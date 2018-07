Wer hat mehr Spaß bei der WM (Teil 2): Die skurrilsten Geschichten der Fußballfans

Die Weltmeisterschaft ist eine Veranstaltung, bei der die Nationalmannschaften gegeneinander antreten und die Fans um den meisten Spaß wetteifern. Russia Beyond fasst zusammen, welche Nationen bislang den meisten Spaß in Russland hatten.

Iran

Spaßfaktor: 6 von 10

Wahrscheinlich sind die Ehefrauen dieser iranischen Fans ihnen schon längst auf die Schliche gekommen. Schließlich ist ein riesiges Transparent nicht der beste Weg, um unbemerkt zu bleiben. Aber sie hatten sicherlich ihren Spaß dabei.

Peru

Spaßfaktor: 7 von 10

Die Nationalmannschaft von Peru hat es zum ersten Mal seit 36 Jahren geschafft, sich für die Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Wer weiß also, wann es erneut dazu kommen wird. Genau das hat sich wohl auch ein peruanischer Fan gedacht. „Ein Mann machte sich beispielsweise Sorgen, dass er kein Ticket für ein Spiel von Peru bekommen würde. Also nahm er sich vor, 24 Kilogramm an Körpergewicht zuzunehmen, damit er sich für einen der Spezialplätze mit leichtem Zugang und extra Breite bewerben konnte. Schließlich sind Tickets für diese Plätze viel leichter zu bekommen“, sagt (eng) Guillermo Espinoza, ein Englischlehrer aus Lima. „Von diesen Sitzen aus hat man auch eine wirklich gute Aussicht.“

Sie haben auch kein Ticket bekommen? Jetzt wissen Sie, was Sie tun müssen.

Armenien

Spaßfaktor: 8 von 10

Aus einem unerklärlichen Grund dachten armenische Fans, deren Nationalmannschaft nicht an dem Turnier teilnimmt, dass sie bessere Chancen bei Frauen haben würden, wenn sie vorgäben, Argentinier zu sein. Ihr Plan funktionierte. Eine Chinesin bestätigte (rus), Geschlechtsverkehr mit den Armeniern gehabt zu haben, weil sie dachte, dass die Gruppe aus Argentinien sei. Verrückt ist jedoch, dass die Armenier die ganze Zeit in ihrer Landessprache mit ihr sprachen. Die Täuschung wurde aufgedeckt, als das chinesische Mädchen zur Polizei ging und sie aufforderte, die „Argentinier“ dazu zu zwingen, ein Sexvideo mit ihr zu löschen. Die Armenier machten jedoch die üblichen „Übersetzungsprobleme“ verantwortlich. Sie sagten, das chinesische Mädchen habe ihnen sogar Geld für die Getränke dagelassen.

Schweden

Spaßfaktor: 8 von 10

Wer könnte wohl der „Übeltäter“ sein, wenn eine ganze Stadt komplett ohne Bier dasteht? Die Antwort kann nur siebentausend schwedische Fans lauten. Einen Tag vor Beginn des Spiels mit Südkorea in Nischni Nowgorod kauften die schwedischen Fans laut (eng) dem Sicherheitsdienst der schwedischen Fußball-Union bereits Unmengen an Bier in etlichen Bars und Geschäften. Aber nach dem historischen Sieg, dem ersten seit zwei Jahren, tranken die Schweden die Stadt buchstäblich trocken. Sie haben das KOMPLETTE Bier getrunken!

Kroatien und Argentinien

Spaßfaktor: 9 von 10

Fans aus diesen beiden Ländern reisten für ein Spiel nach Nischni Nowgorod und machten ein Schlagloch zur wichtigsten touristischen Attraktion. Nicht nur, dass sie dieses 1,5 Meter große Loch in der Mitte der Straße gar nicht störte, nein, sie entschieden auch, dass es witzig wäre, etwas Spaß darin zu haben.

Die ersten, die hineinkletterten, waren kroatische, dann argentinische Fans.

Die Einheimischen dachten anscheinend, dass das Schlagloch etwas Wunderbares sei, da es bei den Ausländern so beliebt war und beschlossen daher, es nicht zu beseitigen. Es wurde sogar eine Eintrittsgebühr verlangt: „Wir müssen uns um das Schlagloch kümmern oder es wird zu groß und seine magische Kraft wird zurückgehen.“

Die Behörden von Nischni Nowgorod hatten jedoch einen anderen Plan. Am nächsten Tag wurde das Loch aufgefüllt.

Mexiko

Spaßfaktor: 10 von 10

Jahrelang wollten diese Fans die Weltmeisterschaft 2018 als eine geschlossene Gruppe besuchen, doch im letzten Moment verbot die Frau von Javier, einem der Freunde, die Reise. Also beschlossen die vier Mexikaner zu Beginn der Reise, einfach eine Pappfigur ihres Freundes mitzunehmen. Der Javier aus Pappe besuchte mit ihnen Bars, trank Bier, schlenderte durch Moskau, besuchte die Fanzone, umarmte Frauen und schlief in Sesseln. Er wurde dadurch zu einem bekannten Internetphänomen der Weltmeisterschaft in Russland.

Jetzt ist er schon fast eine Berühmtheit. Aber wissen Sie was? Es scheint, dass der „echte“ Javier nun doch noch zur Weltmeisterschaft gekommen ist. Ein Mann, der dem „Papp-Javier“ sehr ähnlich sieht, taucht mittlerweile ständig auf Fotos auf. Am 27. Juni berichteten (rus) die Medien dann, dass der „Papp-Javier“ in Jekaterinburg vermisst wird. Später haben die lokalen Zeitungen berichtet, dass er aufgrund von Trunkenheit in einem Polizeirevier festgehalten wird. Aber die Polizei bestritt dies und sagte, dass er nicht da sei und niemand sein Verschwinden gemeldet habe.

Jetzt haben die Streifenwagen jedoch seine Beschreibung und suchen überall in der Stadt nach dem „Papp-Javier“.

Dies ist doch nun wirklich ein erfolgreiches Abenteuer!

