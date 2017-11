Von Gagarin bis Shakespeare: Die spektakulärsten Themen-Züge der Moskauer Metro

25 Jahre für das Leben

Dieser Zug wurde 2015 dem 25. Jubiläum des russischen Katastrophenschutzministeriums gewidmet. Die Ausstellung im Zug zeigte seltene Fotos und Fakten über die Geschichte des Ministeriums. Die Waggons wurden allerdings 2017 wieder von den Gleisen genommen.

Zug des Sieges

Dieser Zug wurde zum 70. Jubiläum des Sieges über Hitler-Deutschland im Großen Vaterländischen Krieg in Betrieb genommen. Die Wagen wurden mit Fotos, Dokumenten und Plakaten aus des Kriegszeit dekoriert.

2016 wurden die Symbole des Jubiläums entfernt und der Zug erhielt einen neuen Namen: “Zug des Sieges”. Sie können mit ihm auf der lila Linie fahren.

Gestreifter Express

Dieser Zug wurde zum Tag des Amur-Tigers am 27. September 2015 in Betrieb genommen. Der Innenraum, einschließlich des Bodens, wurde mit Bildern der Amur-Leoparden und der Natur des Fernen Osten geschmückt.

Im Jahr 2017 wurden die Streifen entfernt.

Sojusmultfilm-Zug

Dieser Sonderzug kursierte 2016 zum 80. Jahrestag des größten sowjetischen und russischen staatlichen Animationsstudios „Sojusmultfilm“. Beliebte Charaktere aus sowjetischen Zeichentrickfilmen, darunter der legendäre Tscheburaschka, zierten den Innenraum und die Oberfläche des Zuges. Im Inneren konnte man interessante Fakten über die Erstellung von Trickfilmen lesen.

Shakespeares Leidenschaften

Der Zug wurde 2016 anlässlich des Jahres der Sprache und Literatur zwischen Russland und Großbritannien und zum 400. Todestag des legendären Dichters William Shakespeare in Betrieb genommen. Passagiere der blauen Linie konnten die Werke des Dichters an den Wänden lesen und Fotos von Menschen in Kleidung aus der shakespeare‘schen Zeit anschauen.

Lesendes Moskau

Ein anderer literarischer Zug kursiert auf der orangen Linie. Die Wagen sind mit riesigen Bücherregalen und Bibliothekssäle dekoriert. Es gibt auch Bilder von Manuskripten, Auszüge aus Büchern und Zitate von klassischen Autoren der Weltliteratur.

Die Stationen werden von Dmitrij Gluchowskij gesprochen, dem Autor des russischen Bestsellers “Metro-2033”.

Sotschi 2014

Dieser 2014 eingeführte Zug brachte die Olympischen und Paralympischen Spiele aus Sotschi nach Moskau. Die olympischen Maskottchen - Eisbär, Schneehase und Schneeleopard - schmückten den Innenraum.

Der Zug fuhr auf der grauen Linie bis November 2014.

Moskau-870

Dieser Zug wurde auf der Ringlinie zum 870. Jubiläum der russischen Hauptstadt 2017 gestartet. Man kann Porträts von herausragenden Wissenschaftlern, Dichtern und Sportlern finden, die mit Moskau verbunden sind. Jedes Porträt ist mit Zitaten und interessanten Fakten begleitet.

Raumfahrt-Zug

Anlässlich des 55. Jubiläums des Fluges von Juri Gagarin ins All wurde der "Raumfahrt-Zug" 2016 auf der lila Linie eingesetzt. Sternenhimmel, Raumschiffe und Planeten zierten die Außenwände der Wagen. Im Inneren erfahren die Fahrgäste mehr über die Geschichte der sowjetischen und russischen Kosmonautik.

Wenn sich die Türen schließen, hören die Passagiere Gagarins legendäres "Pojechali!" (Los geht's!).

Russland blickt in die Zukunft

Dies ist der neueste unter den thematischen Zügen und wurde gerade erst am 7. November 2017 auf der Ringlinie gestartet. Die Dekoration der Wagen ist den wissenschaftlichen Errungenschaften in Industrie, Ökologie, IT, Verkehrswesen und anderen Bereichen gewidmet. Der Zug wurde nach der gleichnamigen Ausstellung benannt, die vor Kurzem in Moskau stattfand.

