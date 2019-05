4x42 Kilometer Russland: Vier einzigartige Marathonläufe

Wenn Sie schon einmal davon geträumt haben, einen Marathon auf einem zugefrorenen See oder in einer Mittelalter-Landschaft zu laufen, dann müssen Sie unbedingt nach Russland kommen!

Ein Marathon ist eine große athletische Herausforderung. Gleichzeitig bietet er aber auch die Möglichkeit, besondere Orte und Menschen kennenzulernen. Auf der ganzen Welt gibt es Marathons, die nicht nur ein sportliches, sondern auch ein kulturelles Erlebnis sind. Beim Great Wall Marathon in China laufen die Athleten direkt auf der chinesischen Mauer, inklusive 20.000 Treppenstufen. Beim Marathon du Médoc in Frankreich haben die Läufer die Möglichkeit, zwischendurch auf einem Weingut zu stoppen und dort Wein zu probieren.

Doch auch in Russland gibt es einzigartige Marathonläufe. Diese vier Strecken werden selbst Leute faszinieren, die schon dutzende Marathons hinter sich haben.

Wenn Sie nicht schon ein erfahrener Läufer sind, besprechen Sie sich vor einem Marathonlauf immer mit einem Arzt. Zudem brauchen Sie eine geeignete Ausrüstung und müssen sich als Teilnehmer registrieren.

Wo? Baikalsee (Südufer)

Wann? September

Der Baikal-Marathon ist noch sehr jung. 2017 wurde er erstmals veranstaltet. Dennoch gehört er zu den landschaftlich beeindruckendsten Läufen der Welt. Er führt entlang des Südufers des saubersten Sees der Welt. Die Straße geht sanft auf und ab und ermöglicht tolle Ausblicke auf das Gewässer und Umland. Los geht es in der Stadt Sljudjanka, das Ziel ist in Baikalsk erreicht. Der Marathon findet im frühen Herbst statt. Zu dieser Zeit ist es weder zu warm noch zu kalt und es sind keine Touristenmassen mehr unterwegs.

Wer es eher etwas kälter mag, kann sich auch für den Baikal Ice Marathon (rus) Anfang März registrieren. Dieser führt einmal über den zugefrorenen See von West nach Ost. Warme Kleidung ist natürlich ein Muss.

Wo? Zentraler Ural, 1.700 Kilometer östlich von Moskau

Wann? Juli bis August

Der Transural ist riesig: Die ursprüngliche Strecke führte in mehreren, über das ganze Jahr verteilten, Ultramarathon-Etappen einmal von Süden nach Norden durch den ganzen Ural. Dann gründeten Aktivisten den Transural 2.0. Dieses Jahr laufen die Teilnehmer innerhalb von 4 Tagen 140 Kilometer durch den zentralen Ural. Die Landschaft ist dabei höchst vielfältig und reicht von felsigen Hügeln bis zu Almen. Für an Höhenunterschiede gewöhnte Läufer eine einmalige Erfahrung.

Stanislaw Tschulkow/Altai Ultra-Trail Stanislaw Tschulkow/Altai Ultra-Trail

Wo? Republik Altai

Wann? Juni bis Juli

„Der Altai Ultra-Trail ist die wildeste Strecke in ganz Russland. Die nächste Stadt ist 450 Kilometer vom Startort entfernt und die ganze Wegstrecke liegt fernab jeglicher Zivilisation“, so sagt es zumindest die Ankündigung auf der offiziellen Website. Das kann durchaus sein. Die Republik Altai ist eine abgelegene Region in Westsibirien, bekannt für ihre menschenleeren Berge und Wälder. Die Strecke (man kann zwischen 18 und 110 Kilometern mitlaufen) geht querfeldein und liegt im Belucha-Nationalpark mit vielen Seen und dem höchsten Berg Sibiriens, dem Belucha. Wenn Sie das nicht beeindruckt, dann beeindruckt Sie vermutlich gar nichts!

Wo? Susdal, 257 Kilometer nordöstlich von Moskau

Wann? Juli

Wenn Sie nicht die Zeit haben, in den Ural oder nach Sibirien zu reisen, gibt es auch ganz in der Nähe der Hauptstadt außergewöhnliche Läufe. Der GRUT gibt Teilnehmern die Möglichkeit, zwischen 10 und 100 Kilometern durch Wälder und historische Dörfer mit der klassischen russischen Holzarchitektur des 17. und 18. Jahrhunderts zu laufen. Mit dieser einmaligen Verbindung aus Sport, Natur und Geschichte ist der GRUT einer der meistbesuchten Läufe in ganz Russland.

