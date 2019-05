Sieben Fakten über Russlands Popdiva Alla Pugatschowa

Global Look Press, TASS

Fast jeder, der einst in der ehemaligen Sowjetunion gelebt hat, kennt den Namen Alla Pugatschowa. Selbst diejenigen, die kein Fan von Popmusik sind, lassen sich von ihren gefühlvollen Songs berühren. Doch wer genau ist eigentlich dieser Star des russischsprachigen Pops?

1. Sie war schlecht in der Schule

Archivfoto, Popugayka/Wikipedia Archivfoto, Popugayka/Wikipedia

Alla Pugatschowa wurde 1949 in Moskau geboren. Im Alter von fünf Jahren begann sie mit dem Klavierspielen. Das Mädchen war hochtalentiert und widmete ihre ganze Zeit der Musik. Andere, traditionellere Unterrichtsfächer, interessierten sie dagegen kaum. Nach der achten Klasse verließ sie die Schule und wechselte auf eine Musikschule. Schon ein Jahr später war sie, gemeinsam mit anderen Studenten, auf ihrer ersten Tour durch die ganze Sowjetunion unterwegs. Dort wurde sie von Komponisten entdeckt und gebeten, ihre Stücke einzuspielen. Die Werke schafften es ins Radio und Alla wurde zum Star.

2. Sie war die erste Künstlerin, die in Tschernobyl spielte

Nach der Katastrophe im Atomkraftwerk Tschernobyl im Jahre 1986 war Pugatschowa die erste Künstlerin, die den Ort besuchte. Dort gab sie ein Konzert für die Beteiligten an den Aufräum- und Reinigungsarbeiten. Während eines ihrer Lieder sang sie die Zeilen: „Warum ließen sie das Kraftwerk explodieren?“ und warf einen Stein auf einige Funktionäre der Kommunistischen Partei. Durch ihr teilweise aufmüpfiges Verhalten und aufgrund anderer gelegentlicher Eskapaden sahen die sowjetischen Behörden Pugatschowa eher kritisch. Trotzdem wurde sie für ihr Vermächtnis an Kunst und Kultur mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und geehrt. Sie gewann Titel wie „Herausragende Künstlerin“ und „Russische Volkskünstlerin“.

3. Sie war die bekannteste sowjetische Sängerin im Ausland

Wladimir Jazin/TASS, «Watch out!» Wladimir Jazin/TASS, «Watch out!»

Schon zu Sowjetzeiten tourte Pugatschowa durch die Welt und veröffentlichte ihre Musik international. Insgesamt wurden ihre Alben über 250 Millionen Mal verkauft. Eines davon, Watch Out! – wurde sogar auf Englisch publiziert. Die Backgroundsänger arbeiteten zuvor schon mit ABBA. Das Album wurde 1985 in Stockholm vorgestellt.

4. Nur ein Film mit ihr wurde von Kritikern geschätzt

Legion-Media, Juri Abramotschkin/Sputnik, TASS Legion-Media, Juri Abramotschkin/Sputnik, TASS

Pugatschowa versuchte sich auch als Schauspielerin. Sie spielte in vielen Filmen mit, darunter auch in Biografien. Dabei war sie jedoch weniger erfolgreich. Nur das Musicaldrama „Die Frau, die singt“ wurde mit guten Kritiken bedacht. Pugatschowa selbst erhielt einen prestigeträchtigen und hochdotierten Preis, den sie an das Internationale Zentrum für Kindergesundheit spendete.

Dazu versuchte sie sich noch als Geschäftsfrau und verkaufte Parfum und Schuhe. Sie besaß eine – nach ihr selbst benannte – Radiostation, die stündlich ihre Lieder spielte, und eröffnete eine Kunst- und Theaterschule für Teenager.

5. Sie verabschiedet sich offiziell von ihrer Karriere, um dann doch wieder zurückzukehren

Global Look Press Global Look Press

Seit Mitte der 90er-Jahre gibt Pugatschowa regelmäßig Abschiedskonzerte und -tourneen. Die Trauer bei den Fans ist jedoch mittlerweile nicht mehr groß. Sie können sich sicher sein, dass der Abschied nicht für immer ist, denn auf Allas Lebewohl folgt auch immer wieder ihre Rückkehr. Gleichzeitig bleibt sie nach wie vor eine öffentliche Persönlichkeit und tritt regelmäßig als Gast oder auch als Moderatorin in Fernsehshows auf. Zur Feier ihres 70. Geburtstags im April 2019 gab sie ein großes Konzert im Kreml. Die Tickets waren nach einer Woche ausverkauft.

6. Sie scheiterte lange daran, sich das Rauchen abzugewöhnen

Legion Media Legion Media

Als Schülerin probierte Pugatschowa ihre erste Zigarette. Nachdem sie sich das Rauchen einmal angewöhnt hatte, sei es sehr schwierig gewesen, damit wieder aufzuhören, so Alla. Das Laster begleitete sie viele Jahre lang, bis sie es nach 50 Jahren endlich ablegen konnte.

An ihrem 70. Geburtstag präsentierte sie sich dann in einem hervorragenden Gesundheitszustand. Nicht nur den Zigaretten hatte sie den Kampf angesagt, sondern auch der ungesunden Ernährung. Pugatschowa isst nach eigenen Angaben weder Salz noch Brot und baut zwischendurch Fastentage ein.

7. Sie ist in fünfter Ehe verheiratet

Archivfoto, Michail Potschujew/ТАСС Archivfoto, Michail Potschujew/ТАСС

Zum ersten Mal heiratete Alla im Alter von 20 Jahren. Ihr Angetrauter war der Zirkusartist Michail Orbakas. Die gemeinsame Tochter Kristina ist ebenfalls eine beliebte Sängerin.

Mit 28 heiratete sie zum zweiten Mal. Doch auch diese Ehe hielt nicht lange. Schon drei Jahre später kam es zur dritten Hochzeit.

1994 schockierte sie ihre Fans, indem sie den 18 Jahre jüngeren aufstrebenden Star Fillip Kirkorow heiratete. Die Ehe hielt elf Jahre und war bisher Pugatschowas längste. Auch nach der Scheidung blieben die beiden als Freunde verbunden.

2011 heiratete Pugatschowa zum fünften Mal. Diesmal war ihr Auserwählter der 27 Jahre jüngere Comedian und TV-Moderator Maxim Galkin. Ein paar Jahre später bekamen sie mithilfe einer Leihmutter zwei Kinder, die Zwillinge Jelisaweta und Harry.

