem Backstein nachzeichnet.

Moskauer Kreml unter Iwan Kalita. (Apollinarij Wasnezow, 1921)

Wahrscheinliche Ansicht des Kremls aus weißem Stein von Dmitrij Donskoj. Ende des 14. Jahrhunderts. (Apollinarij Wasnezow, 1922)

Moskauer Kreml unter Iwan III. (Apollinarij Wasnezow, 1921)

Siegessalut in Moskau, 1945 (Michail Bobyschow, 1958)

In diesem Aquarell spiegeln die Lichtstrahlen die Freude über den Sieg über den Nationalsozialismus wider, und die Menschen strömen auf den Roten Platz, um diesen lang erwarteten Tag zu feiern.



