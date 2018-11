Vier grausame russische Serienmörder

1. Andrei Tschikatilo

Andrei Tschikatilo gilt als einer der schrecklichsten Verrückten, die je gefangen wurden. Von 1982 bis 1990 ermordete und vergewaltigte er brutal über 50 Kinder und junge Frauen.

Er ermordete seine ersten Opfer in den späten 1970er Jahren. Bald fand Tschikatilo Arbeit, die ihm erlaubte, lange Geschäftsreisen durch die Sowjetunion zu unternehmen. Er suchte in verschiedenen Städten nach Opfern, was es schwierig machte, seine abscheulichen Verbrechen zu verbinden. Normalerweise lockte er seine Kinderopfer in den Wald, indem er ihnen Süßigkeiten oder einen Film versprach.

Tschikatilo wurde 1984 wegen eines angeblichen Diebstahls einmal inhaftiert, wurde aber bald wieder freigelassen. 1985 starteten die russischen Behörden eine Kampagne, um den Wahnsinnigen zu finden. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits etwa 30 Menschen getötet. Tschikatilo beteiligte sich als Mitglied der Suchtruppe aktiv an der Suche, mit dem Ziel sie in die Irre zu leiten. Erst 1990 wurde er verhaftet. Tschikatilo wies alle Anschuldigungen zurück, bis dies vom Psychiater Alexander Buchanowski infrage gestellt wurde. „Ich erklärte ihm, dass ich Arzt bin und mein Ziel war es, ihm zu helfen“, erinnert sich Buchanowski.

Issa Kostoew, der Chefermittler im Fall Tschikatilo, sagte: „Ich glaube nicht, dass er geisteskrank war. Er hatte einige Abweichungen, war aber völlig gesund, er war nur impotent und das machte ihn wahnsinnig...“ Tschikatilo wurde 1994 nach einem zweijährigen Prozess hingerichtet.

2. Alexander Pitschuschkin

Alexander Pitschuschkin, der als „Der Mörder vom Bitza-Park“ bezeichnet wird, führte seine Morde im und um den Moskauer Bitza Park durch.

Während er nach seiner Verhaftung Fragen für ein Fernsehinterview beantwortete, erklärte Pitschuschkin die Art seiner schrecklichen Verbrechen. „Für mich ist das Leben ohne Mord so, wie für dich das Leben ohne Essen.“

Er bot den Einheimischen, darunter auch einigen seiner Bekannten, an, im Wald etwas zu trinken. Nachdem sie betrunken waren, tötete Pitschuschkin sie. Einige von denen, die das Glück hatten, ihm zu entkommen, halfen der Polizei, ein Bild von dem Verbrecher zu schaffen.

Die meisten seiner Opfer waren erwachsene Männer. Pitschuschkin wurde 2006 verhaftet. Er tötete eine Frau, obwohl er wusste, dass sie seinen Namen und seine Nummer bei ihrer Familie hinterließ, bevor sie ihn traf. Er erhielt eine lebenslange Haftstrafe für den Tod von 48 Menschen. Einer seiner Zellengenossen in der Haftanstalt sagte: „Er macht nicht den Eindruck eines wahnsinnigen oder einer psychisch kranken Person. Er ist selbstbewusst und versteht, dass er nur töten muss. Abgesehen davon ist er bei Sinnen.“

3. Alexander Spessiwzew

Als Spessiwzew noch ein Kind war, brachte seine Mutter, eine Assistentin eines Anwalts, Fotos von Leichen nach Hause und zeigte sie ihrem Sohn. 1991 begann er eine Beziehung mit einem Mädchen. Als sie beschloss mit ihm Schluss zu machen, sperrte Spessiwzew das Mädchen in seiner Wohnung ein und folterte sie drei Wochen lang. Als die Polizei sie entdeckte, war sie bereits schwer verstümmelt und starb später im Krankenhaus. Spessiwzew wurde für verrückt erklärt und für drei Jahre in ein Irrenhaus gebracht. Nachdem er für gesund erklärt wurde und 1995 nach Hause zurückkehrte, nahm er seine mörderischen Tätigkeiten wieder auf.

Die Mutter von Spessiwzew half, die Leichen loszuwerden. Spessiwzew lockte Menschen aus verschiedenen Gründen nach Hause. Manchmal unterstützte ihn seine Mutter oder Schwester und schufen das Bild einer „normalen“ Familie.

Die Nachbarn beschwerten sich bei der Polizei über die laute Musik und den üblen Geruch aus Spessiwzew Wohnung, aber in der Provinzstadt Nowokusnezk schenkten die Polizisten dem ganzen nicht viel Aufmerksamkeit. Schließlich wurde er bei einer routinemäßigen Inspektion durch einen Klempnerdienst überführt. Als der Wahnsinnige sich weigerte, die Tür zu öffnen, rief der Klempner die Polizei.

Derzeit wird Spessiwzew in einer psychiatrischen Abteilung überwacht. Seine Mutter saß 13 Jahre im Gefängnis und wurde seitdem entlassen. Seine Schwester wurde für unschuldig erklärt.

4. Michail Popkow

Dieser Serienmörder schaffte es, mehr Morde zu begehen als Tschikatilo und Pitschuschkin. Popkow begann zu töten, während er bei der russischen Polizei war.

Von 1994 bis 2000 kam es in der russischen Stadt Angarsk zu über 20 tierischen Morden an jungen Frauen. Die Verbrechen waren bis 2012 ungeklärt, wiederholte Gentests zeigten, dass Popkow, der zuvor verhört wurde, der Mörder war.

Popkow sagte, dass seine Frau ihn schon früh in ihrer Beziehung betrogen hat. Er tat jedoch nichts, weil er ihre Kinder bemitleidete. Aber ab diesem Zeitpunkt beschloss er, junge Frauen zu „bestrafen“, die sich „schlecht benommen haben“. Als Popkow nach seiner Schicht als Polizist in seinem Auto nach Hause fuhr, nahm er junge Frauen mit, die betrunken waren und bot ihnen erst eine Fahrt und dann Geschlechtsverkehr an. Popkow tötete die Frauen, die einverstanden waren. Popkow „untersuchte“ Morde, die er selbst begangen hatte, um mögliche Hinweise zu vertuschen, die ihn vielleicht verraten hätten.

