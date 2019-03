Warum gibt es in Russland so viel mehr Frauen als Männer?

Seit langem übertrifft die Zahl der Frauen in Russland die der Männer bei weitem. Was steckt hinter diesem demographischen Phänomen?

2018 hat das Russische Föderale Staatliche Amt für Statistik (Rosstat) in seinem Bericht Männer und Frauen Russlands die Einwohnerzahl des Landes nach oben korrigiert – es hat sich herausgestellt (rus), dass 146,9 Millionen Menschen in Russland leben, davon 68,1 Millionen (46 Prozent) Männer und 78,8 Millionen (54 Prozent) Frauen.

Dieses Geschlechterverhältnis besteht seit über einem Jahrhundert. Nach der Volkszählung von 1897 gab es in Russland 32,1 Millionen (49 Prozent) Männer und 33,8 Millionen (51 Prozent) Frauen, und seitdem hat sich diese Kluft noch vergrößert. Von 1959 bis 1971 bestand Russland zu 45 Prozent aus Männern und 55 Frauen – der Zweite Weltkrieg forderte einen hohen Tribut, indem er über 25 Millionen Soldaten vernichtete.

Aber wenn wir uns genauer mit den Altersgruppen befassen, ändert sich die Verteilung. Bei den unter 29-Jährigen gibt es mehr Männer als Frauen, aber bei den über 70-Jährigen kommen 2.377 Frauen auf 1000 Männer. Dieser Unterschied ist in Regionen wie Welikij Nowgorod besonders auffällig, wo das Durchschnittsalter von Frauen 44 Jahre beträgt. Inzwischen machen Frauen 49,7 Prozent (rus) der erwerbstätigen Bevölkerung von Welikij Nowgorod aus, fast 75 Prozent der hiesigen Beamten sind weiblich und Frauen stellen 85 Prozent der Mitarbeiter in den lokalen Kommunalbehörden.

Diese Tendenz ist in Russland, wo es mehr alte Frauen als alte Männer gibt, weit verbreitet. Es gibt jedoch Regionen mit schwierigen Lebensbedingungen, in denen Männer die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen – aber nur in ländlichen Gebieten. Es handelt sich um die Regionen Murmansk, Tschukotka, Kamtschatka und Magadan sowie den Autonomen Kreis der Chanten und Mansen – all diese Gebiete befinden sich in Sibirien.

Wie der Rosstat-Bericht zeigt, scheinen Frauen das Land zu beherrschen. Zweiundsiebzig Prozent der russischen Beamten sind weiblich, in den kommunalen Behörden sind es mit 76 Prozent sogar noch mehr. Es gibt nur eine Kategorie, in der Männer das andere Geschlecht übertreffen, und das ist der höhere öffentliche Dienst, wo sie 60 Prozent der Arbeitskräfte ausmachen.

Gleichzeitig sind die beiden Geschlechter unter den wirtschaftlich aktiven Russen (im Alter von 15 bis 72 Jahren) fast gleichermaßen vertreten (37 Millionen Männer und 35 Millionen Frauen). In den Bereichen Bildung, Gesundheitsversorgung und Vertrieb spielen die Frauen eine signifikante Rolle.

