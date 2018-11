Sechs abergläubische Stellen in Moskau, die alle Ihre Probleme lösen werden

Russen sind ein mysteriöser Haufen: Von Maschinengewehren bis hin zu sprechenden Goldfischen - sie sind in der Lage, an jeder Ecke ein Omen zu sehen. Gibt es eine bestimmte Vorgehensweise für diesen Aberwitz?

1. Metrostation Ploschtschad Rewoljutsii

Sergei Vedyaschkin/Moskva Agency Sergei Vedyaschkin/Moskva Agency

Diese legendäre Station am Roten Platz ist bekannt für ihre spektakulären Marmorbögen und Skulpturen, die der bolschewistischen Revolution von 1917 gewidmet sind. Die 76 Bronzestatuen feiern Menschen aus allen sozialen Schichten, unter anderem: Soldaten, Bauern, Schriftsteller, Piloten, Studenten, Sportler und Fabrikarbeiter.

Die bekannteste Skulptur in Ploschtschad Rewoljutsii ist jedoch nicht einmal ein Mensch. Die Hunde, die die Grenzposten schützen, sind in der Tat Moskaus Glückspunkt. Reiben Sie einfach die Nase der Hunde für einen garantiert guten Tag oder um eine Prüfung erfolgreich zu bestehen.

Andere weniger bekannte „Glücksbringer“ der Station Ploschtschad Rewoljutsii sind ein Hahn, der darauf wartet, gestreichelt zu werden, damit er Ihre Geldprobleme lösen kann, und ein Student, dessen Bleistift für den Erfolg bei der Verteidigung Ihrer Abschlussarbeit gestreichelt werden kann.

2. Die Statue „Alter Mann und Goldfisch“

Maxim Grigorjew/TASS Maxim Grigorjew/TASS

Zwischen dem Einkaufszentrum Ochotny Rjad und dem Alexandergarten befindet sich eine der eigenartigsten Statuen Moskaus, die zufällig auch eine der glücklichsten ist. Die Skulptur zeigt einen alten Mann, der zufällig einen riesigen sprechenden Goldfisch mit bloßen Händen gefangen hat und angesichts seines Gesichtsblicks weiß er genau so wenig, wie ihm geschieht, wie ein jeder von uns.

Die Statue ist eine Ode an das Puschkinmärchen vom Fischer und Fischlein, das die Geschichte eines Mannes erzählt, der einen goldenen Fisch fängt, der ihm jeden Wunsch erfüllen kann. Für einen Moment des Glücks reiben Sie einfach die Hände des alten Mannes und klopfen Sie dann dem Goldfisch auf den Rücken, während Sie sagen: „Habt Erbarmen mit der Kaiserin-Fisch!“. Zu Russisch: „Pomiluj imperatritsu-rybu!“. Gehen Sie jedoch nicht so weit, wie die Charaktere in der Geschichte, die am Ende nichts als Strafe für ihre Gier bekommen.

3. Obrastsow-Puppentheater

Witalij Belousow/TASS Witalij Belousow/TASS

Getreu der Natur des Inneren des Gebäudes zeigt die Uhr an der Fassade dieses Marionettentheaters eine Reihe von versteckten Handmonstern, die sich in kleinen Häusern verstecken. Um die Ecke jeder Stunde beginnt der wilde Hahn auf der Spitze der Uhr zu krähen und ruft eines der anderen Tiere aus seinem Haus. Wenn sie das Glück haben zu sehen, wie die Uhr hier 12 schlägt, wird jeder Wunsch, den Sie sich vor Ort wünschen, in Erfüllung gehen.

4. Iweron-Kapelle, Roter Platz

Wladimir Sidorenko/Sputnik Wladimir Sidorenko/Sputnik

Dieser Glücksbringer befindet sich direkt am Eingang der bekanntesten Touristenattraktion Moskaus, das heißt, Tausende gehen jeden Tag an ihm vorbei, ohne es zu bemerken.

Bei den Pforten des Roten Platzes liegt die Iweron-Kapelle, eine kleine blaue Konstruktion, die eine Kopie der wunderbaren Panagia Portaitissa-Ikone beherbergt. Vor der winzigen Kapelle liegt ein goldener Kompass; es heißt, wenn man auf dem Kompass steht und sich eine Münze über die linke Schulter wirft, wird das Leben einen bald auf eine weite Reise in Richtung der Münze geleiten.

5. Ähre-Brunnen bei WDNCh

Die spektakulären Goldbrunnen, welche einem „Sowjetischen Versailles“ gleichen, sind für ihre pikante Symbolik ebenso wie für ihre Pracht bekannt. Der Brunnen der Goldenen Ähre im Teich des Parks ist den Moskauern liebevoll als „goldener Phallus“ bekannt. Die Legende besagt, dass das Rudern mit einen Boot zum Springbrunnen Fruchtbarkeit garantieren soll.

Einer Geschichte nach soll ein heißblütiger georgischer Mann einst zwei Stunden lang um den Brunnen herum rudert sein. Woraufhin besorgte Parkwächter ihn aus dem Wasser zu retten. Hat es bei ihm funktioniert? Sie werden wohl seine Frau fragen müssen.

6. Metrostation Belorusskaja

Ramil Sitdikow/Sputnik Ramil Sitdikow/Sputnik

Wenn Sie den „goldenen Phallus“ besucht haben, aber Ihre neu entdeckte Fruchtbarkeit noch nicht voll ausschöpfen können, sollten Sie vielleicht einen Besuch auf dem Belorusskaja-Bahnhof mit einer berühmten Skulptur des jungen weißrussischen Soldaten wagen. Der angeschlossene Belorusskj Bahnhof, welcher eine tragende Säule für den Fernverkehr ist und für Menschen, die auf Geschäftsreise gehen. Es heißt, dass die Maschinengewehre der Soldaten jeder Person narrensichere Wünsche in Erfüllung gehen lassen, die darauf hoffen, während ihrer Reise das romantische Glück zu finden.

