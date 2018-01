Moskauer erwachen in Wintermärchen

Russia Beyond

Die ganze Nacht lang hat es durchgeschneit und so wachten die Moskauer am letzten Januartag dieses Jahres in einem wahren Wintermärchenwald auf. Die Freude ist groß und die sozialen Netzwerke voller Schneebilder. Auf ein solches Winterwetter hat die russische Hauptstadt seit Monaten gewartet.

Natürlich hat diese Wetterlage auch eine negative Seite: Überall in der Metropole gibt es immer wieder Stau und Unfälle auf den Straßen. Fazit: Besser zu Fuß durch dieses echte russische Wintermärchen spazieren!

