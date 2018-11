Zehn überraschende Fakten zu Moskau

1 Der Kreml sah früher anders aus als heute

Moskauer Kreml von Pjotr Wereschtschagin, 1879 Jaroslawler Kunstmuseum Jaroslawler Kunstmuseum

In den Jahren 1485-1495 errichteten italienische Meister die heute noch bestehenden Mauern und Türme aus rotem Backstein. Aber historische Bilder des Moskauer Kremls deuten darauf hin, dass seine Mauern bis ins 20. Jahrhundert weiß waren. Als sich die weiße Tünche von den Ziegelmauern mit der Zeit löste, wurde sie erst nach einiger Zeit durch Rot ersetzt.

Auch die berühmten roten Sterne auf den Kremltürmen waren nicht immer dort. Bis 1935 waren die Kremltürme mit Doppeladlerfiguren, dem Symbol des russischen Reiches, geschmückt. Nach der Revolution wurden die Symbole des früheren Regimes durch die Sterne ersetzt.

2 Auf dem Roten Platz befindet sich ein Friedhof

Archivfoto Archivfoto

Der erste Massenfriedhof in der Nähe der Kremlmauer wurde 1917 errichtet und das erste Einzelgrab 1919. Im Jahr 1924 wurde das Mausoleum zum Mittelpunkt der Nekropole an der Kremlmauer. Die einbalsamierte Leiche des Anführers der russischen Revolution, Wladimir Lenin, liegt dort noch heute.

Viele prominente Persönlichkeiten, Militärs und Schriftsteller wurden in den folgenden Jahren neben der Kremlmauer beerdigt. Dies endete jedoch 2013, als der Föderale Militärische Gedenkfriedhof bei Moskau eröffnet wurde.

3 Durch Moskaus Altstadt fließt ein Fluss, den die meisten Moskauer nie gesehen haben

Neglinnaja im XVIII. Jahrhundert Karl Lopyalo Karl Lopyalo

Ein Nebenfluss der Moskwa, die Neglinnaja, war bis in die 1860er Jahre ein Ärgernis für die Bewohner der Hauptstadt: Wenn es regnete, waren der Trubnaja-Platz und die der Nähe liegenden Straßen völlig überflutet. Am Ende leiteten die Stadtplaner die Neglinnaja in einen unterirdischen Tunnel um.

4 Moskau verbraucht 33 000 Tonnen Lebensmittel pro Tag…

Alexander Rjumin/TASS Alexander Rjumin/TASS

Zum Vergleich: Dies ist das Gewicht von 234 Blauwalen, den größten Tieren der Welt. Die Stadtbewohner scheinen gewaltige Ressourcen für das tägliche Überleben zu benötigen. Zusammen geben sie fast 10 Millionen Euro pro Tag aus, nur um ihre Autos zu betanken.

5 Der Kundenrekord eines McDonald's-Restaurants gehört einer Moskauer Filiale der Fast-Food-Kette

Oleg Buldakow/TASS Oleg Buldakow/TASS

Als McDonald's am 31. Januar 1990 sein erstes Restaurant in Russland auf dem Puschkinplatz in Moskau eröffnete, erstreckte sich die Schlange über mehrere Kilometer. An diesem historischen Tag hat das Restaurant mehr als 30 000 Menschen bedient, ein Rekord, der weltweit ungebrochen ist. Mit 2,8 Millionen Kunden war es 2008 das am meisten besuchte Restaurant der Kette.

6 Russlands teuerste Straße ist in Moskau, kein Wunder

Asja Dobrowolskaja/TASS Asja Dobrowolskaja/TASS

Das ist die Stoleschnikow-Gasse - eine Fußgängerzone, die Twerskaja und Petrowka verbindet. Ein Quadratmeter kostet (rus) hier mehr als 2 600 Euro pro Jahr, was die Stoleschnikow-Gasse zur 15. teuersten Straße der Welt macht (rus).

Nach dem Umbau der Straße in eine Fußgängerzone haben die Luxusmarken wegen fehlender Parkplätze vor ihren Geschäften einige Kunden verloren.

7 In Moskau wohnen praktisch keine „einheimischen Moskowiter“ mehr

Artjom Geodakjan/TASS Artjom Geodakjan/TASS

Heute machen sie nicht mehr als fünf Prozent aller Einwohner aus, so die Historiker (rus). Sicherlich gibt es keine offizielle Definition des Begriffs „einheimischer Moskowiter“, aber im Allgemeinen werden sie als Menschen betrachtet, deren Vorfahren seit mehreren Generationen in Moskau leben.

Von „einheimischen Moskowitern“ wird oft behauptet, sie hätten ihre eigene Aussprache und seien stolz auf ihre Moskauer Wurzeln.

8 Die Moskauer U-Bahn ist die verkehrsreichste und größte in Europa..

Nadeschda Latjuk/TASS Nadeschda Latjuk/TASS

... und der Sechste auf der Welt im täglichen Personenverkehr. Nach der Eröffnung von sieben neuen Stationen im September 2018 hat die Moskauer Metro jetzt 222 Stationen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.