Warum eine russische Babuschka der beste Lebensberater ist

Auch wenn Sie keine Verwandten in Russland haben, eine Großmutter - Babuschka - wird ihre Begleiterin und Unterstützerin in den wichtigsten Fragen des Lebens sein.

In Russland ist eine Babuschka mehr als nur eine nette ältere Dame. Egal, ob es eine Verwandte ist oder nur die Nachbarin, sie wird immer bereit sein, ihre Erfahrungen mit Ihnen zu teilen und Ihnen als wahrscheinlich beste Lebensberaterin mit Rat und Tat zur Seite stehen.

1. Hüter der Familienwerte

Der französische Journalist Erwann Peñsec lernte seine russische Babuschka Ludmilla kennen, als er nach Moskau zog. Sie wohnte im Nachbarzimmer seiner Wohngemeinschaft. „Ihre erste Frage war, ob ich verheiratet bin“, erinnert er sich. „Oft betonte sie, dass ich ja schon 25 Jahre alt sei und es höchste Zeit wäre, eine Seelenverwandte zu finden.“

Die jungen Russen haben es heute nicht eilig, eine Familie zu gründen. Der Universitätsabschluss und eine feste Stelle stehen zuerst auf der Liste, aber für die ältere Generation stehen Beziehungen und Liebe ganz oben. „Ich sagte zu ihr, dass ich zuerst mein Studium beenden und einen guten Job bekommen wolle, aber das hat sie natürlich nicht davon abgehalten, fast jede Woche nachzufragen, ob ich endlich eine schöne Frau gefunden habe“, erzählt Erwann.

Hai Thanh Hai Thanh

Die vietnamesische Studentin Hai Thanh lernte von der Babuschka Tamara Russisch über Skype. Auch sie erinnert sich daran, dass sie oft gefragt wurde, wann sie denn heiraten wolle, obwohl sie erst 28 Jahre alt war. „Ich sagte, dass ich zuerst die Universität abschließen wolle, aber sie meinte, ich solle mich auf Familie konzentrieren, weil das wichtiger sei als eine Karriere. Es war sehr nett.“ Als sie sich endlich trafen, nahm Tamara sie mit zu ihrer Tochter und den zwei Enkelkindern, die russische Lieder für sie sangen.

2. Gesund essen (auch wenn Sie eine andere Vorstellung von gesunder Ernährung haben)

"Im Winter sagte mir Babuschka oft, dass ich mehr essen muss, um das russische Klima zu überleben", sagt Erwann . „Sie wusste, dass ich Vegetarier bin und verwöhnte mich mit speziellen sehr fettreichen Gerichten. Als mich einmal mein Vater und meine Stiefmutter besuchten, tischte sie ihre Version von Soulfood auf: Pelmeni und Vareniki im Teig mit Unmengen Mayonnaise in einer Schüssel voller Öl. Mein Vater konnte vor Bauchschmerzen nicht schlafen.“

Erwann Peñsec Erwann Peñsec

Trotzdem lehrte ihn Babuschka Ludmilla, echten Plow, Knödel und sogar Hüttenkäse zuzubereiten.

Die in Großbritannien lebende Genevieve Holl-Allen traf ihre Babuschka Galina bei einem Aufenthalt in Sankt Petersburg. Galina war ihre Vermieterin. Ihre Babuschka lehrte sie (eng), dass ein leckerer Brei, Kascha, jedes Problem - von schlechtem Wetter bis zu mieser Stimmung - lösen könne. „Jeden Tag stellte sie triumphierend eine riesige Schüssel Haferbrei vor mich. Dazu hielt sie einen leidenschaftlichen Vortrag über die gesundheitlichen Vorteile von Brei“, berichtet Genevieve in ihrem Blog. Dieser Haferbrei wurde mit viel Zucker, Butter und ganz viel Herz zubereitet.

3. Entdecken Sie die Welt

Erwann Peñsec Erwann Peñsec

„Dank meiner Babuschka habe ich Russland entdeckt“, sagt Hai Thanh. „Sie sprach mit so viel Wärme von ihrer Heimatstadt, wo sie die Jugend verbracht hat, dass ich einfach dorthin reisen musste. Ich begann mit Moskau und Sankt Petersburg, ging nach Uljanowsk, sah die Wolga und kam schließlich nach Jekaterinburg, der Stadt zwischen Europa und Asien. Und natürlich besuchte ich die baschkirische Stadt Tuimasy, wo sie herkam.“

4. Babuschka stärkt Ihnen den Rücken

Traditionell unterstützen russische Großmütter ihre Kinder bei der Hausarbeit und Kinderbetreuung. Sie verschreiben sich der Aufgabe, das Leben der neuen Generation zu verbessern. Auf sie ist immer Verlass. Doch manchmal geben sie ungewöhnliche Ratschläge.

Erwann Peñsec Erwann Peñsec

Genevieve erinnerte sich daran, dass ihre Babuschka während ihres gesamten Aufenthalts in Sankt Petersburg „eine unverzichtbare Quelle des Wissens“ war, aber ihre Ratschläge waren etwas exzentrisch.„Als ich krank war, wurde mir befohlen, nur lauwarmes Wasser zu trinken, niemals kalt, und sie sagte mir, dass ein Schuss Wodka mich in kurzer Zeit von Halsschmerzen befreien würde. Sie betonte, dass ihre persönliche Erfahrung die Wirksamkeit bewiesen habe.“

5. Alter ist nur eine Zahl

Die meisten russischen Großmütter sind keine archetypischen alten Damen, die ihre Tage damit verbringen, Socken zu stricken oder Strümpfe zu stopfen. Sie fahren Snowboard, tanzen gerne und betreiben Extremsport. Die berühmte russische Babuschka Jelena Jerkowa aus Krasnojarsk liebt ihre Asienreisen - sogar im Alter von 91 Jahren. Valentina Kuleschowa aus Krasnodar, die 86 Jahre alt ist, ist ein Instagram-Star. In ihrem Blog teilt sie Rezepte, Erinnerungen und Ratschläge.

Der Omsker Fotograf Igor Gavar hatte die Idee, russische Großväter und Großmütter mit dem gewagtesten Modegeschmack zu fotografieren. Er gründete „Olduschka“, eine Modelagentur für Senioren. Seine Models sind davon überzeugt, dass das Leben erst mit dem Rentenalter beginnt. Was denken Sie?

