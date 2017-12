Bis zur Fußball-WM 2018: Diese offiziellen Andenken verkürzen die Wartezeit

Für all diejenigen Fans, die den Start der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland gar nicht abwarten können, bieten die offiziellen Souvenir-Shops schon jetzt zahlreiche Andenken an das riesige Sport-Event an. In Moskau hat nun der erste von ihnen eröffnet.

In der russischen Hauptstadt können sich Fußballfans nun schon vor Beginn der FIFA-Fußballweltmeisterschaft im kommenden Jahr mit allerlei Andenken und Fan-Utensilien eindecken.

Alexej Kudenko/Sputnik Alexej Kudenko/Sputnik

Am 12. Dezember eröffnete hier der erste offizielle Fan-Shop seine Tore. Zu finden ist er im ersten Stock des Kinderkaufhauses „Detskij Mir“ am Lubjanka-Platz. Auf über 50 Quadratmeter finden Sie hier alles, was das Fußballfanherz begehren mag.

Artjom Geodakjan/TASS Artjom Geodakjan/TASS

Hier gibt es sämtliche FIFA-Souvenirs: den offiziellen Spielball Telstar 18, T-Shirts und Spielzeug mit dem offiziellen WM-Maskottchen Zabivaka. Die Preise liegen dabei bei 1000 Rubel (rund 15 Euro) und aufwärts.

Artjom Geodakjan/TASS Artjom Geodakjan/TASS

Der nächste offizielle Fan-Shop soll dann in naher Zukunft in Sankt Petersburg eröffnen. „Wir werden drei bis fünf solcher Läden in jeder der 11 Städte, in denen die Weltmeisterschaft stattfinden, eröffnen, in Moskau und Sankt Petersburg wahrscheinlich auch mehr“, sagte Ana Brito, Leiterin der Abteilung für Markenmanagement und Lizenzierung der FIFA, gegenüber RBC Daily.

Artjom Geodakjan/TASS Artjom Geodakjan/TASS

"Der Standort des Ladens wurde im Verhandlungsprozess nicht zufällig gewählt, weil wir einen Platz mitten in der Stadt brauchten", so Brito weiter bei der Eröffnungsveranstaltung. "Unsere Produkte sind gezielt auch für Kinder und Jugendliche, insbesondere ist es das Maskottchen der Weltmeisterschaft, der Wolf Zabivaka. Dieser Ort ist also sehr geeignet für unsere Zwecke."

Artjom Geodakjan/TASS Artjom Geodakjan/TASS

Kurz vor Anpfiff zur WM im Mai sollen dann auch zwei große Geschäfte mit jeweils über 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnen. Außerdem können natürlich auch in den Stadien selbst Andenken erworben werden.

Artjom Geodakjan/TASS Artjom Geodakjan/TASS

Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft findet vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 in 11 Städten Russlands statt.

Artjom Geodakjan/TASS Artjom Geodakjan/TASS

