Wie viele Moskaus gibt es in der Welt?

Die erste große Überraschung: Die meisten Moskaus befinden sich in den USA. Während es in Russland – außer der Hauptstadt selbst – nur noch drei kleine Moskaus in den Regionen Twer, Pskow und Kirow gibt, liegen in den Vereinigten Staaten über 20. Russia Beyond stellt Ihnen sieben Moskaus vor, die Sie außerhalb Russlands besuchen können.

1 Mitteleuropäisches Moskau

Das belgische Moskau (Moscou) befindet sich am Rande der ostflandrischen Stadt Gent. Die Siedlung wurde zu Ehren der russischen Zarenarmee benannt, die dort während der Napoleonischen Kriege von 1814 bis 1815 stationiert war. 1977 wurde Moscou mit mehr als 4 000 Einwohnern von Gent eingemeindet.

2 Ältestes Moskau Europas

Die kleine polnische Stadt Moskwa wurde 1418 gegründet. Sie liegt 130 Kilometer von der Hauptstadt Warschau entfernt und hat nur 110 Einwohner. Laut einer Legende gründete ein Landbesitzer namens Plichta den Ort nach seiner Rückkehr aus Russlands Hauptstadt.

3 Asiatisches Moskau

Die indische Siedlung Moskau im Süden des Landes verdankt ihren Namen den örtlichen Kommunisten, die von Sowjetrussland inspiriert waren. Einige Einwohner des Dorfes tragen die Namen Lenin, Gagarin, Chruschtschow, Breschnew und Puschkin.

Allerdings ist der indische Trend, Kinder nach berühmten Russen zu nennen, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion zurückgegangen.

4 Schottisches Moskau

Getty Images Getty Images

Das kleine schottische Dorf Moskau befindet sich im Bezirk East Ayrshire im Südwesten des Landes. Der Name stammt vermutlich von Moss-Hall oder Moss-Haw. Aber während Napoleons Russlandfeldzuges im Jahr 1812 erhielt das Dorf die heutige Aussprache Moskau.

Nach dem Krimkrieg 1853-1856 ließen sich russische Flüchtlinge in dieser Region nieder und gaben auch den umliegenden Orten russische Namen.

Interessant ist auch, dass selbst das Flüsschen, das durch den Ort fließt, einen russischen Namen trägt: die Volga Burn. Die Wolga ist der längste und wohl berühmteste russische Fluss.

5 Bevölkerungsreichstes US-Moskau

Robbie Love Giles Robbie Love Giles

Mehr als 20 US-amerikanische Moskaus gibt es, aber das Moskau im Bundesstaat Idaho hat die meisten Einwohner: 24.000 Menschen leben hier.

Obwohl diese Stadt schon seit mehr als einem Jahrhundert Moskau genannt wird, war dies nicht immer der Fall. Das Gebiet hieß früher Hog Heaven, als das erste US-Postamt dort 1872 eröffnet wurde, hieß die Stadt noch Paradise Valley.

Warum der Name 1875 in Moskau geändert wurde, scheint niemand zu wissen.

6 Typisch amerikanisches Moskau

Das Moskau in Pennsylvania wurde angeblich in den 1850er Jahren von Reverend Peter Rupert, einem lutherischen Minister mit russischen Wurzeln, so benannt. Es gibt aber keine sicheren Beweise, dass er oder andere Siedler aus Russland dem Gebiet solch einen Namen gegeben haben.

Es ist auch möglich, dass das Gebiet nach dem Willen des ersten Postmeisters Leander Griffen, der 1854 den ersten Laden im Ort eröffnete, in Moskau umbenannt werden konnte. Heute ist es ein kleines Dorf mit weniger als 2000 Einwohnern – wie auch die meisten anderen Moskaus in den USA.

7 Amerikanische Schlacht bei Moskau

Am 4. Dezember 1863 kam es in der Nähe von Moskau in Tennessee zu einem Zusammenstoß zwischen den gegnerischen Truppen des Amerikanischen Bürgerkrieges. Heute steht hier ein Denkmal für die Schlacht bei Moskau.

