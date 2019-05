Im Fadenkreuz: Wo Sie in Moskau das Schießen lernen können

Jeder Schützenverein legt intern seine eigenen Regeln fest. Sie bestimmen unter anderem über die Mitgliedschaft in einem solchen Klub. Doch besonders streng sind diese nicht. Manche unterrichten Kinder im Alter von zehn Jahren und verlangen als Ausweisdokument lediglich einen Personalausweis. Der Anmeldeprozess selbst scheint ebenso unkompliziert, da er selten länger als 15 Minuten dauert. Für Touristen und Ausländer gilt dieselbe Prozedur wie für russische Staatsbürger. Im Falle einer Ausnahme, raten wir bei Interesse trotzdem, sich im Voraus beim Verein zu erkundigen.

Der erschwinglichste Verein liegt im Moskauer Stadtzentrum, zehn Minuten zu Fuß entfernt von der Metrostation Kiewskaja in Richtung Kutusow-Prospekt. Beim Öffnen der Kellertür, hinter der der Klub gelegen ist, werden die Besucher mit einem feuchten Raumklima und dem Geruch von Schwarzpulver begrüßt. Aufgrund des mangelnden Personals steht im Eingangsbereich niemand zum Empfang und zur Registrierung bereit. Seinen Weg zur Schießanlage muss man sich selbst erschließen. Aber keine Sorge – das ist nicht schwer.

Nicht zu verachten ist dagegen, das pausenlose Arbeiten der Angestellten. Alles bleibt rund um die Uhr beschäftigt und als Schütze wird man niemals warten gelassen. Für 2000 Rubel (etwa 30€) bekommt man hier die Grundausstattung: Eine professionelle Einweisung im Umgang mit der Waffe - wie hält man sie, wie positioniert man sich optimal und wie wird am effektivsten gezielt. Nur fähige Schützen werden individuell beraten. Der Umgang mit Anfängern erinnert dagegen an Fließbandarbeit. Eine einfache Einheit wird nicht länger als 20 Minuten in Anspruch nehmen.

Dieses Format ist ideal für Neulinge. Der Verein bietet verschiedene Pistolen an: Glock 17 oder 35, CZ, BUL Cherokee, Grand Power K100, Sig Sauer und Jarygin. Zwischen Messerwurf und Bogenschießen kann hier ebenfalls gewählt werden.

Fazit: Geeignet für Anfänger.

Der ansprechendste Schützenverein in Moskau liegt im Herzen eines Wohnviertels in der Nähe der U-Bahnstation Botanitscheski Sad. Lassen Sie sich von der unschönen Fassade des einstöckigen pistazienfarbenen Gebäudes nicht abschrecken - die Schießstände sind mit allem ausgestattet, was Sie brauchen. Der asketische Aufbau wird durch das freundliche und professionelle Personal mehr als kompensiert. Einzelunterricht wird hier dem Gruppenunterricht vorgezogen.

Neuankömmlingen wird eine Glock-, CZ- oder Wikingerpistole angeboten. Eine Einzelstunde mit einem Profi kostet 4.000 Rubel (entspricht ungefähr 55€), einschließlich der Miete für die Schießanlage.

Fazit: Empfohlen für alle, die es nicht bei ihren ersten Schießübungen belassen wollen.

Der eleganteste Waffenclub in Moskau befindet sich jenseits der Moskauer Ringstraße auf der Jaroslawl-Autobahn. Die Anreise ist nur mit dem Auto sinnvoll. Es gibt einen riesigen Parkplatz und daher keine Platzprobleme.

Die Schießhalle ist mit der neuesten Ausstattung bestückt. Regen- und Nebelbedingungen können simuliert werden und Schützen dürfen sogar das Schießen von einem Auto aus lernen (ein einzigartiges Angebot für Moskauer Schützenvereine). Das heißt, es gibt hier mehr Profis als Anfänger.

Alles sieht modern und hochwertig aus. Dafür büßt "Kaliber" etwas an geselliger Atmosphäre ein. Das Preissystem ist komplex, daher ist es eine gute Idee, im Voraus anzurufen, um herauszufinden, wie viel es für Sie persönlich kostet.

Fazit: Empfohlen, wenn Sie sich zu den fortgeschrittenen Schützen zählen.

Der auffälligste Waffenclub in Moskau befindet sich an der 17-Kilometer-Marke der Moskauer Ringstraße und ist mit dem Auto leicht zu erreichen.

Die Preise sind überragend. An Wochenenden und Feiertagen zahlen Sie für 100 Schüsse 6.900 Rubel (ca. 100€). Die Pistole kann zwischen Glock 35, CZ P-09 und Grand Power K100 ausgewählt werden. Sie können jedoch einen Mitarbeiter bitten, für Sie zu entscheiden.

Eine Einheit dauert 60 Minuten und beinhaltet eine Gruppe von fünf Schützen, die verschiedene Übungen ausführen. Von allen Waffenclubs in Moskau hat “Objekt” das Schießen zu einem lukrativen Unterhaltungsgeschäft gemacht.

Fazit: Empfohlen, wenn Sie Bargeld zum Verbrennen haben.

