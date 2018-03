Alles, was Sie über Moskau wissen müssen

Russia Beyond

Geschichte

Es begann mit Eifersucht – wie Moskau vom Dorf zur Hauptstadt aufstieg

Im September 2017 feierte die russische Hauptstadt ihren 870. Geburtstag. Wir erläutern, wie der Konflikt zweier leidenschaftlicher Adliger die Stadt prägte und formte.

In weiterem Beitrag erfahren Sie alles über die wichtigsten Wendepunkte in Moskaus Geschichte, die erklären, wie sich die Stadt von einem kleinen Dorf weit in der osteuropäischen Tiefebene zur Weltmetropole mit zwölf Millionen Einwohnern verwandelte.

Warum wird Moskau das „Dritte Rom“ genannt?

Für die russische Hauptstadt gibt es in Russland viele Ausdrücke. So wird Moskau gerne „erstthronig“, „goldköpfig“ oder „großes Dorf“ genannt. Eine der ungewöhnlichsten und zugleich bekanntesten Bezeichnungen aber geht auf das Mittelalter zurück und lautet: „Drittes Rom“. Was hat es damit auf sich?

Moskau gestern und heute: Finde zehn Unterschiede!

Eine kurze Zeitreise nach Moskau in Schwarz-weiß: Sehen Sie den Roten Platz, das Bolschoi-Theater und die Straßen der russischen Hauptstadt von vor 100 Jahren.

Reisetipps

Zehn kostenlose Apps, die einen Besuch in Moskau unvergesslich machen

Überall in Moskau gibt es kostenloses W-Lan. Sie können sich also problemlos alle Apps herunterladen, die Ihnen im Urlaub weiterhelfen. Wir stellen zehn Apps vor, mit denen Sie Ihren Besuch der russischen Hauptstadt garantiert genießen.

Alles außer Fußball: Fünf Tipps, die Ihren nächsten Moskau-Besuch unvergesslich machen

Da der Eröffnungstag der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 immer näher rückt, sollten Sie eine To-Do-Liste für die austragenden Städte haben. Heute stellen wir Ihnen die russische Hauptstadt vor, die auch 2018 ihren Gästen wie immer viel zu bieten hat.

Verkehr

Survival Guide: Wie Sie sich in Moskau sicher fortbewegen

In unserem kurzen Praxis-Guide erzählen wir Ihnen, was es bei der Wahl des Verkehrsmittels in der russischen Hauptstadt zu beachten gilt.

Survival-Tipps: Wie finde ich das richtige Ticket für die Moskauer Metro?

Fahrkarten aus Papier und Metallmarken gehören in Russland mittlerweile schon fast völlig Vergangenheit an. Den Moskauer Nahverkehr können Sie sogar schon mit Smartphone oder speziellen Armbändern nutzen. Russia Beyond hilft Ihnen bei der Suche nach dem für Sie "maßgeschneiderten" Ticket.

Oma-Armeen und modernes Zahlen: So nutzen Sie die Moskauer Metro wie Einheimische

Die Fahrt mit der Moskauer Metro ist an sich schon ein Erlebnis. In der Hauptverkehrszeit sollten Sie jedoch diese Tipps beherzigen.

Ein Tag auf zwei Rädern: Die fünf schönsten Rad-Touren durch Moskau

Im Unterschied zu Amsterdam, Kopenhagen oder Münster ist Moskau natürlich nicht gerade als Fahrradtstädt berühmt. Dennoch kann man die russische Hauptstadt auch auf seinem - oder einem geliehenen - Drahtesel unsicher machen. Wir empfehlen die besten Routen.

Essen & Trinken

Feine Küche: Fünf exquisite Restaurants in Kremlnähe

Neben spannender Geschichte und vielfältiger Kultur bietet das Moskauer Stadtzentrum um den Kreml auch tolle – wenn auch nicht ganz billige - kulinarische Highlights. Wir zeigen Ihnen die besten und interessantesten neuen Restaurants Moskaus.

Futtern wie bei Muttern: Moskaus beste russische Restaurants

Wo gibt es das beste russische Essen der Stadt? Russia Beyond hat sich bei Expats und Besuchern in Moskau umgehört.

Fünf Restaurants mit atemberaubendem Blick auf Moskau

Einige Moskauer Restaurants ziehen ihre Gäste nicht nur mit ihren talentierten Chefköchen an, sondern auch mit ihrer einmaligen Aussicht auf die Hauptstadt. Hier ist unsere Liste der Top Fünf der Restaurants mit dem atemberaubendsten Ausblick.

Moskau für Weinliebhaber: Fünf Bar-Tipps für jeden Geschmack

Moskaus Weinszene folgt anderen Welthauptstädten auf dem Fuße. Russia Beyond legt Ihnen persönlich diese Weinstuben im Zentrum der russischen Hauptstadt an Herz und Gaumen.

Unterkunft

Reisen wie die Stars: Die fünf teuersten Suiten in Moskauer Hotels

Moskau ist auch eine der teuersten Städte der Welt. Hier finden auch die Schönen und Reichen alles, was ihr Herz begehrt. Das betrifft auch Hotels für all jene, die sich ihr Leben nicht ohne Glanz und Glamour vorstellen können.

Wohnung gesucht! So überleben Sie die Jagd nach einem Moskauer Zuhause

Leben in Moskau ist natürlich aufregend, die Wohnungssuche allerdings nicht immer einfach. Damit der Start in den neuen Alltag in der russischen Hauptstadt nicht schiefgeht, haben wir ein paar Tipps zusammengestellt.

Können Sie es sich leisten, in Moskau zu wohnen?

Moskau ist zwar nicht die allerteuerste Stadt der Welt, doch die Lebenshaltungskosten könnten den einen oder anderen Zuwanderer sicherlich vor Herausforderungen stellen. Hier lesen Sie über einige der durchschnittlichen Ausgaben, die das Leben in der russischen Hauptstadt mit sich bringt.

Kultur & Unterhaltung

Aus der bewegten Geschichte des Moskauer Kremls

Der Moskauer Kreml mit seinen mächtigen Mauern und zwiebelturmgeschmückten Kirchen ist das Symbol Moskaus, Russlands und seiner Macht in der Welt – so war es unter den frühen russischen Zaren (bis zu Peter I.) und auch heute gilt das für die russische Staatsführung.

Die sieben Wunder des Roten Platzes

Fantastische Kirchen, die größten und ältesten Luxusgeschäfte der Welt und unzählige Festivals: All dies und mehr finden Besucher auf dem Roten Platz inmitten Moskaus.

Fünf gute Gründe, das Puschkin-Museum zu besuchen

Im Mai 2017 feierte das Staatliche Puschkin Museum für bildende Künste den 105. Jahrestag seiner Gründung. Wir kennen mindestens fünf Gründe, warum Gäste wie Bewohner der Stadt das Museum unbedingt besuchen sollten.

Tretjakow-Galerie: Zehn Fakten, die selbst Russen nicht kennen

Die Tretjakow-Galerie in Moskau ist eines der wichtigsten russischen Museen. Russia Beyond erinnert an interessante Details aus der Geschichte der traditionsreichsten Sammlung russischer Kunst.

Bolschoi & Co. zum Schnäppchenpreis: Wo Sie günstig und bequem Tickets bekommen

Mit diesen Tipps können Sie viele Ballett-, Oper- und Theateraufführungen in Russland günstiger erleben – und damit auch praktisch öfter besuchen!

Die zehn beeindruckendsten Kirchen in Moskau

Wenn es um Kirchen geht, halten sich die meisten Reiseführer an die bekanntesten Kirchen in Moskau, wie die Basilius- oder die Christ-Erlöser-Kathedrale. Russia Beyond jedoch hat für Ihren nächsten Kirchenbesuch in Moskau ein paar Geheimtipps parat.

