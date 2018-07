Zucchinizubereitung à la russe: Drei einfache und köstliche Rezepte

Gartenarbeit ist in Russland in der Regel eine Freizeitbeschäftigung für die ganze Familie, bei der Großeltern, Eltern und Kinder die langen Sommertage zusammen auf dem Land verbringen. Sich um das Gemüse zu kümmern, es zu ernten und zuzubereiten gehört daher traditionell zum Datschaleben dazu. Ein Gemüse, das dabei besonders gut im russischen Klima gedeiht ist die Zucchini. Hier sind die drei einfachsten und besten Rezepte:

1 Sapekanka mit Zucchini und Brimsen

Legion Media Legion Media

Selbst diejenigen, die eine gleichgültige Einstellung zu Gemüse haben, werden bei diesem russischen Zucchini-Brimsen-Auflauf auf ihre Kosten kommen.

Zutaten:

Drei kleine Zucchini

50 Gramm Butter

Zwei Esslöffel Mehl

Ein Glas Milch

Zwei Eier

Salz

Gemahlener schwarzer Pfeffer

Ein Bund Petersilie

Ein Bund Basilikum

200 Gramm Brimsen (oder Feta)

100 Gramm Hartkäse

Sonnenblumenöl

Zubereitung:

Waschen und schälen Sie die Zucchini. Schneiden Sie sie dann in dünne Kreise und lassen Sie sie für drei bis fünf Minuten im siedenden Wasser kochen. Gießen Sie das Wasser ab und lassen Sie die Zucchinikreise abkühlen, während Sie die Soße vorbereiten. Braten Sie dazu das Mehl in Butter an, verquirlen Sie die Milch mit den Eiern und geben Sie die Flüssigkeit zum Mehl. Rühren Sie alles solange um, bis es gut vermischt ist. Schmecken Sie es mit Salz und Pfeffer ab und nehmen Sie das Gemisch vom Herd.

Fetten Sie nun die Backform mit Sonnenblumenöl ein und legen Sie die Zucchinischeiben hinein. Pürieren Sie den Weichkäse, hacken Sie die Kräuter klein und verteilen Sie anschließend die Mischung auf den Zucchinischichten. Geben Sie dann die Soße sowie den geriebenen Käse darüber und backen Sie den Auflauf bei einer Temperatur von 200 Grad Celsius für 20 bis 25 Minuten im Ofen.

2 Pürierte Zucchini -Ingwer-Suppe

Legion Media Legion Media

Russen sind verrückt nach Suppen. Diese Variante ist schnell gemacht und schmeckt besonders gut. Der Ingwer verleiht ihr die nötige Schärfe und Ihnen die nötige Portion Energie.

Zutaten:

Zwei Liter Wasser

Drei bis vier Zucchini

Drei bis vier mittelgroße Kartoffeln

Eine kleine Zwiebel

30 Gramm Petersilie

100 Milliliter Sahne (mit 22 Prozent Fett)

20 Gramm Ingwer

Zwei Knoblauchzehen

Salz

Pflanzenöl

Zubereitung:

Erhitzen Sie das Pflanzenöl in einem Topf, fügen Sie die gehackten Zwiebeln und den Knoblauch hinzu und braten Sie alles zusammen an. Geben Sie dann die grob gehackten Zucchini, die Kartoffeln, die Petersilie und das Salz dazu, übergießen Sie das Gemüse mit Wasser und kochen Sie es 30 bis 40 Minuten lang.

Mengen Sie anschließend den geriebenen Ingwer bei und mixen Sie alles in einem Mixer oder mit einem Pürierstab kräftig durch. Passieren Sie die Masse danach durch ein Sieb und entfernen Sie so die Ingwerfasern. Kochen Sie die Suppe noch ein Mal auf und lassen Sie sie kurz köcheln.

Servieren Sie die pürierte Zucchini-Ingwer-Suppe schließlich mit Frischkäse, Croutons und Kürbiskernen.

3 Knusprige Zucchini stangen

Legion Media Legion Media

Dieses Rezept schmeckt mit Weichkäse und Bier gleichermaßen lecker und kann nach Belieben mit verschiedenen Gewürzen abgeschmeckt werden.

Zutaten:

Eine Zucchini

Drei Esslöffel Olivenöl

Ein Teelöffel Salz

Ein Teelöffel Knoblauchpulver

0,5 Teelöffel Paprika

Drei Esslöffel Panade

Zubereitung:

Schälen Sie zunächst die Zucchini und schneiden Sie sie in ein Zentimeter breite Streifen. Vermischen Sie nun das Olivenöl mit dem Salz und den Gewürzen und marinieren Sie darin die Zucchini für 20 bis 30 Minuten.

Würzen Sie dann die Zucchinistangen und legen Sie sie auf ein mit Backpapier bedecktes Blech. Backen Sie sie schließlich bei 200 Grad Celsius im vorgeheizten Ofen 15 bis 20 Minuten lang und nehmen Sie sie heraus, wenn sich eine goldene Kruste gebildet hat.

