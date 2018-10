Zehn Tipps für ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch in Russland

Möchten Sie sich um eine Stelle in Russland bewerben oder haben Sie bereits eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch? Um Ihre Chancen zu erhöhen und möglichst eine Zusage zu erhalten, gibt Ihnen Russia Beyond eine Anleitung in zehn Schritten.

1 Das Wichtigste zuerst: Machen Sie sich nicht allzu viele Sorgen um Ihr Bewerbungsgespräch. Obwohl es viele russische Klischees gibt, ist es unwahrscheinlich, dass derjenige, der Ihnen auf den Zahn fühlt, gleichermaßen abweisend, kühl und mürrisch ist, wie ein Russe oftmals beschrieben wird. Allerdings wird Ihr gegenüber das Interview in direkter Manier durchführen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Ihr Interview-Partner nicht Ihre Freundlichkeit und Begeisterung zu schätzen weiß.

2 Des Weiteren spielt es keine Rolle, ob Ihr Bewerbungsgespräch ein persönliches Gespräch oder ein Skype-Interview ist. Gehen Sie auf jeden Fall auf Nummer sicher und eignen Sie sich genug Wissen über das Unternehmen, für welches Sie gerne arbeiten möchten, an. Besuchen Sie die Website, recherchieren Sie ein bisschen im Internet und lesen Sie Erfahrungsberichte von ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern. Um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, versuchen Sie, sich den vollständigen Namen der Person zu merken, mit der Sie das Bewerbungsgespräch führen.

3 Wenn Sie kein Russisch sprechen und dies nicht als erforderliche Fähigkeit für die Position angegeben wird, machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Sie jedoch über Russischkenntnisse verfügen, ist dies umso besser. Um die sprachliche Barriere auszugleichen, lernen Sie zumindest einige grundlegende Wörter oder lesen Sie mehr über das Land und die allgemeinen Themen, welche Russland bewegen. Außerdem ist Wissenswertes über die russische Geschichte und Kultur von Vorteil. Dies wird Ihnen helfen, Ihren potenziellen Arbeitgeber zu beeindrucken und sich von anderen ausländischen Mitbewerbern abzuheben.

4 Achten Sie darauf, dass Sie gut vorbereitet in das Bewerbungsgespräch gehen und alle notwendigen Dokumente mitbringen. Erkundigen Sie sich unbedingt vor dem Gespräch, welche Unterlagen Sie benötigen. Möglicherweise müssen Sie eine ausführliche Bewerbungsmappe vorweisen und Ihren Ausweis mit sich führen, um in das Gebäude zu gelangen. Zudem benötigen Sie mehrere Kopien Ihres Lebenslaufs auf Englisch oder Russisch.

Irina Baranowa Irina Baranowa

5 Denken Sie an die richtige Garderobe. Wichtig ist es, sich vorab nach der Kleiderordnung des Unternehmens zu erkundigen, um passend gekleidet zu sein. In russischen Unternehmen ist es nicht immer erforderlich, sich formal zu kleiden. Wenn das Unternehmen keine spezifische Kleiderordnung hat, entscheiden Sie sich für einen Anzug oder eine Kombination, am besten mit neutralen Farben, damit Ihre Fähigkeiten mehr zur Geltung kommen als Ihr auffälliger Kleidungsstil.

6 Überlegen Sie sich vor Ihrem Bewerbungsgespräch mögliche Antworten auf oft gestellte Fragen. In Russland sind diese so ähnlich wie auch überall sonst: Was wissen Sie über das Unternehmen? Welche Fähigkeiten bringen Sie in das Unternehmen mit? Was sind Ihre derzeitigen Aufgabenbereiche?

7 Seien Sie auf schwierige oder unangenehme Fragen vorbereitet, falls die potenzielle Stelle ein Arbeiten in Stresssituationen abverlangt. Mit diesen soll Ihre Standhaftigkeit getestet werden. Behalten Sie dies im Kopf und versuchen Sie zu zeigen, dass Sie in einem schwierigen Arbeitsumfeld gut zurechtkommen und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Denn russische Unternehmen wünschen sich Bewerber, die gut mit schwierigen Situationen umgehen können. Sie sollten jedoch unter keinen Umständen arrogant sein. Behalten Sie immer im Kopf, dass Sie russischen Vorgesetzten oder Mitarbeitern nicht erklären sollten, wie Aufgaben gemeistert werden. Diese Eigenschaft kommt bei niemandem gut an.

8 Richten Sie sich im Vorfeld auf mehrere Bewerbungsgespräche ein. Des Öfteren treffen Sie zuerst einen Personalleiter, dann Ihren zukünftigen Vorgesetzten und manchmal sogar einen der Topmanager des Unternehmens. Assessmentzentren und Eignungstests können je nach Unternehmen auch Teil des Bewerbungsprozesses sein. Dies gilt in der Regel für internationale Konzerne oder große inländische Unternehmen mit einer großen Anzahl von potenziellen Bewerbern.

Irina Baranowa Irina Baranowa

9 Während des Vorstellungsgesprächs gibt es die Möglichkeit für den Kandidaten, dem Arbeitgeber Fragen zu stellen. Verschwenden Sie keine Zeit mit unnötigen Fragen und versuchen Sie stattdessen, Ihre Professionalität zu zeigen, indem Sie relevante Fragen stellen. Diese könnten wie folgt aussehen: „Gibt es ein aktuelles Problem, mit dem das Unternehmen konfrontiert ist?"; „Wie kann ich helfen, dieses zu lösen?"; „Wie sehen Sie den idealen Kandidaten für diese Position?"; „Welche Art von Rat würden Sie jemandem geben, der frisch in das Unternehmen kommt?" Diese Fragen bestätigen dem Arbeitgeber Ihr Interesse an der ausgeschriebenen Position und wer weiß, vielleicht bringen Ihnen diese sogar einen Vorteil gegenüber anderen Kandidaten ein.

10 Erwarten Sie nach dem Bewerbungsprozess keine allzu schnelle Antwort. Es kann durchaus einige Zeit dauern, bis das Unternehmen seine Entscheidung trifft. Daher ist es wichtig mit dem Unternehmen in Kontakt zu bleiben und sich in Geduld zu üben. Verlieren Sie nicht die Hoffnung, falls es nicht wie geplant gelaufen sein sollte. Job-Interviews sind eine gute Erfahrung. Kopf hoch und weiter so!

