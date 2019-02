Sieben Fakten zu Russlands enormer Größe

1. Russland ist das einzige Land der Welt, wo man elf Mal Neujahr, Geburtstag oder Weihnachten feiern kann. Von den 24 Zeitzonen liegen elf in Russland. Wenn die Sonne im Westen Russlands aufgeht, geht sie gleichzeitig im Osten unter.

2. Schon im 16. Jahrhundert wurde Russland zum größten Land der Welt, als russische Kosaken die Gebiete hinter dem Ural-Gebirge in Sibirien und im Fernen Osten eroberten. Diese Regionen machen 77 Prozent des russischen Staatsgebiets aus.

3. Die Einwohner Kaliningrads, der westlichsten Stadt Russlands im Osten Europas, können sich Wladimir Putins jährliche Neujahrsansprache auf YouTube neun Stunden vor Beginn des neuen Jahres in ihrer Region ansehen - also dann, wenn der Präsident die Menschen im Fernen Osten, in Kamtschatka, anspricht.

4. Russland grenzt an 18 Länder - das ist mehr, als jeder andere Staat: Zu den Nachbarn gehören Norwegen, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Belarus, Ukraine, Georgien, Aserbaidschan, Kasachstan, Abchasien, Südossetien, China, Mongolei, Nordkorea (Wassergrenze), Japan (Wassergrenze) und die USA (Wassergrenze).

5. Es nimmt etwa sechs Tage in Anspruch, um von Moskau nach Wladiwostok mit der Transsibirischen Eisenbahn zu fahren. Die längste Eisenbahnstrecke der Welt ist mehr als 9 289 Kilometer lang. Bevor die erste Eisenbahnlinie im zaristischen Russland gebaut wurde, dauerte eine Reise von Moskau nach Sankt Petersburg auch ungefähr sechs Tage.

6. Russland ist ungefähr 47-mal so groß wie Deutschland und 25-mal so groß wie Frankreich. Außerdem ist das Land größer als die Fläche vom Planeten Pluto, die “nur” 16,6 Quadratkilometer beträgt. Russland macht 10,995 Prozent der Landmasse der Welt aus.

7. Allerdings ist Russland nicht so riesig, wie es oft auf geografischen Karten dargestellt wird. Die so genannte Mercator-Projektion, die die Oberfläche der Erde auf einem flachen Blatt Papier zeigt, verformt die Größe der Landmasse, so dass der Breitengrad vom Äquator auf beide Pole zunimmt. Somit ist Russland also fast doppelt so klein (53 Prozent), als auf Karten dargestellt.

