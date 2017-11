She’s got the look: Neue Pressesprecherin des Verteidigungsministers stiehlt ihrem Chef die Show

Russia Beyond

Diese unerwartete Ernennung brachte ihr die Aufmerksamkeit sämtlicher (nicht nur) russischer Medien: Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat Mitte November die hübsche 26-jährige Rossijana Markowskaja eingestellt, um die Kommunikation zwischen seinem Ministerium und den Massenmedien zu verbessern.

Die neue Pressesprecherin hat ihrem Chef damit ganz klar die Show gestohlen. Die Medien und sozialen Netzwerke stürzten sich sofort auf Markowskaja – vor allem wegen ihres attraktiven Äußeren.

Markowskaja wurde am 6. Januar 1991 in Wladiwostok geboren. Nach dem Abschluss an der dortigen Fakultät für Journalismus der Fernöstlichen Föderalen Universität wurde sie Korrespondentin bei der Zeitung „Iswestija“ sowie zwei Fernsehsendern, darunter dem Militär-Sender „Swesda“ („Stern“) des russischen Verteidigungsministeriums.

Markowskajas Aussehen verursacht ihr nun jedoch offenbar auch Schwierigkeiten. Fiese Trolle in den sozialen Netzwerken haben schon ihre Hypothesen verbreitet, wie die junge Dame wohl Pressesprecherin Schoigus geworden sein könnte. Außerdem stellen sie die Erfahrung der jungen Journalistin in Frage.

Ob sich Markowskaja nun in der männerdominierten Umgebung des Verteidigungsministeriums durchschlagen kann? Nun muss sie ihre Widerstandsfähigkeit beweisen und zeigen, wie gut sie mit dieser Art medialer Aufmerksamkeit umgehen kann. Kurz: Sie muss all die Eigenschaften demonstrieren, über die jeder gute Pressesprecher verfügen muss – allen voran: eine dicke Haut gegen massive Medienkritik.

