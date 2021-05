Poesie in ausverkauften Stadien: Sowjetische Dichter begeisterten die Massen

In den späten 1950er und 1960er Jahren war die Poesie äußerst beliebt. Chruschtschows Tauwetter brachte nach Stalins totalitärer Herrschaft frischen Wind. Gedichtlesungen waren ein seltener Lichtstrahl in einer einengenden Umgebung. Es war eine beispiellose Zeit, die von großen Hoffnungen geprägt war, die die Schrecken des Zweiten Weltkriegs ablösten.

Die Generation, die Anfang der 1960er Jahre erwachsen wurde, suchte nach neuen Herausforderungen, neuen Möglichkeiten. Die Dinge begannen sich Ende der 1950er Jahre zu ändern, nachdem Nikita Chruschtschow seine Rede auf dem XX. Parteitag der Kommunistischen Partei gehalten hatte, auf dem er Stalins Verbrechen und den Personenkult kritisierte.

Die Poesie wurde wie jede Kunstform zu einer kraftvollen Ausdrucksform für Künstler und Zuhörer. Dichter waren so beliebt, dass sie eine große Menge von Bewunderern anzogen, die sich in überfüllten Fußballstadien versammelten.

Protest-Poesie

Jewgeni Jewtuschenko (1933-2017) erlangte unter den Dichtern einen fast gottgleichen Status und wurde zur führenden Figur der sogenannten „Generation der Sechziger“ in der Sowjetunion. Er schlug 1961 Wellen, als sein Gedicht „Babi Yar“ das Licht der Welt erblickte. Basierend auf einem der schlimmsten Massaker der Nazis im Zweiten Weltkrieg an der jüdischen Bevölkerung von Kiew wurde das Gedicht in 72 Sprachen übersetzt. Jewtuschenko wurde weltberühmt.

Das Gedicht war Jewtuschenkos lautstarker Protest gegen den staatlich geförderten Antisemitismus und die Weigerung der Sowjetunion, Tausenden von Opfern des Massakers von Babi Yar, hauptsächlich Juden, sowie sowjetischen Kriegsgefangenen, Kommunisten und Sinti und Roma, zu gedenken. Mehr als 33.000 Juden wurden am 29. und 30. September 1941 in Babi Yar, einer Schlucht bei Kiew, ermordet.

Poesie war unter anderem eine Form des politischen Protests und der Kritik, die von Jewtuschenko und anderen Künstlern genutzt wurde, um ihre Stimme zu erheben.

Auch das nächste Werk des jungen Autors sorgte für hochgezogene Augenbrauen. „Die Erben Stalins" zeigte den eindringlichen Schatten des Diktators, der laut Jewtuschenko immer noch über der Sowjetunion verweilte. Das Gedicht erschien 1962 in der sowjetischen Tageszeitung „Prawda“. Die Leute lasen es und konnten es nicht glauben. Während der Zeit der staatlichen Zensur benutzte Jewtuschenko gekonnt allegorische Sprache, um auszudrücken, was er wollte.

Er erlangte auch im Ausland Anerkennung und hatte die Gelegenheit, den US-Präsidenten Richard Nixon zu treffen. Pablo Picasso und Marc Chagall schenkten dem sowjetischen Dichter ihre Bilder. 1963 wurde Jewtuschenko für den Nobelpreis für Literatur nominiert.

Populär-Poesie

In den sechziger Jahren hatte die Poesie in der Sowjetunion eindeutig eine therapeutische Dimension. Robert Roschdestwenski (1932-1994) war einer der mächtigsten und einflussreichsten russischen Dichter seiner Generation. Viele seiner Gedichte wurden vertont und zu populären Liedern. Seine bekannteste Gedichtsammlung mit dem Titel „Requiem“ war denjenigen gewidmet, die im Zweiten Weltkrieg starben.

Wie seine Kollegen gab Roschdestwenski Lesungen für die Massen. Er träumte groß, hatte unbestreitbares Talent und Charisma, und Tausende von Fans strömten in das Luschniki-Fußballstadion in Moskau, um ihm zuzuhören.

Dichter waren die neuen Macher, deren Träume und Ideen bei der Nachkriegsgeneration Anklang fanden. Poetische Abende auf der Moskauer Polytech, an denen Robert Roschdestwenski mit Jewgeni Jewtuschenko, Bella Achmadulina, Andrei Wosnessenski und Bulat Okudschawa die Bühne teilte, wurden mit ihrer lang erwarteten Meinungs- und Meinungsfreiheit zum Symbol des Tauwetters.

Andrei Wosnessenski (1933-2010) war einer der unorthodoxesten sowjetischen Dichter, dessen öffentliche Lesungen Fußballstadien füllten. Seine Gedichte waren zutiefst persönlich, innovativ und provokativ. Im Jahr 1963 demütige Chruschtschow, der Avantgarde-Kunst hasste, den 30-jährigen Dichter öffentlich: „Schau dir nur diesen neuen Pasternak an!“, sagte Chruschtschow und forderte Wosnessenski auf, seinen Pass zurückzugeben und auszureisen. Zum Glück ist das nie passiert.

In den 1960er Jahren durfte Wosnessenski nach Europa und in die USA reisen. Kein geringerer als der US-Senator Robert F. Kennedy übersetzte einige von Wosnessenskis Gedichten. Der sowjetische Dichter widmete seine Werke der US-amerikanischen First Lady Jackie Kennedy.

Einfühlsame Poesie

Bella Achmadulina (1937-2010) zog auch viele junge Bewunderer an. Charmant, sinnlich und schnörkellos begeisterte sie die Menge mit ihren herzlichen Liebesgedichten und ihrer unnachahmlichen Stimme.

Während ihre Gedichte zwar unpolitisch waren, setzte sich Bella dennoch immer für die Verfolgten ein. Sie veröffentlichte einen offenen Brief zur Unterstützung des Physikers und Dissidenten Andrei Sacharow, als er von den sowjetischen Behörden ins Exil geschickt wurde.

Tatsächlich waren sowjetische Dichter damals oft Menschenrechtsaktivisten. So unglaublich es auch klingen mag, Tausende von Menschen kamen in Sportstadien, um Gedichte zu hören, weil sie eine Stimme der Wahrheit hören wollten. In den 1960er Jahren blühte die Poesie in der Sowjetunion auf. Sie gab Millionen von Menschen moralische Unterstützung und motivierte sie, durchzuhalten. Sie gab ihnen Mut und Hoffnung, obwohl sich die meisten dieser Hoffnungen schließlich als vergeblich erwiesen. Obwohl Chruschtschow Stalin kritisierte, war der Stalinismus auf lange Sicht die einzige Methode der Herrschaft, mit der er vertraut war. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.

