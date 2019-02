Russische Insta-Oma: “Es gibt viele Blogger, aber haben Sie solche wie ich gesehen?” (BILDER)

Russia Beyond

“Schon seit meinem Geburt bin ich ein großer Hype”, scherzt die Bloggerin Olga Kiprijanowna, die seit zwei Jahren auf Instagram aktiv ist und bereits über 235 000 Fans hat.

Gerne parodiert Olga beliebte Blogger und Influencer, nimmt an alle Insta-Challenges teil und dreht lustige Mini-Videos über Beziehungen und peinliche Lebenssituationen.

Ihr Sohn hilft bei den organisatorischen Vorbereitungen mit, während ein Kameramann, ein Drehbuchautor und ein Redakteur an der Erstellung der Videos arbeiten.

“Ich weiß nicht, ob mein Blog so beliebt geworden wäre, wenn ich jünger wäre”, sagt Olga. “Es gibt viele Blogger, aber kennen Sie Leute wie mich?”

In der geschlossenen nordrussischen Stadt Sewerodwinsk im Jahr 1952 geboren, arbeitete sie den größten Teil ihres Lebens als Zahnärztin. Als sie vor sechs Jahren in den Ruhestand ging, beschloss sie, etwas in ihrem Leben zu ändern. Sie zog nach Sankt Petersburg, wo ihr Sohn studierte.

Anfangs hatte sie einfach Freude am Leben und fand neue Hobbys. Sie kaufte eine Kamera, lernte neue Leute kennen und nahm sogar an einer Modenschau als Laufstegmodel teil. “Ich hatte diese Wissbegierde, die neuen Technologien zu verstehen und auszuprobieren”, erklärt Olga. “Und es hat mich schließlich dazu gebracht, einen eigenen Blog zu erstellen.”

“Im Ruhestand kann es wirklich nicht langweilig sein!”, sagt Olga und demonstriert gerne ihre bemerkenswerte körperliche Fitness. Wie gefällt Ihnen dieser Spagat?

Seit ihrer Kindheit treibt Olga Sport: Sie hat unter anderem Volleyball, Gymnastik und Eislaufen probiert - und sie hat alles geliebt. Im Sommer fährt die Bloggerin am liebsten Fahrrad, während sie im Winter Langlauf macht. Olga gibt gerne zu, dass sie sich wie eine 30-jährige fühlt. Sie liebt es, mit jungen Leuten rumzuhängen.

“Man sagt mir oft: ´Was glaubst du, wohin es dich zieht? Beruhige dich einfach und stricke Socken oder so´. "Aber ich will es nicht!”

Mit Ironie reagiert Olga auf die Themen wie plastische Chirurgie und Schönheitstricks: “Ich kann mir das Gesicht straffen lassen, aber wie werde ich mich dann von anderen unterscheiden? Ich bin ich!”.

Um erfolgreich zu sein, muss man viel arbeiten, sagt Olga. Und nur das tun, was einem gefällt. “In der Sowjetunion haben wir uns oft Sorgen gemacht, was andere sagen würden. Aber Sie müssen nach Ihren persönlichen Wünschen leben, ohne auf andere zu schauen.”

