Kirchen und Klöster auf Gemälden russischer Künstler

Im Laufe der russischen Geschichte waren Kirchen oft die schönsten Gebäude in der ganzen Stadt. Goldene oder farbige Kirchenkuppeln haben Künstler schon immer inspiriert.

Fjodor Alexejew. Kathedralenplatz im Moskauer Kreml, 1800er Jahre

Tretjakow-Galerie

Viele Gemälde, die Kirchen darstellen, haben nicht nur künstlerischen, sondern auch historischen Wert und besitzen ein hohes Maß an Genauigkeit.

Karl Beaudry. Religiöse Prozession in der Verkündigungs-Kathedrale im Moskauer Kreml, 1860

Tretjakow-Galerie

Die schönen alten Kathedralen des Moskauer Kremls zogen die besondere Aufmerksamkeit der Maler auf sich.

Apollinarij Wasnezow, Der Moskauer Kreml. Kathedralen, 1894

Tretjakow-Galerie

Wasnezow schaute sich besonders gerne Moskauer Kirchen an und fand in dem Spiel der Sonnenstrahlen mit den Lichtflecken auf den goldenen Kuppeln eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration.

Wassilij Polenow, Die Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale. Südtor, 1877

Tretjakow-Galerie

Ein Blickwinkel auf eine der wichtigsten Kirchen Russlands, in der die Krönung russischer Zaren stattfand.

Apollinarij Wasnezow, Wolken und goldene Kuppeln. Simonow-Kloster, die 1920er Jahre

Tretjakow-Galerie

Einige der Moskauer Kirchen, die zu Sowjetzeiten abgerissen wurden, sind nur auf Wasnezows Gemälden zu sehen – wie zum Beispiel das Simonow-Kloster.

Apollinarij Wasnezow, Nowodewitschij-Kloster. Die Kathedrale, 1926

Tretjakow-Galerie

Auf diesem Gemälde ist die Hauptkathedrale des berühmten Klosters Moskaus abgebildet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts befand sich um das Nowodewitschij-Kloster ein Wald.

Apollinarij Wasnezow, Die Himmelfahrtskirche. Dorf Kolomenskoje, 1927

Tretjakow-Galerie

Heute ist Kolomenskoje kein Dorf mehr, sondern ein Museumsreservat innerhalb der Stadt. Diese Kirche aus dem 16. Jahrhundert ist ein wahres Meisterwerk der Architektur und die erste steinerne Zeltdach-Kirche in Russland.

Wassilij Polenow, Kleiner Moskauer Hof, 1878

Tretjakow-Galerie

Eines der berühmtesten Gemälde von Polenow stellt einen kleinen Hof in den Gassen der Arbat-Straße dar. Im Hintergrund ist die Erlöser-Verklärungs-Kirche auf dem Sand zu sehen.

Walentin Serow, Winter in Abramzewo. Kirche, 1886

Tretjakow-Galerie

Wie viele andere russische Künstler am Ende des 19. Jahrhunderts verbrachte Serow viel Zeit in Abramzewo, dem Anwesen des Kunstmäzens Sawwa Mamontow. Sie arbeiteten en plein air. Serow heiratete sogar seine Frau in dieser Kirche, die nach Entwürfen des Künstlers Wiktor Wasnezow gebaut wurde.

Isaak Lewitan, Über der ewigen Ruhe, 1894

Tretjakow-Galerie

Dieser Kirchlein am Ufer des Udomlja-Sees in der Nähe der Stadt Wyschnyj Wolotschjok wurde durch dieses Gemälde von Isaak Lewitan berühmt.

Isaak Lewitan, Das stille Kloster, 1890

Tretjakow-Galerie

Lewitan malte häufig Kirchen und Klöster, die auf ihn eine beruhigende Wirkung ausübten.

Isaak Lewitan, Im Inneren der Peter-und-Paul-Kirche in Pljos, an der Wolga, 1888

Tretjakow-Galerie

Der Künstler arbeitete viel in der malerischen Stadt Pljos, wo er viele der dortigen Kirchen malte. Er hat diese (heute verschollene) Holzkirche von innen abgebildet.

Pawel Korin, Das Innere der Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale des Moskauer Kremls, 1936

Tretjakow-Galerie

Die Innendekoration von Kirchen wurde nicht so oft gemalt wie ihre Außenseite. Umso wertvoller sind solche Gemälde.

Ilja Repin, Hochzeit von Nikolaus II. und Alexandra Fjodorowna, 1894

Das Russische Museum

Der Hofkünstler Repin hielt die Hochzeit des letzten russischen Zaren Nikolaus II. in der Winterpalast-Kirche in St. Petersburg fest.

Konstantin Juon, Boote am Flussufer. Pskow, 1904

Kaluga Museum der Schönen Künste

Auf Gemälden mit Ansichten der altrussischen Stadt Pskow sind fast immer seine alten Kirchen zu sehen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Darunter zum Beispiel die große Dreifaltigkeitskathedrale des Pskower Kremls.

Nicholas Roerich, Mariä-Entschlafens-Kirche in Pskow, 1900er Jahre

Das Russische Museum

Bekannt für seine Himalaya-Landschaften, schuf Roerich viele Gemälde mit biblischen Themen. Er reiste aber auch durch altrussische Städte, um deren Kirchen zu malen.

Nicholas Roerich. Uglitsch. Die Demetrius-Kirche, 1904

Internationales Zentrum der Roerichs

Roerich setzte sich sehr für die Erhaltung alter Baudenkmäler ein. Sie in seinen Gemälden darzustellen, war eine weitere Möglichkeit, sie für künftige Generationen zu bewahren.

Wassily Kandinsky, Rote Kirche, 1901-1903

Das Russische Museum

Kandinsky schuf dieses Gemälde noch bevor er sich der abstrakten Kunst zuwendete.

Aristarch Lentulow, Basilius-Kathedrale, 1913

Tretjakow-Galerie

In dieser avantgardistischen Fantasie kann man die Merkmale der berühmtesten Moskauer Kathedrale erkennen.

Boris Kustodijew, Masleniza, 1916

Das Russische Museum

Die Darstellung von Kirchen ist ein wichtiges Element in Kustodiews Kunst und ein Merkmal des von ihm dargestellten damaligen Kaufmannslebens.

Michail Nesterow, Solowki, 1917

Regionales Kunstmuseum Lugansk

Nesterow schuf eine große Anzahl von Gemälden zum Thema Religion. Er reiste sogar in das abgelegene Solowezki-Kloster am Weißen Meer.

Michail Nesterow, Heilige Rus, 1901-1906

Das Russische Museum

Nesterow verkörperte seine spirituelle Suche in diesem monumentalen Gemälde.

Sergej Gerassimow, Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kirche an der Nerl, 1953

Tretjakow-Galerie

Eine der schönsten und ältesten Kirchen Russlands aus dem 12. Jahrhundert befindet sich unweit der Stadt Wladimir. Selbst der sowjetische Maler und Vertreter des sozialistischen Realismus´ hat sie auf seinem Werk festgehalten.



