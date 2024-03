Fakt des Tages: In der UdSSR fällte die Dichter ganze Stadien

Ja, keine Rockstars, keine Rapper, keine Standup-Comedians, sondern Dichter! Die so genannten „Sechziger“ wurden während der Chruschtschow-Tauwetterperiode vom ganzen Land gelesen und die Leute kamen in Scharen zu ihren Auftritten.

JEWGENIJ JEWTUSCHENKO. Er wurde durch die Gedichte Babi Jar und Bratskaja GES berühmt. Das Zitat „Ein Dichter in Russland ist mehr als ein Dichter“ stammt von ihm.

Der Dichter Jewgenij Jewtuschenko bei einem Autorenabend im Sportzentrum Olimpijskij. Wladimir Rodionow/Sputnik Wladimir Rodionow/Sputnik

ROBERT ROSCHDESTWENSKIJ. Viele seiner Texte wurden vertont und zu populären Songs. Er schrieb zum Beispiel das Lied Hetzjagd für den Film Die unfassbaren Rächer.

Dichter Robert Roschdestwenskij bei einem Treffen mit Lesern. Auditorium des Staatlichen Akademischen Theaters Mossowet. Jurij Abramotschkin/Sputnik Jurij Abramotschkin/Sputnik

ANDREJ WOSNESENSKIJ. Er war der freieste aller Dichter (wofür ihn Chruschtschow besonders ablehnte). Aber es wurde ihm erlaubt, nach Europa und in die Vereinigten Staaten zu reisen. Und er schloss sogar Freundschaft mit Jacqueline Kennedy, der First Lady der Vereinigten Staaten.

Der sowjetische Dichter Andrej Wosnesenskij signiert seine Gedichtbände, nachdem er auf einem Poesieabend gesprochen hat. Michail Oserskij/Sputnik Michail Oserskij/Sputnik

BELLA ACHMADULINA. Die einzige Frau in diesem großartigen Vierergespann. Sie wurde durch ihren unverwechselbaren Vortragsstil berühmt, und ihre vertonten Gedichte sind in vielen sowjetischen Filmen zu hören.

Die Dichterin Isabella Achmadulina gibt Autogramme für die Zuschauer der literarischen Lesung „Abend der Poesie“. Walentin Mastjukow, Wladimir Sawostjanow/TASS Walentin Mastjukow, Wladimir Sawostjanow/TASS

So unglaublich es klingen mag, aber Tausende von Menschen kamen in die Stadien, um Gedichte zu hören, weil sie die „Stimme der Wahrheit“ vernehmen wollten. Die Dichter bewegten sich manchmal „auf der Kippe“, aber sie konnten in der bildhaften Sprache der Verse vieles vermitteln.

Mehr über diese Geschichte können Sie in unserem Artikel lesen.



