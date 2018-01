Nur für Wintersport-Helden: Russlands härtester Hindernislauf expandiert nach Deutschland

Wladimir Melnikow/Global Look Press Wladimir Melnikow/Global Look Press

Die in Russland unter Lauf- und Sportfreunden beliebte Hindernislauf-Serie „Heldenliga“ wird am 20. Januar erstmals in einer Winterauflage in Deutschland veranstaltet, und zwar auf dem Nürburgring. Wo sonst schnelle Flitzer die Reifen auf dem Asphalt glühen lassen, müssen dann alle Interessenten und Helden-Titelanwärter eine 12 Kilometer lange Strecke mit 20 Hindernissen überwinden.

Vor und nach dem Lauf werden warme Getränke und Essen sowie ein Unterhaltungsprogramm mit Diskothek angeboten.

Der russische Veranstalter Heroleague organisiert seit 2013 verschiedene Rennwettbewerbe, pro Saison fast 90 Veranstaltungen, davon 17 im Winter. Bislang nahmen fast eine halbe Million Sportler an den Rennen teil, 630.000 Zuschauer verfolgten das Kräftemessen.

