Das monströse Moskau: Warum essen die Stadtbewohner jeden Tag 234 Blauwale?

In Moskau leben 12,5 Millionen Menschen. Wenn alle Bewohner dieser Metropole sich in eine Reihe stellen würden und Händchen halten würden, würden sie eine Strecke von 21 800 Kilometern zurücklegen. Wenn die Kette im Zentrum von Moskau beginnen würde, würde die Person in der Mitte in Rio de Janeiro landen, das 11 000 Kilometern von der russischen Hauptstadt entfernt ist.

Der durchschnittliche Moskauer ist 175 Zentimeter groß. Wenn jemand alle Bewohner der Hauptstadt auf seinen Schultern tragen würde, würden die Menschen an der Spitze dieser riesigen Pyramide in der Exosphäre landen und könnten Raumschiffe vorbeifliegen sehen.

Die Bevölkerung von Moskau entspricht der Gesamtbevölkerung von Finnland, Neuseeland, Katar und Mauritius.

Moskau ist genauso groß wie Luxemburg mit seinen 2 500 Quadratkilometer und kann 5 700 Vatikans aufnehmen.

Man braucht sehr viel Lebensmittel, um eine solche Großstadt zu ernähren. Moskauer brauchen täglich 32 877 Tonnen Lebensmittel, was ungefähr 234 Blauwalen entspricht. Zum Vergleich ein Blauwal wiegt 140 Tonnen.

Moskauer essen 300 Tonnen Eis an Sommertagen, was so viel wie 50 afrikanischen Elefanten entspricht. Ein Elefant wiegt sechs Tonnen.

Wenn eine Person täglich 2 Liter Wasser trinkt, dann braucht Moskau täglich 25 Millionen Liter an Frischwasser. Diese Wassermenge könnte das gesamte Reflexionsbecken vom Lincoln Memorial in Washington füllen.

Um alle Stadtbäder zu füllen, alle Toiletten zu spülen und alle technischen Einrichtungen der Stadt zu warten, werden pro Tag 200 Liter Wasser für jede Person benötigt. Diese riesige Wassermenge könnte 100 Reflexionsbecken vom Lincoln Memorial in Washington füllen. Um genau zu sein, 100 solcher Becken an einem Tag!

In Moskau gibt es eine erstaunliche Anzahl von Wohnungen und Häusern. Die Russen messen die Größe ihres Hauses in Quadratmetern. Nach Angaben des Föderalen Dienst der Staatlichen Statistik der Russischen Föderation beträgt Gesamtfläche aller Moskauer Wohnhäuser in 2016 237 Millionen Quadratmeter. Das sind 50 Prozent mehr als die Fläche Liechtensteins mit all ihren Gebäuden, Wäldern, Bergen und Feldern.

Insgesamt gibt es in der Stadt 4,9 Millionen Autos. Bei einer Hin- und Rückfahrt werden 3,6 Liter Kraftstoff verbraucht. Ein Liter AI-95 kostet 66 Cent. Es bedeutet, dass Moskauer täglich Benzin im Wert von 11,5 Millionen Dollar verbrennen. Mit diesem Geld könnten Sie sich ein eigenes Schloss oder eine exotische Insel kaufen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.