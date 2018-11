Sieben Arten vom russischen Brei: der perfekte Start in den Tag

Die Russen scherzen, dass sie Kascha (Brei) aus allem machen können, sogar aus einer Axt. Sie brauchen nur Getreide, Milch und gute Laune.

1. Gurjew-Brei

Gurjew-Brei ist ein klassisches russisches Gericht, zarter Grieß in Kombination mit Beeren und Nüssen verwandeln die Schale in ein Dessert. Der Brei wurde Anfang des 19. Jahrhunderts von Sachar Kusmin erfunden, einem Bauern, der als Koch im Haus des russischen Finanzministers Dmitri Gurjew diente. Der Beamte war von diesem herrlichen Haferbrei so sehr begeistert, dass dieser schließlich nach ihm benannt wurde. Es war außerdem das Lieblingsgericht des russischen Kaisers Alexander dem Dritten. Das Rezept ist seit der Zarenzeit unverändert geblieben.

2. Hirse-Kürbis-Brei

Sind Sie ein Kürbisfan? Sein süßer und herzhafter Geschmack ergänzt sich ausgezeichnet mit der Hirse. Sie können auch getrocknete Aprikosen als auch Rosinen hinzufügen, der Brei wird anschließend im Ofen gebacken.

3. Zaren-Kascha

Russen vergleichen oft großartige Dinge mit Zaren, haben Sie schon jemals von der Zarenglocke gehört? Dieser Brei zählt ebenfalls zu den Dingen, die wegen ihrer Besonderheit den Zarennamen tragen. Es wird aus Perlgraupengersten hergestellt und war ein Lieblingsgericht von Peter dem Großen und der Balletttänzerin Maja Plissezkaja. Die Russen bereiten dieses Gericht mit Pilzen zu und backen es anschließend in einem Topf.

4. Grießbrei

Für viele Russen beschwört der Grießbrei, Mannaja Kascha, die besten und schlechtesten Kindheitserinnerungen auf einmal herauf. Einerseits kann dieser Brei Klumpen enthalten, andererseits wird der milchige Grieß Kascha oft mit Marmelade serviert, was unglaublich lecker ist! Und es ist immer noch eines der beliebtesten Frühstücke für zu Hause, in Kindergärten, Schulen und Kantinen.

5. Buchweizenbrei

Buchweizen, oder Gretschka, ist eines der Grundpfeiler der russischen Küche. Es passt zum Frühstück mit Milch und Butter, zudem macht es sich gut für ein gesundes Mittagessen. Mit gebraten Zwiebeln und Pilzen passt es auch zu einem späten Abendessen. Viele Leute kochen es noch nicht einmal: Einfach kochendes Wasser über den Buchweizen gießen und über Nacht ziehen lassen, dann ist es am Morgen fertig.

6. Herkules-Brei

Wenn Kinder Herkules-Brei zum Frühstück essen, haben sie die Kraft des legendären Helden - dies erzählen zumindest viele russische Mütter ihren Kindern. In Russland gilt Haferbrei mit oder ohne Milch als eines der nahrhaftesten Frühstücke, reich an Ballaststoffen und gut für die Verdauung. Sie können etwas Obst und Honig hinzufügen, um dem ganzen eine süßliche Note zu geben.

7. Dinkelbrei

Dieses traditionelle russische Getreide ist ein Vorfahr des modernen Weizens. Dank seines hohen Proteingehalts und seiner hypoallergenen Eigenschaften ist es äußerst gesund. Es hat außerdem einen angenehmen nussigen Geschmack.

