Wie Polyamorie die Regeln von Liebe und Sex bricht

Die Gesellschaft ist nicht bereit, die Polyamorie zu akzeptieren. Manche sind jedoch der Meinung, dass sich die gesellschaftliche Sichtweise zu diesem Thema zu ändern beginnt. Russia Beyond traf sich mit Moskauern, die sich als polyamorös bezeichnen.

Es war ein kleiner, verrauchter Raum in einer Jazzbar, im Zentrum Moskaus: ein Keller ohne Schild, zwischen einem Lebensmittelgeschäft und einem Café. Sechs Personen befanden sich in diesem Raum und versammelten sich um einen Tisch. Es war Teezeit und ein einzelner Dominostein lag auf dem Tisch. Alle von ihnen sind in Beziehungen, mit mehreren Partnern und jeder der Partner weiß von der Existenz der anderen.

Er nennt sich Tur, wie sie den urzeitlichen wilden Stier in Russland nannten, der im 17. Jahrhundert völlig ausgestorben war. „Wir sind polyamorös. Kurz gesagt, es ist ethische Nicht-Monogamie“, sagt Tur. „Aber das ist nur, wenn du es in den einfachsten Worten erklärst.“

Heiraten ist nicht mehr möglich

Es war einmal, dass der 41-jährige Tur eine Frau hatte. Ihre glückliche, traditionelle Ehe dauerte fast zehn Jahre. Er war der erste Mann in ihrem Leben, bis zu dem Moment, als sie sich in ihren Schüler verliebte.

„Wir hatten eine Feuervorführung, bei der neue Mitglieder kommen würden. Ein Typ kam. Wir haben ihn ‚aufgezogen‘ und erzogen. Irgendwann fühlte sie, dass sie ihn liebte und sagte dann, dass sie mich verlassen würde“, sagt Tur. „Aber vorher würde sie sagen: Wir könnten alle zusammenleben, wenn ich nur anders erzogen worden wäre.“

Jetzt besitzt er noch das Theater, aber ohne seine Frau. Er baut und verkauft auch Häuser, berät in Immobilienfragen, baut historische Schiffe sowie das Model Drakkar oder Ushkui und geleitet sie über nördliche Routen. Eine seiner Freundinnen sitzt neben ihm mit dem Kopf auf der Schulter. Sie stellte sich als Fox vor.

Sie trafen sich im Internet, in den ersten sechs Monaten ihre fast einjährige Beziehung, hatten sie eine monogame Beziehung. Und dann verliebte sie sich in ein Mädchen und Tur erklärte, dass daran nichts auszusetzen sei, es ist okay, wenn sie jemand anderen liebt. Dann erzählte er ihr von Polyamorie.

Jetzt hat Fox zwei Freundinnen, zwei Freunde und Tur, der die meiste Zeit mit ihr wohnt.

„Es mag wie etwas Schlimmes aussehen“

Schläft man bei der Polyamorie also mit mehr als einer Person? Oder kann Polyamorie auch mehr sein als nur Geschichten über Sex?

„Nein, es geht nicht um etwas Bestimmtes: Liebe oder Sex. Es geht um eine Vielzahl von Beziehungen und Möglichkeiten."

Das ist Ian, ein 21-jähriger Designer. Als seine Familie ihn nicht als Transgender akzeptierte, lief er von zu Hause weg. Er wählte einen neuen Namen für sich selbst, der die alte irische Bedeutung von „Gott ist gnädig“ und die hebräische Bedeutung von „Geschenk Gottes“ hat. Er hat einen Freund und ist bisher nur mit ihm in einer Beziehung, aber das ist für den Moment.

Menschen, die sich für Polyamorie entscheiden, fühlen sich oft in traditionellen Beziehungen gefangen. Sie wollen sich nicht zwischen Menschen entscheiden müssen, für die sie Gefühle haben. Sie verstehen einfach nicht warum.

„Vielleicht mag es dir jetzt wie etwas Schlimmes vorkommen, aber es beleidigt niemanden“, sagt Ian. Alle Partner können sich gegenseitig lieben und zusammenleben. Es gibt eine Beziehung, in der sich jeder durch nur eine Person verbindet. Partner werden von ihm angezogen und besitzen romantische Gefühle, tun dies aber nicht Miteinander. Oder zum Beispiel eine Person in einem Paar ist monogam und die andere polyamor und sie akzeptieren sich gegenseitig. Schließlich ist Sex eine Manifestation der Liebe, aber nur eine Manifestation. Es gibt auch polyamore Beziehungen ohne Sex oder ohne Liebe.

Polyamorie bedeutet nicht, dass man nicht verletzt werden kann. Es bedeutet nicht, dass du immun bist gegen Eifersucht oder Verrat. Beim Betrug geht es nicht um Sex nebenbei, sondern um den Bruch von Vereinbarungen.

Mutig genug

„Monogame Menschen haben oft mehr Liebe und Sexualpartner in ihrem Leben als jemand, der polyamor ist“, sagt Ian. Wenn jemand anderes am Horizont ist, denkt er: „Es ist Zeit, die Beziehung zu beenden, es ist unethisch, gleichzeitig mit allen zusammen zu sein.“ Polyamoröse Menschen denken, dass es möglich ist, so viele Menschen zu lieben, wie sie lieben können.

Trotz der Tatsache, dass die polyamore Gemeinschaft jetzt ein niedriges Profil behält und die meisten nicht angeben wollen, denkt Tur, dass es vorübergehend ist.

„Die Leute haben Angst oder wollen nicht bemerken, dass sich die Norm ändert“, sagte Tur. „Aber einige von ihnen sind mutig genug, es laut auszusprechen“.

