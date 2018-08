Blind Date-Katastrophen: Russische Internetnutzer sprechen über ihre peinlichsten Erlebnisse

Russia Beyond hat für Sie die schlimmsten Geschichten zusammengetragen. Nutzen Sie also die Chance und versuchen Sie, nicht die gleichen Fehler zu machen.

Die schlimmste Verabredung #1: Olesja, 30

Vor einiger Zeit traf ich einen Italiener auf Tinder. Auf seinem Profilfoto sah er aus wie ein typischer Italiener – schön und lockiges Haar.

„Perfekt“, dachte ich, „Italiener sind locker drauf und haben gerne Spaß.“ Mit meinen Stereotypen im Kopf dachte ich, alles im Griff zu haben. Ich malte mir aus, wie wir Wein tranken, uns entspannten und zusammen lachten… Ich stellte mir vor, wie er mir sagte, wie schön ich sei.

Als ihn dann endlich persönlich traf, stellte sich heraus, dass er zehn Jahre älter und zehn Zentimeter kleiner war, als ich erwartet hatte. Lustigerweise sprach ich während unseres ganzen Gesprächs wahrscheinlich nur ein Wort und das war das „Hallo“ bei der Begrüßung.

Er hörte einfach nicht auf zu reden. Er erzählte mir die Geschichte des antiken Roms, die Namen der Kaiser und die Dauer ihrer Herrschaft.

Nicht ein Mal zeigte er Interesse an meiner Person und jeder Versuch von mir, etwas über ihn zu erfahren, wurde durch etwas wie „Und vergiss nicht Tiberius...“ unterbrochen.

Nach 40 Minuten sagte ich ihm, dass ich gehen wollte. Ich beendete das Treffen, indem ich sagte, dass es schön gewesen sei, ihn zu treffen, rief den Kellner, nahm meine Handtasche und hoffte, ihn nie wieder sehen zu müssen nachdem ich die Rechnung bezahlt hatte. Er rief plötzlich nur „Du bist armselig!“, zog Geld aus seiner Hosentasche, warf es auf den Tisch und verschwand, ohne auf die Rechnung zu warten.

Die schlimmste Verabredung #2: Nikita, 33

Es war eine etwas andere Verabredung. Wir sind im Internet durch gemeinsame Freunde aufeinander gestoßen. Wir haben vereinbart, uns bei Tschistyje Prudy im Zentrum von Moskau zu treffen. Ich kam an, wartete erst zwanzig, dann 40 Minuten, aber sie war nirgendwo zu sehen. Ich dachte, dass es wahrscheinlich an der Zeit wäre anzurufen, also rief ich sie an, aber sie ging nicht an ihr Telefon! Nach zehn Minuten versuchte ich es noch einmal. Wieder keine Antwort. Ich rief sie ein drittes Mal an und sie ging ans Telefon, aber flüsterte: „Ich kann jetzt nicht reden, ich bin auf einem Seminar zu Persönlichkeitsentwicklung! Ich kann nicht einfach aufstehen und gehen!“

Ich hatte mich aber schon entschieden, sie aus Neugier zu treffen. Es stellte sich jedoch zusätzlich heraus, dass sie lieber mit ihrem Mitsubishi Pajero durch die Stadt fuhr, anstatt zu laufen, obwohl es ein schöner Sommertag war. Sobald sie ihr Ziel erreicht hatte, blieb sie im Auto sitzen, weil sie zu faul war zum Laufen.

Zu guter Letzt sagte ich ihr, dass sie, wenn sie ihre persönliche Entwicklung vorantreiben wolle, nicht 2,5 Stunden zu spät zu einem Treffen kommen sollte. Es ist wohl unnötig zu sagen, dass wir danach nie wieder miteinander gesprochen haben.

Die schlimmste Verabredung #3: Aim, 21

Meine Großmutter wollte unbedingt, dass ich einen kasachischen Mann kennenlerne. Ich bin eine kasachische Frau, aber fragen Sie mich bitte nicht, ob das eine ethnische Besonderheit ist. Dennoch gab ich nach und beschloss, es auszuprobieren.

Ungefähr zu dieser Zeit belästigte mich online ein Typ aus dem Süden Kasachstans. Ich hatte einem Beitrag, den er von einer nationalen Veranstaltung erstellt hatte, einen Daumen hoch gegeben. Daraufhin hat er mein Profil gefunden und angefangen, mir sehr beharrlich Nachrichten zu schicken.

Unser erstes Treffen war schrecklich. Zuallererst kam er etwa eine halbe Stunde zu spät. Zweitens war er absolut überheblich, mehr noch als der Präsident von Kasachstan, Nasarbajew, und er prahlte mit seinen Verwandten und Errungenschaften. Seine sogenannten Erfolge beinhalteten seine Reise nach Moskau und sein Leben auf Kosten seines Vaters. Drittens versuchte er, mich zu begrapschen. Ekelhaft!

Ich sagte ihm, dass ich mich nicht gut fühlte und verschwand. Einen Monat später kontaktierte er mich wieder über mein Online-Profil. Ich bin ein zähes orientalisches Mädchen, also habe ich seine Versuche eine Weile geduldet und angedeutet, dass er jemand anderen finden sollte. Am Ende musste ich ihn jedoch blockieren.

Seitdem hat er mich auf verschiedenen Konten kontaktiert, indem er Anfragen geschickt und gedroht hat, meine Freunde aufzusuchen und sich zu rächen. Er hat erst aufgegeben, als er geheiratet hat.

Andererseits besteht meine Großmutter jetzt nicht mehr darauf, dass ich mich mit einem kasachischen Mann treffe.

Die schlimmste Verabredung #4: Jason, 40

Dieses russische Mädchen kam durch Badoo auf mich zu. Wir fingen an, miteinander zu schreiben und dann fragte sie mich, ob ich mich mit ihr treffen möchte. Ich schlug ein Restaurant vor, aber sie bot eine andere Option an: ein sehr schönes, aber sehr teures Restaurant auf dem Zwetnoj Boulevard im Moskauer Zentrum.

Ich sah mir die Speisekarte auf der Webseite an und fand es ein wenig teuer. „Aber okay, keine Sorge“. Sie arbeitete in der Modebranche als Model, und wenn sie ein schickes Abendessen haben wollte, würde sie auch ein solches bekommen, dachte ich mir.

Wir kamen beim Restaurant an und sie war sehr nett. Ihr Englisch war sehr gut, wir sprachen miteinander und fanden heraus, dass wir viele Dinge gemeinsam hatten. Es war perfekt.

Dann setzten wir uns an unseren Tisch und sie bestellte eine große Schüssel mit Garnelen und sagte: „Ich möchte eine Flasche Wein.“ Ich stimmte zu und sie wählte die teuerste Flasche auf der Speisekarte. Ich glaube, der Preis lag bei etwa 109 Euro. Aber okay, Geld war an dem Abend kein Thema; wir sprachen weiter miteinander und hatten eine großartige Zeit.

Als wir nach dem Essen spazieren gingen, sagte sie plötzlich: „Ich muss dir etwas sagen. Ich bin verheiratet.“ Ich war ein bisschen geschockt. Ich sagte: „Okay. Verheiratet, aber getrennt oder verheiratet verheiratet?“ Sie antwortete: „Nein, verheiratet verheiratet.“ Und ich fragte: „Warum bist du mit mir ausgegangen, wenn du doch verheiratet bist.“ Sie erzählte mir, dass ihr Mann ein Alkoholiker ohne Job sei, der zu Hause säße und sie nie ausführte.

„Nur so kann ich Zuneigung von Männern spüren.“

Wir blieben Freunde. Diese Frau ist atemberaubend, unglaublich hinreißend. Sie hätte leicht einen netten Mann finden können, der Geld, ein Auto und ein Haus hat. Bei weiteren Gesprächen fand ich jedoch heraus, dass sie ein Kind zusammen haben.

