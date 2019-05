Polina Glen: Johnny Depps neue Freundin kommt aus Russland

Russia Beyond

Die 27-Jährige kommt aus Sankt Petersburg, wo sie als Model und Tänzerin arbeitete. Inzwischen lebt sie angeblich mit dem Hollywood-Star in Los Angeles.

„Sie chillte einfach etwas am Rande der Party. Als er kam, um sich ihr vorzustellen, wusste sie nicht einmal, wer er ist.“ So beschreibt (eng) ein Insider in der britischen Daily Mail das erste Aufeinandertreffen zwischen dem 55-jährigen Schauspieler und der jungen russischen Tänzerin Polina Glen.

Wie ist es möglich, einen der berühmtesten Schauspieler der Welt nicht zu erkennen? Der Boulevardzeitung zufolge wissen Russinnen oft nicht viel über Schauspieler. Zudem sehen Menschen im wahren Leben ganz anders aus als in Film und Fernsehen. Wie auch immer: Die bisher unbekannte Tänzerin bekommt plötzlich eine Menge Aufmerksamkeit von Depp-Fans in aller Welt. Wer ist sie?

Polina wurde in der ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan geboren. Kurz darauf zog sie jedoch nach Sankt Petersburg, wo sie an der Staatlichen Polytechnischen Universität Elektrotechnik studierte. In diesem Beruf arbeitete sie jedoch nie.

Stattdessen wurde sie Tänzerin, eröffnete ihr eigenes Tanzstudio und wurde eine der besten Gogo-Tänzerinnen Russlands.

Zudem gründete Polina eine eigene Firma, die Tee aus Karelien verkauft. Abgesehen davon ist sie auch eine zertifizierte Reiseführerin, spricht fließend italienisch und gewann zahlreiche Schönheitswettbewerbe.

Im Alter von 18 Jahren zog sie nach Los Angeles, wo sie an einem Tanzprojekt namens Playground LA teilnahm. Trainiert wurde sie dabei von dem renommierten Choreographen Tevyn Cole. Kurz darauf wurden auch amerikanische Agenturen auf sie aufmerksam.

Allem Tratsch zu Trotz ist die Beziehung bisher ein Geheimnis. Seit Polina im Mai 2018 bei einem Auftritt von Depps Band „Hollywood Vampires“ in Moskau neben dem Superstar gesehen wurde, gibt es jedoch Gerüchte.

„Ihr Privatleben ist ihr Ding. Daher kann ich auch nichts darüber sagen. Ich weiß nicht, ob sie glücklich ist oder nicht. Sie hat es mir nicht gesagt“, berichtete (rus) ihr Vater Gennadi Glen in einem Interview.

Auch auf ihrem Instagram-Account findet man kein Wort über Depp. Trotzdem berichten Boulevardzeitungen, dass Polina seit einiger Zeit in Depps Villa am Sunset Boulevard lebt. Selbst eine Verlobung wird nicht ausgeschlossen.

Angeblich möchte Depp unbedingt nach Russland reisen, um bei ihren Eltern um ihre Hand anzuhalten.

