Acht skurrile Dinge, die Sie im russischen Tinder sehen und erleben können

Die Mädchen

1 Blumen überall

Es ist kein Geheimnis, dass russische Frauen Blumen lieben - das Land hat sogar einen nationalen Feiertag, der darauf basiert, Frauen mit eleganten Blumensträußen zu versehen. Es scheint sogar, dass viele weibliche Tinder-Freaks diese Leidenschaft für florale Extravaganz schätzen und ihre Chancen erhöhen, mit einer großen Anzahl von Profilen, die mindestens einen hellen Strauß enthalten, einen Partner mit der App zu finden.

"Die Botschaft lautet: Ich bin so weiblich, wie es nur geht", sagt Anna, eine 19-jährige Tinder-Nutzerin aus Moskau. "Es ist ein Klischee, aber gleichzeitig posten viele Mädchen in ihren Biografien nur riesige Blumensträuße. Das ist so seltsam für mich."

2 Profi-Posing

Wenn Sie russische Frauen im Urlaub gesehen haben, werden Sie wissen, dass Selfie-Kultur für sie groß geschrieben wird. Tinderprofile sind also auch nichts für Amateure hier - wir reden über professionelle Studioaufnahmen, Designerkleider, teure Frisuren und natürlich Blumen.

Für Nastja, 23, aus Krasnojarsk, dreht sich alles um Ehrlichkeit: "Wenn ich mich mit einem Typen verabrede, dann werde ich realistisch aussehen. Vielleicht verbessert das Fotoshooting ein wenig, aber es schadet mir nicht, gut auszusehen - es bringt mir mehr Kontakte, was ja Ziel des Spiels ist. "

3 Engagierte Ehemann-Jagd

Im Westen wird viel darüber diskutiert, ob Tinder wirklich eine Pickup-App ist. Während die jüngste WM in Russland ähnliche Diskussionen in den Vordergrund rückte, werden einige Schlagworte deutlich machen, dass das Ziel Ehe hier nicht gleich behandelt wird.

"Bei fast jedem Mädchen heißt es: Ich trinke nicht, rauche nicht oder gehe in Clubs", sagt Ben, ein 26-jähriger Engländer in Moskau. "Ich habe absolut keine Ahnung warum."

Vielleicht kann ja Jewgenija, 28, aus Moskau Ben helfen: "Ich suche einen Ehemann, das steht sogar so auf meinem Tinder-Profil. Es ist besser, einfach zu sein. Ich bin nicht daran interessiert, Zeit zu verschwenden. Und wenn ich nicht trinke oder rauche, werde ich für manche eher wie potentielles ‚Ehefrauenmaterial aussehen." Ehrlichkeit ist eben der Schlüssel.

4 "Ich schreibe nicht zuerst"

"Wenn die Bio eines Mädchens nicht leer ist, hat sie oft nur ein oder zwei Sätze über sie. Sie ist schüchtern und ungeschickt und wird dir nicht schreiben", sagt Ben. "Es sendet nicht zu viele Signale an mich, aber auf der positiven Seite bedeutet es, dass sie normalerweise eher bereit sind, sich persönlich zu treffen.“

Die Jungs

5 Grün, grün, grün sind alle meine…

Was ist das männliche Äquivalent von Blumen? Geld, scheint es! Zumindest laut Alice, einer 24-jährigen aus Irland:

"Überall, wo du beim russischen Tinder hinschaust, gibt es Jungs, die ihre fetten Scheine zeigen. Haufen davon, verstreut über Betten und Obschaga-(Studentenwohnheim)-Teppiche. Vermutlich zeigen sie nur ihren Reichtum - du machst niemandem etwas vor, Kumpel."

6 Nette Kätzchen

Nachdem sie bewiesen haben, dass sie für eine Frau sorgen können, scheinen es die Männer auch ihre zarten Seiten mit Fotos zu zeigen: zum Beispiel beim Kuscheln mit Nachbars Katze.

Angelina, 22, aus St. Petersburg, ist nicht beeindruckt: "Seien wir ehrlich, das ist dein Aussehen. Eine Katze wird dich nicht mehr oder weniger attraktiv machen, aber es könnte dich verzweifelt aussehen lassen. " Brutal.

7 Heiße Räder

Ähnlich wie mit dem Geld zeigen russische Tinder-Männer ihren Reichtum auch gern mit ihrem frischesten neuen Lada. Laut Angelina fügt es dem Look auch ein abenteuerliches Aroma hinzu:

"Ein russisches Tinder-Profil wäre nicht komplett ohne ein Foto von dir, wie du dich auf deinen Mittelklasse-Sportwagen lehnst, und Muskeln unter deiner Lederjacke zeigst. Das ist doch der Traum jedes Mädchens, nicht?!"

8 Initiative ergreifen

Im Allgemeinen gehen russische Männer Dates viel direkter an als ihre westlichen Kollegen. Das bedeutet: zuerst schreiben, Datum vorschlagen und dann bezahlen - Gewohnheiten, die die 32-jährige Jessica aus den USA überraschten:

"Wenn ein Russe dir schreibt, nachdem er auf Tinder abgestimmt hat, wird er dich normalerweise innerhalb von fünf Minuten nach einem Date fragen. Ich habe eine gemischte Einstellung dazu: Ja, direkt zu sein ist gut, aber ich plaudere auch gern zuerst eine Weile, um den Typen kennenzulernen. Ich habe zu viele ungeschickte Blinddates gehabt, um innerhalb von fünf Minuten nach Tinder ein Date zuzusagen."

