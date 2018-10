Sieben Dinge, die Russen mit Stolz auf ihr Land erfüllen

Die Russen können Humor beweisen, wenn es um die eigenen Fehler geht, aber dennoch sind sie immer noch auf vieles stolz, was ihnen eigentlich das Leben erschwert.

1. Zweiter Weltkrieg

Hier müssen wir den Amerikanern Anerkennung zollen. Wenn sie nicht 418 000 Menschen verloren hätten, – und über sich selbst als das Land, das Nazi-Deutschland schlug, sprechen würden – würde sich unsere eigene russische Prahlerei sehr einsam anfühlen, trotz 27 Millionen opfern.

So viele Soldaten zu verlieren hat tiefgreifende Auswirkungen auf die russische Psyche gehabt: es prägt, wie wir unseren Platz in der Vergangenheit und Gegenwart sehen. Nicht alle von uns glauben, dass es in Ordnung ist, die Opfer der Großeltern zu instrumentalisieren, um eine Meinung zu internationalen Beziehungen zu rechtfertigen, aber Russlands Kriegsverluste sind irgendwie untrennbar mit dieser Angewohnheit verbunden – wir sind alle Strategen und meisterhafte Taktiker.

2. Überlegene Technologien schaffen – trotz Gerümpel und Mangel an Geld

Wir hätten eigentlich auch mit diesem Punkt anfangen können, schließlich sind die Russen eindeutig eine führende Kraft, wenn es darum geht, etwas Eindrucksvolles mit wenigen Mitteln zu bauen – um es dann jedem unter die Nase zu reiben.

Russland ist immer noch das einzige Land mit der technischen Fähigkeit, Astronauten mit der Sojuz-Kapsel von und zur Internationalen Raumstation zu befördern. Doch auch dies läuft nicht immer ohne Pannen, wie die jüngsten Ereignisse beweisen. Nach 50 Jahren läuft das alte Arbeitspferd aber immer noch gut.

Sputnik Sputnik

Auch wenn der Weltraum heutzutage auf einem ganz anderen Level steht, wenn es um finanzielle Mittel geht, erinnert uns das Programm oft daran, stolz darauf zu sein. Russland hat es schließlich geschafft mit unterdurchschnittlichen Werkzeugen und knappen Ressourcen eine komplexe Gerätschaft schneller zu bauen als andere mit Milliardeninvestitionen. Diese Philosophie steht hinter vielen unserer Waffen und Autos sowie dem täglichen Leben: Warum mehr arbeiten, wenn Sie klüger arbeiten können?

3. Klassische Musik

Tschaikowski, Prokofjew, Rimski-Korsakow, Mussorgski – die Liste könnte ewig weitergehen. Russische Komponisten sind wahrhaftig Weltbürger in ihrer Fähigkeit, Menschen über kulturelle Grenzen hinweg zu erreichen.

Getty Images Getty Images

Die Literatur kann beispielsweise nicht immer das gleiche Ergebnis erzielen, obwohl wir gleichermaßen stolz darauf sind, die depressivsten Autoren der Welt hervorzubringen.

4. Die Kämpfernatur

Wir lieben die Vorstellung von uns selbst als Kämpfer und Überlebenskünstler, genauso wie wir einen tatsächlichen Kampf lieben. Wir haben uns wie MacGyver unser Leben lang durch die schlechte Stimmung und kulturbestimmende politische Umbrüche gekämpft.

Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Solange man keine mystischen Interpretationen für das Leiden geschaffen hatte, ergab es wenig Sinn, Opfer zu bringen. Und da wir immer wieder aufgefordert werden, etwas für das Gemeinwohl zu opfern, lieben wir die Idee, Schwierigkeiten philosophisch zu interpretieren und sie beharrlich zu überstehen.

5. Hartnäckigkeit

Getty Images Getty Images

Im Gegensatz zu unseren Freunden im Westen wird Sturheit hier als eine von Natur aus wichtige Eigenschaft wahrgenommen. Uns ist bewusst, dass niemand kommen wird, um uns zu retten. Wir wissen ebenfalls, dass wir uns nicht auf Almosen verlassen können. Hartnäckigkeit ist also eng mit dem Überleben verbunden. Deshalb ist eine der ärgerlichsten – und liebenswertesten – Qualitäten, die osteuropäische Frauen oft in ihren männlichen Kollegen sehen, unser dummer Machismo: In den meisten Fällen meistert er die Dinge.

Getty Images Getty Images

6. Russische Tugenden

In Umberto Ecos Roman „Baudolino“ gibt es eine Art von Menschen, die es kaum erwarten kann, irgendein Opfer zu erbringen. Auch wenn es keinen aktiven Krieg gibt, werden sie immer noch auf Fremde zugehen und diese darum bitten, enthauptet zu werden, denn vermutlich gibt es keinen anderen Weg, den eigenen Wert zu beweisen, als das Leben niederzulegen. Das Prinzip ist nicht viel anders bei den Russen, denen die Idee von Lobpreisopfern seit der Kindheit eingeflößt wurde.

Wladimir Serow Wladimir Serow

Dies wurde ebenfalls während des Ersten Weltkrieges aktiv gefördert, als Millionen von Russen ihre Toten bei dem größten öffentlichen Begräbnis in Petrograd beerdigten, und die Idee, das Leben für dein Land niederzulegen, neue Bedeutung gewann.

Darüber hinaus sieht Russland, das in seinem Kern eine orthodox-christliche Nation ist, Leid als Weg zur Rechtschaffenheit – sicherlich mehr als im Protestantismus oder Katholizismus.

7. Verschwenderisch sein – egal ob mit Geld, Energie oder den Emotionen

Manche mögen diese Qualität der „gewaltigen russischen Seele“ zuordnen – obwohl die Redewendung häufiger verwendet wird, um großzügige Taten der Freundlichkeit oder des Schenkens zu beschreiben. In Wirklichkeit sollte es auch die Irrationalität des Russen umfassen – und damit auch seine Neigung, in Situationen überzureagieren und darin sogar zu konkurrieren.

Getty Images Getty Images

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.