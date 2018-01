Weiße Wimperntusche: Was der sibirische Frost mit ganz normalem Make up macht

Russia Beyond

Das ist Nastja. Nastja ist eine junge Dame aus der kältesten Stadt Russlands. Sie kommt aus Jakutsk, wo die Temperaturen im Winter oft auf bis zu minus 50 Grad Celsius abrutschen. Auf diesem Foto, dass sich seit Tagen wie ein Lauffeuer im Internet verbreitet, zeigt Nastja, wie schön sibirisches Winter-Make up sein kann: mit kräftig vereisten Wimpern und Augenbrauen.

Nastja aus Jakutsk Anastassija / Instagram

Viele Nutzer allerdings hegen starke Zweifel an der Echtheit des Bildes. Nun sind Sie gefragt: Wer von Ihnen war schon einmal im Winter in Sibirien und kann das beurteilen: Ist das Bild echt oder nicht? Erzählen Sie uns doch von Ihren Erfahrungen im sibirischen Winter in den Kommentaren!

Nastja und ihre Freundinnen in Jakutsk Anastassija / Instagram

