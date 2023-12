Die 3 besten „roten Western“ aus der Sowjetunion

Der Wilde Westen in der UdSSR wurde ausnahmslos auf der Krim gedreht. Und für die Rolle der Mexikaner oder schwarzen Sklaven wurden meist kubanische Studenten eingeladen.

Die Popularität des Westerns im 20. Jahrhundert reichte über die Vereinigten Staaten hinaus. Filme über tapfere Cowboys, brutale Banditen und skrupellose Indianer wurden in der ganzen Welt gedreht.

Western drangen bis hinter den Eisernen Vorhang vor. In der UdSSR wurde dieses Genre neu interpretiert, wobei der so genannte „Eastern“ entstand.

Der Schauplatz der Handlung wurde vom Wilden Westen nach Russland verlegt, das in den Bürgerkrieg verwickelt war, und die Hauptfiguren waren „Rote“, „Weiße“ und verschiedene Rebellen und Anarchisten der damaligen Zeit.

Gleichzeitig vergaßen die sowjetischen Filmemacher nicht, den klassischen Cowboy-Geschichten zu huldigen. Wir stellen Ihnen drei der besten „roten Western“ aus der UdSSR vor.

Reiter ohne Kopf (1973)

Wladimir Weinstock/Lenfilm, Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, 1973 Wladimir Weinstock/Lenfilm, Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, 1973

Mitte des 19. Jahrhunderts, Texas. Die Tochter eines reichen Plantagen-Besitzers, Louise Poindexter, verliebt sich in den armen Pferdezüchter und -händler Maurice Gerald.

Der junge Mann wird verdächtigt, den Bruder des Mädchens, Henry, entführt und ermordet zu haben. Zum Mysterium der Geschichte trägt bei, dass nach Henrys spurlosem Verschwinden plötzlich ein grimmiger Reiter ohne Kopf in der Gegend auftaucht...

Der sowjetisch-kubanische Streifen war eine Verfilmung des gleichnamigen Romans des irisch-amerikanischen Schriftstellers Mayne Reid. Die Dreharbeiten fanden hauptsächlich auf der Krim statt. Die texanischen Prärien wurden durch das Einfärben des Grases und das „Anpflanzen“ von Plastikkakteen geschaffen, die Baumwollplantagen durch das Verstreuen von Watte.

Einige der Hauptrollen wurden von kubanischen Schauspielern gespielt und die Komparsen auf der Krim gefunden. Die schwarzen Sklaven wurden von kubanischen Studenten aus Simferopol gespielt.

Den Film sahen fast 52 Millionen Menschen. In der Liste der beliebtesten Filme in der Geschichte des sowjetischen Filmvertriebs belegt er Platz 33.

Durch den wilden Westen (1977)

Wladimir Weinstock/Gorkij Film Studio, 1978 Wladimir Weinstock/Gorkij Film Studio, 1978

Der Wilde Westen, Ende des 19. Jahrhunderts. Der Goldsucher Gabriel Conroy erhält eine Karte, die ihm helfen kann, an große Goldvorkommen zu gelangen. Doch ein brutaler Räuber, Peter Dumphy, stellt sich ihm in den Weg.

Der Film basiert auf den Werken des amerikanischen Schriftstellers Bret Hart, einem Experten für die Zeit des kalifornischen Goldrausches. Er gilt als einer der Begründer des Western-Genres in der Literatur.

Der Film enthielt eine für das sowjetische Kino seltene Bettszene. Obwohl sie nicht besonders explizit war, wurde die Schauspielerin und Sängerin Ljudmila Sentschina, die darin mitspielte, nach der Premiere zum Objekt der Bewunderung von Millionen sowjetischer Männer.

Unzufriedene Frauen wiederum schrieben Beschwerden an die Behörden: „Während Kinder in Honduras verhungern, verführt Sentschina unsere Ehemänner und Söhne! Und wir haben ihr so viel Vertrauen geschenkt!“

Die Dreharbeiten zu dem Film fanden auch auf der Krim statt. Der Film wurde von mehr als 39 Millionen Menschen gesehen und war 1978 der Spitzenreiter an den sowjetischen Kinokassen.

Der Mann vom Kapuziner-Boulevard (1987)

Alla Surikowa/Mosfilm, 1987 Alla Surikowa/Mosfilm, 1987

Der Wilde Westen, Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Der idealistische Weltverbesserer und Pionier des Kinos Johnny First kommt in das Provinzstädtchen Santa Carolina, um ihm diese unglaubliche Errungenschaft der Zivilisation vorzustellen.

Die Einheimischen sind von Trunkenheit und Grausamkeit durchdrungen, aber Fest ist zuversichtlich – das Kino wird ihm helfen, sie umzuerziehen!

Der Mann vom Kapuziner-Boulevard ist ein einzigartiger Film für das sowjetische Kino. Er kombiniert Elemente des Westerns, der Komödie und des Musicals.

Die Dreharbeiten fanden nach alter Tradition auf der Krim statt. Santa Carolina sah äußerlich wie eine echte Stadt des Wilden Westens aus, obwohl es sich in Wirklichkeit lediglich um Filmkulissen handelte.

Der Film belegte Platz 36 auf der Liste der sowjetischen Spitzenreiter an den Kinokassen. Die Gesamtzuschauerzahl lag bei über 50 Millionen.



