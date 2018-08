Sex beim ersten Date: Wie weit gehen Russen?

"Wir waren in einer Bar, in der wir uns vor ein paar Stunden kennengelernt hatten. Dann hat sie mich gebeten, mit zu ihr zu kommen. Sie war nicht mein Typ, aber wie sollte ich das Angebot einer Frau ablehnen, die offen nach Sex fragt und nicht abstoßend ist?"

Getty Images Getty Images

Diese Geschichte eines jungen Moskauers könnte einigen bekannt vorkommen: Zwei Erwachsene treffen sich zum ersten Mal und haben noch in derselben Nacht Sex miteinander. In Russland sind manche Dinge allerdings doch noch etwas komplizierter als sie erscheinen.

Katz-und-Maus-Spiel

Getty Images Getty Images

Weit verbreitet ist die Meinung, dass russische Frauen beim ersten Date keinen Sex haben möchten. Dafür kann es unzählige Gründe geben, der am häufigsten zitierte ist der Zweifel. Die Angst vor möglichen negativen Folgen eines unschuldigen One-Night-Stands beschäftigen viele russische Frauen. Natürlich ruiniert Sex beim ersten Date normalerweise nicht das Leben einer Frau, aber viele glauben, dass es ein schlechtes Licht auf die Frau wirft.

"Frauen müssen ihren Ruf erhalten und schützen. Sie können nicht einfach mit jedem Mann Sex haben, der ihnen über den Weg läuft", sagte die 20-jährige Anna aus der Region Moskau.

Viele glauben, dass ein Mann die Gelegenheit haben muss, "seine Beute zu verfolgen". Demnach genießen es Männer, unzugängliche Frauen vom Typ „schwer zu erreichen“ zu erobern, meint Elisaweta, 32, aus Moskau.

Umfragen zeigen, dass ein erheblicher Teil der russischen Männer diese Ansicht teilt. Die Paarpsychologin Tatjana Schischkina aus Kasan schreibt in einem Artikel, dass 25 Prozent der von ihr befragten Männer sich vor dem ersten Sex ein Katz-und-Maus-Spiel wünschen. Das helfe, den Ruf einer Frau zu bewahren und steigere das Selbstwertgefühl der Männer. Ein weit verbreiteter Glaube in Russland besagt, dass Männer keine große Wertschätzung für Frauen übrig haben, die Männern zu leicht nachgeben.

Männer aus Großstädten wie Moskau sagen jedoch, das Ergebnis der Umfrage sei Unsinn. "Frauen sind ebensolche Kreaturen wie Männer. Sie haben die gleichen Wünsche. Der einzige Unterschied ist, dass es aus irgendeinem Grund nicht akzeptabel ist, über ihre Wünsche zu sprechen", so Alexander, 29, der dauerhafte Beziehung zu einigen Frauen hatte, mit denen er schon beim ersten Date Sex hatte.

Aus der Drei-Dates-Regel

Getty Images Getty Images

Die meisten Männer freuen sich über jede Gelegenheit, beim ersten Date Sex zu haben. Sie erinnern sich gern an die Momente, als sie danach gefragt wurden. Sie sagen, dass sie den Respekt vor Frauen nicht verlieren, nur will sie sie beim ersten Date ins Bett gelockt haben.

Auch für moderne russische Frauen ist die altmodische Drei-Dates-Regel längst überholt. Für viele ist das erste Date der richtige Zeitpunkt, aber nur unter bestimmten Umständen.

"Eine Frau kann viele Gründe für Sex beim ersten Date haben, die weit über den bestimmten Mann hinausgehen: Sie hatte einen schweren Tag, sie will Spaß haben, sie wurde betrogen und muss sich rächen; sie hatte lange keinen Sex mehr, keine Bleibe für die Nacht oder gerade entschieden, dass sie an diesem Abend einfach mal böses Mädchen spielen möchte", sagte Victoria aus Moskau.

Oft muss ein Mann, um Sex zu haben, schnell ein bestimmtes Mädchen ansprechen. "Am Ende wollen Mädchen auch Sex! Manchmal so viel wie Männer", sagte Julia, 29.

Aber Vorsicht! Stumpfheit, die in vielen anderen Kulturen weithin akzeptiert wird, tötet die Stimmung bei Russen. So erzählte Russia Beyond eine Russin, die in Deutschland lebt:

"Ein Arbeitskollege kam zu mir (ich weiß, er hat eine Frau und ein kleines Kind) und fragte, ob ich mit ihm in einer Bar oder bei ihm ein Bier trinken wolle. Er sagte, dass er mich mochte und er gern mit mir Sex haben möchte. Das war so seltsam! In Russland hätte ein Mann ein Mädchen nach einem Bier gefragt, sie mit Schnaps abgefüllt und versucht, sie zu verführen oder zu belästigen. Ich kann immer noch nicht verstehen, was ich über diese höfliche Einladung empfinde."

Mehr über das Liebesleben der modernen RussInnen erfahren Sie hier:

>>> Acht skurrile Dinge, die Sie im russischen Tinder sehen und erleben können

>>> Russische Unternehmenskultur: Singlebörse Büro

>>> Russlands erstes Puppen-Bordell und die Grenzen des Journalismus

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.